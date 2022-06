Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra vino, birra, street-food e fritti

Ecco una selezione di proposte per tutti voi, così da organizzare il vostro fine settimana in tutta tranquillità, in famiglia o con gli amici.

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Anche quest'anno la Gastronomia Albertini organizza il Fish'n'Fest, tra gli appuntamenti più attesi dell'estate trevigiana e ormai giunto alla sua ottava edizione. Per l'occasione saranno proposti una serie di ottimi piatti a base di pesce, tra cui le celebri fritture, i crudi di pesce, sarde, bogoli ed altre specialità. La manifestazione si svolgerà nuovamente negli spazi antistanti al Mercato Ortofrutticolo di Treviso (zona Stiore) che dispone di ampia possibilità di parcheggio ed è facilmente raggiungibile sia dal centro città che dai comuni e dalle province limitrofe.

- A Vittorio Veneto, dal 3 al 12 giugno, c'è la 22ª Mostra dei vini DOCG durante la quale verranno promosse iniziative culturali e turistiche, con una particolare attenzione alla gastronomia locale e alle passeggiate culturali e naturalistiche attraverso le colline. La manifestazione, ospitata all’interno dello stand della “Festa del Pesce” organizzata dall’UPD Costa, si chiuderà con l’edizione 2022 di Rive Divine, la passeggiata con degustazioni tra le splendide colline vittoriesi.

- A Paese è il momento della "Festa della birra". Da venerdì a domenica ci sarà il tradizionale stand gastronomico (con baccalà alla vicentina, stinco, lumache e seppie in umido, bistecca di puledro, gnocchi ecc.), con ottime birre, oltre al torneo di rugby touch, balli, musica, una gara di "scopa" e persino un'esposizione di auto d'epoca.

- A Resana, invece, sia questo che il prossimo weekend c'è la "Festa della Culla delle Fate" al Bosco del pettirosso. In programma tanti spettacoli per i bambini, street-food, bancarelle, musica dal vivo e balli.

- E ancora, non può mancare la "40^ Festa del Sile" a Casier (questo weekend e poi anche il prossimo) con dj set e ampio stand gastronomico con specialità "bisata in umido".

- A Zero Branco immancabile è il "Food & Music Festival" con street-food, prodotti tipici e tanta musica.

- In centro a Treviso arriva poi il "Bimby in tour" che vede l’amatissimo robot da cucina multifunzione toccare piazza Borsa viaggiando su una colorata Ape personalizzata, oggi simbolo del viaggio sostenibile e dei nuovi format dello street food. Per tutti ci saranno assaggi e fresche degustazioni, oltre a giochi e quiz.

- Infine, da non perdere è anche lo "International Street Food" di Villorba con la XXIV tappa della VI edizione. Ci saranno 20 stand con moltissime prelibatezze che il pubblico potrà gustare, fra le quali: la paella valeciana, la cucina argentina, gli arrosticini e le pannocchie alla brace, il pulled pork, gli arancini, i cannoli, la pasta di mandorla siciliana, gli hamburger gourmet e i panini di mare con polpo e salmone.

MERCATINI, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Roncade sabato, dalle 9 alle 18, c'è la Mostra Mercato dell'antiquariato con numerose bancarelle.

- Ad Asolo appuntamento domenica con il Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo dalle 8 alle 19. Ci saranno mobili, monili, argenteria, stampe e libri, modernariato e oggettistica varia.

- A Monastier c'è il ritorno di "Tucogiò", il festival dei giochi inventati, rielaborati e riscoperti che punta a far diveritre i bambini con oltre 3 chilometri di iniziative e attività che spaziano tra le idee di gioco più belle realizzate nel corso della storia della manifestazione.

- A Ca' Lozzio di Oderzo appuntamento con il "Festival della bellezza" con la presentazione al pubblico dei più recenti progetti di Amiche per la Pelle, con alcune novità di assoluto livello mondiale.

- A San Pietro di Feletto l'anteprima del libro "La casa sul fiume" con l'autore Gianluca Arrighi.

- A Cison di Valmarino l'escursione "La via degli angeli e la Vallata al tramonto".

- A Fanzolo di Vedelago tornano poi le visite guidate a Villa Emo.

- Non da meno anche la passeggiata "Alla scoperta di Castelfranco Veneto" e, sempre in città, "All’ombra degli alberi secolari di parco Bolasco e la sua villa".

MOSTRE

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico.

- A Casier la mostra fotografica collettiva "Cromatismi espressivi".

- A Villa Brandolini a Pieve di Soligo l'undicesima edizione del Festival F4 / Un’idea di fotografia con la direzione artistica di Carlo Sala. La mostra che apre la manifestazione è Fosfeni, una riflessione del rapporto tra fotografia e paesaggio, declinato attraverso una pluralità di visione contemporanee che spaziano dalla narrazione documentaria alle ricerche sperimentali.

- In ISRAA Treviso l'appuntamento è con "Ogni vita è un capolavoro", la mostra nata dall'idea di diffondere una nuova cultura dell'invecchiamento contrastando, per quanto possibile, gli effetti dell'Alzheimer.

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Roncade la mostra "Absence: presence" di Hannah Gauntlett.

- A Tezze di Vazzola, presso gli spazi di Bonotto delle Tezze, l'esposizione "Officina Malanotte" che raccoglie i frutti della ricerca condotta da Thomas Braida, Beatrice Meoni, Nazzarena Poli Maramotti, Chris Rocchegiani e Alessandro Roma.

- A Treviso, alla Galleria Alzaia, l'ultima mostra (prima dell'addio definitivo alla Restera) di SubSculture Arts, ovvero la collettiva "Ultimo treno" con in esposizione le opere dei 23 artisti che nel corso dei mesi hanno attraversato il tunnel.

- A Vittorio Veneto "Degustazioni d'arte", percorso artistico multisensoriale tra la storia dell’arte e i sapori del territorio in compagnia della sommelier Martina Romagnolo.

MUSICA E TEATRO

- L'evento di punta al Teatro Accademia di Conegliano è l'atteso concerto del noto cantautore Fabio Concato.

- Ad Altivole lo spettacolo benefico “100 anni, un silenzio. Ricordiamo la guerra per apprezzare la pace” con gli alpini.

- Rassegna "Un posto all'ombra" 2022 de Gli Alcuni. Al Parco degli Alberi Parlanti, per i più piccoli, va in scena lo spettacolo "Il chicco di grano" con il Teatrino dei Fondi.

- Immancabile anche l'appuntamento con il tradizionale "Asolo Matinée" che ospita il primo classificato al Premio R. Lipizer 2021, il violinista Teofil Milenkovic.

- A Cimadolmo la "Notte tributo ai Modà", concerto live alla trattoria-locanda “La rosa”.

- A Portobuffolé il primo appuntamento con "Gaiajazz Musica & Impresa - X Edizione" con Gigi Cifarelli Blue Organ Trio – “C’era una Volta il Wes”, tributo all’immenso chitarrista jazz e compositore statunitense Wes Montgomery.

SPORT

- A Conegliano arriva, partendo da Cortina e dopo 250 km, l'attesa tappa della "Crazyrun X", un’avventura su quattro ruote che vedrà i 100 team iscritti affrontare in auto una corsa contro il tempo. Presenti supercar come Ferrari, Lamborghini, Porsche, BMW M, Maserati, Audi RS e Jaguar.

- Al Park Hotel Villa Fiorita arriva il Sensual Dance Fit Red Carpet Tour con la star della danza Carolyn Smith che incontrerà le sue "ladies" per aiutarle a ritrovare la propria sensualità e femminilità attraverso semplici passi di ballo e movimenti di fitness.

- A Villa Margherita di Treviso c'è infine una lezione del corso di nordic walking.