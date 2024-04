Festa della Liberazione, corteo del Cso Django contro guerra e genocidi

Giovedì 25 aprile, nel giorno in cui Treviso e tutta Italia celebrano la Festa della Liberazione dal nazifascismo, i rappresentanti del centro sociale Django hanno deciso di organizzare un nuovo corteo di protesta in città contro guerra e genocidi.

L'appuntamento per la partenza del corteo è fissato alle 18.30 dalla Palla di ferro in via Roma a pochi passi dalla stazione delle corriere di Treviso. Il corteo si snoderà poi attraverso le principali vie del centro con lo scopo di chiedere una pace basata su diritti, uguaglianza ed equità. Nella loro lettera d'appello i manifestanti scrivono: «I valori che hanno mosso i partigiani 80 anni fa erano l’opposizione ad una guerra folle che ha causato milioni di morti, devastazione e povertà, e l’opposizione alla dittatura fascista. Oggi, come 80 anni fa, siamo partigiani non solo nelle ricorrenze ma anche nelle nostre lotte ed azioni quotidiane, per una presa di posizione senza compromessi e l’affermazione di una pace solida e duratura, basata su giustizia, libertà e pari dignità tra individui e popoli. Durante la manifestazione di domani chiederemo vita, terra e libertà per la Palestina. L’ultimo giorno di occupazione sarà il primo giorno di Pace».