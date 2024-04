Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra birra, vino, arrosticini, auto e moto d'epoca

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso, all'ippodromo, nel weekend dovete visitare la 16^ Mostra scambio e Fiera dei motori con auto e modo d'epoca, oltre che classiche e sportive.

- A Santa Lucia di Piave nel fine settimana c'è la 11^ Fiera della Birra Artigianale con 16 birrifici artigianali con oltre 120 etichette di birre diverse.

- A Mogliano Veneto è l'ora di "Arrosticini, birra & more!" per un weekend da soddisfare qualsiasi palato.

- A Oderzo è tutto pronto per Oderzo Fiorita Creatività Artigiana, per una Festa di Primavera dedicata non solo ai fiori, ma anche all’artigianato, all’hobbistica, al buon cibo locale e internazionale.

- A Gaiarine nel weekend spazio alla 8ª edizione delle Festa di Primavera di Francenigo con "La Primavera del gioco in scatola".

- A Zero Branco inizia la 27^ Mostra dell'asparago di Badoere IGP con tanto di stand gastronomico, esposizione e vendita, orchestre, balli, giochi per bambini ed escursioni.

- A Visnà di Vazzola occhio alla 48^ Mostra dei vini con stand gastronomico, musica e balli.

- A Cappella Maggiore, invece, ecco "L'olio della Serenissima" per un viaggio culinario attraverso la storia e la cultura della Repubblica Serenissima di Venezia con tanto di degustazioni guidate e laboratori educativi.

- A Valdobbiadene termina la 52^ Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG di San Pietro di Barbozza.

- A Maserada domenica torna invece la Festa di primavera con la tradizionale Mostra mercato di animali, uccelli e cani.

- A Istrana va in scena l'ultimo appuntamento dei Chocolate Days di Gelateria Dassie che offre in degustazione le più disparate varianti del gelato al cioccolato.

- A Villorba per le famiglie c'è il Circo Cesare Togni con acrobati, ballerine, giocolieri, trapezisti.

- Infine, a Roncade domenica torna la tradizionale Mostra Mercato Antiquariato.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso per l'[e]DesignFestival Reading Room appuntamento con il designer Alberto Piovesan, mentre per gli amanti della musica c'è il concerto "Il Volto di Euterpe: sguardi sonori nel XX secolo".

- A Conegliano Alessandro Gori sarà al Radiogolden per presentare il nuovo spettacolo “Certo che anche i partigiani…”. Presente poi anche la "Cena trevigiana e visita al castello di Conegliano".

- A Oderzo segnatevi il reading teatrale "Natura e...Natura".

- A Gairine torna il teatro con lo spettacolo "Provaci ancora, Todero (ovvero brontoloni se nasse)".

- A Villorba spazio al corso Floral design workshop con Rebekka Clarke.

- A Casier c'è "I rituali per imparare a lasciar andare e aprirsi al nuovo".

- A Trevignano appuntamento con "Storie di mafia e sfruttamento lavorativo - Spritz e filò con Sara Manisera".

- A tema escursioni, invece, ecco a Colle Umberto "Passeggiata tra acque, mulini e ulivi", a Maser "La Villa e il Vino", a Cison di Valmarino "Visita guidata a Cison" e a Refrontolo "Una pausa di Natura e Cultura".

MOSTRE

- A Treviso continuano la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" e “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce. Presenti poi anche la mostra "Alchimia della materia" alla Associazione Culturale Lazzari e l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni, mentre finiscono la mostra "Happy Ending" di Treviso Ricerca Arte alla Galleria l'Elefante e “Un annuncio di speranza da Nagasaki” all'ospedale Cà Foncello. Alle Poste centrali occhio invece alla esposizione filatelica “Borghi in mostra”.

- A Vittorio Veneto, in Galleria Civica, c'è la mostra personale "Il segno" di Luigi Marcon, mentre a Palazzo Todesco non perdetevi la mostra "The world we live in" con le fotografie di Fabio Bucciarelli.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Roncade ecco la mostra "Tabula" di Paolo Loschi.

- A Refrontolo spazio alla mostra d’arte “Impronte lineari” di Rosbek.

- A Maser continua la rassegna "Paolo Veronese e la moda del rinascimento" con le riproduzioni di abiti rinascimentali curata dallo storico del costume Michele Vello.

- Infine, ad Asolo continua "Scene di natura…divina", mostra in due atti di Gigliola Bessega.