Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra radicchio, olio, birre e magia

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- L'evento più atteso di questo fine settimana, in programma a Spresiano, è sicuramente la 6^ Festa del Radicchio rosso di Treviso e del Variagato di Castelfranco Igp che, oltre al classico stand gastronomico a tema, presenta anche il mercatino dell'antiquariato, modernariato e collezionismo e la 2^ edizione di #nemmenoconunfiore, la passeggiata contro la violenza in collaborazione con l'associazione I Ragazzi degli Anni 80.

- A Camalò di Povegliano va verso la conclusione la Rassegna Triveneta Birre Artigianali giunta alla sua 13^ edizione e con tanto di cucina aperta.

- A Castagnole termina poi Sagra parrocchiale di San Mauro le cui serate saranno accompagnate da musica, spettacoli e tante attività.

- A Solighetto, invece, spazio alla Festa di S. Andrea e dell'Immacolata. Ci saranno un fornito stand gastronomico, tanta musica, spettacoli teatrali e persino l'atteso palio.

- Alla Villa di Maser appuntamento con "Olio in Villa", 1^ edizione della mostra e degustazione di Olio Evo.

- E ancora, a Santa Lucia di Piave va in scena Magika - La Fiera della Magia e del mistero, per un evento completamente dedicato al mondo della magia, dell'esoterismo e di tutto ciò che viene definito "mistero". Il tutto tra mercatini, spettacoli di mentalismo, illusionismo, fachirismo, conferenze, tanto cibo ed un set fotografico.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI, CORSI ED ESCURSIONI

- Per il teatro, a Treviso volge al termine la rassegna "Un palco a Santa Bona" che presenta la commedia "Se spetè che mora...", mentre all'Auditorium Stefanini c'è il "Faust (Goethe)". Per la musica, invece, c'è il live delle Black Voices per il XVIII Vivavoce International A Cappella Festival. In centro città occhio poi alla la presentazione del libro "I pessimisti non fanno fortuna" del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia a Palazzo dei Trecento che ospita anche la premiazione del Concorso Vincenzoni per soggetti e musiche per film. Da non perdere sono poi, alle Gallerie delle Prigioni, la performance artistica "Iran: Stitches on the Body of Freedom (Suture sul corpo della libertà)" e alla Biblioteca Capitolare la rassegna Autunno Musicale con "La biblioteca incantata. Codici e i manoscritti musicali trevigiani medioevali”. E ancora, all'Auditorium di Fondazione Cassamarca segnatevi "IA, innovazione, impresa", l’incontro che mette a confronto mondo imprenditoriale, ricerca ed istituzioni.

- A Villorba segnatevi sul calendario la 11^ rassegna teatrale Tea-Trame che porta in scena lo spettacolo "Costretti oltre confine".

- A Francenigo attenzione allo spettacolo teatrale "Storie di donne a ritmo di tango".

- A Farra di Soligo molto interessanti sono le "Mini-sessioni fotografiche Natale 2022" per tutti i bambini.

- A Susegana inizia "Aspettando Natale - Laboratori di decorazioni natalizie".

- A Ponzano Veneto spazio poi ai Pomeriggi Botanici con l'incontro "I fagioli, legumi ricchi di storia fra America ed Europa”.

- a Conegliano c'è poi l'incontro "Giorgione e Conegliano: un percorso di ricerca tra i documenti d'archivio" al Convento di San Francesco.

- A Cappella Maggiore occhio all'incontro "Vini proibiti" con tanto di degustazione enologica e caldarroste.

- A Ponte di Piave la presentazione del progetto di restauro della Fontanella di Borgo Roma.

- Al New Age di Roncade, per gli amanti della discoteca, c'è poi "2000 Mania", una serata dedicata alla musica degli anni '00.

- In ambito escursioni, invece, le proposte sono veramente molteplici. Si parte dalla rassegna "Veneto spettacoli di mistero" della Regione Veneto con i tour "Per Castelfranco con i pesci-folletti del Muson" e "Segreti sommersi: viaggio tra le acque dell'opitergino mottense" a Oderzo. Si continua poi con l'escursione "Treviso ed i suoi scorci veneziani", il "Primo tour turistico di Vittorio Veneto in bici", la "Strada del Verdiso: escursione tra i pittoreschi colli di Miane", l'uscita "Revine Lago e l'arte casearia: visita con degustazione in latteria", "I segreti di Canova: Gipsoteca e Tempio di Possagno", "Asolo invisibile: visita speleologica agli acquedotti romano e medievale" e a Cison di Valmarino il "Secret Tour®: Castelbrando, tra le colline del Prosecco".

MOSTRE

- A Treviso l'appuntamento è con l'esposizione "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili. Non manca poi, in quattro diverse sedi espositive, "L'Europa non cade dal cielo-Riflessioni attraverso l’arte contemporanea". Il tutto senza dimenticarsi dell'esposizione "Terry Atkinson - Opere dal 1962 al 2018" alla Galleria l'Elefante e della mostra "Rive / Piere / Casère e il popolo delle colline" agli Spazi Bomben.

- A Villorba, alla 21Gallery, la mostra "Roma pittura emergente oggi | A New Generation" in cui gli autori mostrano, ancora una volta, la rivoluzione silenziosa della pittura, in particolare di quella figurativa, la sua capacità di rinnovarsi nel tempo in forme sempre più attuali, muovendosi sui sentieri accidentati quanto effimeri del presente in divenire.

- A Sarmede torna la tradizionale Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia con la sua 40^ edizione dal titolo "Le Immagini della Fantasia". L'esposizione presenta 350 opere di oltre trenta artisti, provenienti da 15 differenti Paesi.

- A Palazzo Todesco di Vittorio Veneto spazio all'attesa esposizione fotografica su Albino Luciani.

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018" con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Paparazzo Superstar" del noto fotografo Ron Galella.Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande fotografo/paparazzo statunitense di origini italiane.

- A Pieve di Soligo, a Villa Brandolini, la "Mostra degli artisti" del Premio Francesco Fabbri Per Le Arti Contemporanee.

- A Montebelluna fino a giugno c'è la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia che guarda al futuro attraverso una riflessione sul contemporaneo della scienza e sull’archeologia degli antichi saperi, grazie alle collezioni naturalistiche e archeologiche del Museo arricchite dai prestiti e dalle competenze delle prestigiose collaborazioni istituzionali.

- A San Biagio di Callalta la mostra "SkholART" con 100 opere di 22 artisti storicizzati ed emergenti.

- A Mogliano Veneto c'è la mostra "Francisco Goya - I disastri della guerra". In esposizione una sequenza di 80 incisioni realizzate dall’artista spagnolo tra il 1810 e il 1820 con la tecnica di stampa acquaforte, acquatinta, punta secca e bulino, che raccontano la guerra di indipendenza del popolo spagnolo, i suoi effetti e le sue drammatiche conseguenze.

- A Castello di Godego, in Barchessa Foscarini, termina l’esposizione “Non chiamatelo raptus” dell’illustratrice Anarkikka che racconta e denuncia, con parole e immagini, la violenza, in particolare quella domestica e intrafamiliare.

- A Villorba, l'esposizione "Storie a scatti: Fotografe" a Villa Giovannina per una retrospettiva sulle protagoniste delle arti visive dal primo dopoguerra ad oggi.

- Infine, a Roncade la mostra personale di Chiara Coltro "Tra cielo e terra".