Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: sulle Mura torna lo street food europeo

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- In centro a Treviso arriva la "Festa del pane artigianale 2024" e, soprattutto, "Regioni d'Europa - Mercati internazionali 2024" nel quale delizie culinarie internazionali e prelibatezze artigianali permettono un viaggio attraverso le regioni europee.

- A Villorba, all'Ippodromo, dovete assolutamente presenziare a "Streeat Food Truck Festival - 4^ edizione" con la carovana dei migliori food truck d'Italia!

- A Vedelago è tutto pronto per "Le Vie Francigene a tavola" nel quale cibo, cultura e storia si fondono in un evento straordinario.

- A Camalò finisce la Mostra dei vini triveneti con la sua 48^ edizione.

- A Susegana Segnate in calendario il "Maggio Suseganese" con chiosco gastronomico con specialità alla griglia e capriolo.

- A Combai termina "è Verdiso - 33^ edizione", la rassegna dedicata al vino verdiso.

- A Povegliano parte la 40^ Mostra dei formaggi tipici con la 19^ Mostra del prosciutto crudo.

- A Conegliano spazio alla Festa della famiglia del Murialdo con stand gastronomico e concerti.

- A Ponzano ecco la "2^ Expo della Psicologia 2024 - Scelte" nella quale i visitatori potranno partecipare fino a 15 esperienze. In città spazio poi anche a "12 maggio 1797 - L'ultimo ruggito del Leone" con la tradizionale parata storico militare.

- A Silea c'è "I love my pet" per un weekend pieno di eventi a 4 zampe all’Emisfero.

- Infine, a Roncade domenica torna la consueta Mostra mercato antiquariato, con annessa 39^ San Cipriano Fiori (con stand gastronomico), così come ad Asolo va in scena il Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso occhio allo spettacolo "Lingua", performance che crea un filo invisibile tra performer e spettatore, e anche al concerto della rassegna #Generazionifuture alla Chiesa di Santa Croce.

- A Maser non perdete la rievocazione "Il fascino degli abiti di un matrimonio del 1500".

- A Montebelluna c'è "Pranic healing – corso base".

- A San Pietro di Feletto inizia "Parole in un bicchiere 2024" con Umberto Matino ed il suo libro “Giallo Palladio”.

- A tema escursioni, invece, ecco a Conegliano "Visita a Villa Gera, capolavoro di Jappelli" e a Cison di Valmarino "I tre bivacchi".

MOSTRE

- A Treviso continua “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce. Presenti poi anche la mostra "Alchimia della materia" alla Associazione Culturale Lazzari, l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni, al Museo Bailo "Alla ricerca del paradiso" quale mostra personale di Ararat Sarkissian che volge al termine, la mostra fotografica "Ali in libertà", la mostra di urban art "In my name. Above the show" all'ex Pagnossin e anche la mostra d’arte “…breve deviazione“ che chiude proprio nel fine settimana.

- A Vittorio Veneto non perdetevi la mostra "The world we live in" con le fotografie di Fabio Bucciarelli.

- A Conegliano termina "Ad occhi spalancati e chiusi”, mostra personale di Stefania Serio.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Roncade ecco la mostra "Tabula" di Paolo Loschi.

- A Villorba, presso lo spazio culturale Antonio Pezzella, apre la mostra "Arte senza confini".

- A Refrontolo continua la mostra "Refrontolo. Traiettorie di sostenibilità".

- Ad Asolo inizia la mostra "Wunderkammer | Ursula Müller-Teeuwisse e Holm Heinke".

- A Oderzo c'è l'esposizione pittorica contemporanea di Giada Sarri "Riflessi emotivi".

- Infine, a Maser continua la rassegna "Paolo Veronese e la moda del rinascimento" con le riproduzioni di abiti rinascimentali curata dallo storico del costume Michele Vello.