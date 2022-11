Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra castagnate, degustazioni di vini e mostre d'arte

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Valdobbiadene c'è "San Martino in Cantina" al Parco della Filandetta per una degustazione autunnale d'eccezione tra tasting di vini e visite guidate.

- A Susegana non perdete la "Castagnata da Conte Collalto" con tanto di degustazione di vini.

- A Mogliano Veneto spazio alla "Festa dei 10 anni di Cà Donadel" tra assaggi di delizie e visite guidate.

- A Roncade prestate attenzione alla degustazione "Dalla botte al calice" da 47 Anno Domini.

- A Castagnole, dopo due anni, torna la Sagra parrocchiale di San Mauro le cui serate saranno accompagnate da musica, spettacoli e tante attività.

- A Ponzano Veneto occhio agli incontri proposti dalla Festa di San Martino a Merlengo.

- A Treviso, invece, per i più piccoli spazio all'International Game Day con la Tana Dei Goblinin Piazza Rinaldi. Per l'occasione la BRAT si trasformerà in un grande set per provare molti giochi in scatola. Inoltre, in città ci sarà anche la Treviso Creativity Week che propone la "Caccia al tesoro creativa per le vie della città" ed il "Creativity Pink Talk: donne che ispirano le donne". Fuori mura, invece, alle Case Piavone torna Incontriamoci al Museo "Case Piavone" - 33° Rassegna del Folclore...Riscoprendo le Tradizioni con "Batar panoce - Festa di San Martino".

- Inoltre, in tante piazze della Marca nel fine settimana torna l'appuntamento con "Insieme oggi cambiamo il domani" e i cioccolatini della ricerca di Fondazione AIRC.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI, CORSI ED ESCURSIONI

- A Treviso torna la rassegna "Un palco a Santa Bona" con la sua 7^ edizione che presenta la divertente commedia “L’è stada colpa de na tega”. Per la musica, invece, ci sono il live "Showtime" dei Ringamasters per il XVIII Vivavoce International A Cappella Festival ed il concerto per violino e pianoforte e recital di pianoforte dell'International Piano Festival 2022/2023 all'Auditorium Stefanini.

- A Maserada c'è poi la rassegna teatrale "Maserada sul palco" alla V edizione che porta subito sul palco lo spettacolo "No te conosso più" grazie al "Teatroroncade" fresco vincitore del premio Roncola d'oro da parte del Comune di Roncade per i tanti anni di attività teatrale suggellati da più di 30 premi nazionali.

- Lo spettacolo più atteso è però quello al Teatro Accademico di Conegliano con Federico Buffa in "RivaDeAndré Amici Fragili" per raccontare la storia di due noti personaggi il cui punto di contatto fu il brano "Preghiera in Gennaio" che De André scrisse tornando dal funerale dell'amico Luigi Tenco. Riva sentiva così profondamente quella canzone che volle assolutamente conoscere l'artista ligure.

- Al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto va invece in scena lo spettacolo "Raperonzolo" di Stivalaccio Teatro per una storia che parla di amore e di crescita, ma anche di separazione.

- Al Teatro San Cipriano di Roncade non perdete poi lo spettacolo di improvvisazione teatrale "Trovi tutto su Wikipedia".

- A Gaiarine torna il Teatro8 Francenigo con lo spettacolo "Vuoti a rendere".

- Così come segnatevi, al Teatro Auditorium di Sarmede, lo spettacolo “Prof. posso andare in bagno?” di Enrico Galiano e Pablo Perissinotto che rivisita una giornata scolastica sotto forma di spettacolo teatrale.

- A San Fior torna la Rassegna di Canto Corale ormai alla sua 26^ edizione.

- A Carbonera occhio al concerto omaggio all'organista Ireneo Fuser nei 120 anni dalla nascita.

- A San Pietro di Feletto non mancate a “Parole in un bicchiere“ con l'incontro con la scrittrice ligure Valeria Corciolani per una serata che scorrerà tra risate, Prosecco e bei momenti da ricordare.

- A San Polo di Piave, al Castello Papadopoli Giol, c'è poi l'aperitivo con l’arte "Soy Frida Kahlo". In un avvincente viaggio tra parole e musica rivivrete la storia tormentata della celebre pittrice messicana e dell’inseparabile marito Diego Rivera.

- A Conegliano occhio all'incontro dal produttore con Slow Food che vi farà conoscere il birrificio indipendente LZO.

- A Ceneda di Vittorio Veneto spazio poi all'interessante conferenza “Un fiore per aiutare le api” con la presenza di Confagricoltura Treviso.

- In ambito escursioni, invece, le proposte sono veramente molteplici. Ci sono "Escursione d'autunno tra i colli" a Refrontolo, "Castagni, angoli selvaggi e baite: escursione nella Valmareno" a Follina, "Sul sentiero del Papa buono e visita alla pieve" a San Pietro di Feletto e "Il Monte Pallone tra castagni e pittoreschi borghi" a Cison di Valmarino. Il tutto senza dimenticare la "Visita guidata a Villa Tiepolo Passi" di Carbonera.

MOSTRE

- A Treviso l'appuntamento è con l'esposizione "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili. Non manca poi, in quattro diverse sedi espositive, "L'Europa non cade dal cielo-Riflessioni attraverso l’arte contemporanea". Il tutto senza dimenticarsi dell'esposizione "Terry Atkinson - Opere dal 1962 al 2018" alla Galleria l'Elefante, della giornata dedicata alle opere del community work Talking Hands all’ex Sommariva e l'esposizione delle opere di diversi artisti in Calmaggiore per Colori d'Autunno.

- A Villorba, alla 21Gallery, la mostra "Roma pittura emergente oggi | A New Generation" in cui gli autori mostrano, ancora una volta, la rivoluzione silenziosa della pittura, in particolare di quella figurativa, la sua capacità di rinnovarsi nel tempo in forme sempre più attuali, muovendosi sui sentieri accidentati quanto effimeri del presente in divenire.

- A Sarmede torna la tradizionale Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia con la sua 40^ edizione dal titolo "Le Immagini della Fantasia". L'esposizione presenta 350 opere di oltre trenta artisti, provenienti da 15 differenti Paesi.

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018" con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Paparazzo Superstar" del noto fotografo Ron Galella.Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande fotografo/paparazzo statunitense di origini italiane.

- A Montebelluna fino a giugno c'è la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia che guarda al futuro attraverso una riflessione sul contemporaneo della scienza e sull’archeologia degli antichi saperi, grazie alle collezioni naturalistiche e archeologiche del Museo arricchite dai prestiti e dalle competenze delle prestigiose collaborazioni istituzionali.

- A Mogliano Veneto c'è la mostra "Francisco Goya - I disastri della guerra". In esposizione una sequenza di 80 incisioni realizzate dall’artista spagnolo tra il 1810 e il 1820 con la tecnica di stampa acquaforte, acquatinta, punta secca e bulino, che raccontano la guerra di indipendenza del popolo spagnolo, i suoi effetti e le sue drammatiche conseguenze.

- A Roncade la mostra personale di Chiara Coltro "Tra cielo e terra".

- A Castelfranco Veneto la mostra "La vita degli alberi attraverso l’arte", personale di Aldo Pallaro che interpreta la materia raccontandone la storia

- A Villorba l'esposizione "Storie a scatti: Fotografe" a Villa Giovannina per una retrospettiva sulle protagoniste delle arti visive dal primo dopoguerra ad oggi.

- A Moriago l'esposizione "Vento forte" di Masa per il Festival della Cultura in cui tornano protagonisti i capelli al vento della deliziosa creatura femminile protagonista della “panchina rossa” comunale.

- Infine, alla Galleria dell'Eremo di San Pietro di Feletto potete ammirare l'esposizione "Identità" di Maria Pilotto.