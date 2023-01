Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è tutto "all in" sul radicchio rosso

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- L'evento più atteso di tutto il fine settimana è quello della 51^ Mostra del Radicchio Rosso di Treviso IGP a Preganziol. Insieme alla mostra-mercato, verrà riproposto anche il tradizionale pranzo solidale oltre cori alpini, uno spettacolo teatrale per i più piccoli, varie degustazioni e una mostra di fotografie.

- A Treviso continua la mostra dei presepi popolari "L'incanto del Natale" alle Case Piavone, mentre a Prato Fiera volge al termine il programma di spettacoli del Circo di Vienna.

- A Godega di Sant'Urbano (dalle 8.30 alle 18) domenica torna il classico Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

- A Segusino l'appuntamento è ovviamente con il tradizionale "Presepio Artistico" (in ambientazione veneta anni '20-40-50), quest'anno dal titolo "Normalità".

- A Valdobbiadene continua invece il 13° Presepe Artistico "Tra Poesia e Paesaggio", uno dei più grandi d'Italia.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, al Teatro Sant'Anna, per i più piccoli c'è lo spettacolo "Ahi ahi ahi, si sciolgono i ghiacciai", mentre al Teatro Comunale si attende lo spettacolo "Le nuove avventure dei Musicanti di Brema". All'Auditorium del Sant'Artemio, invece, appuntamento con il concerto di beneficenza "Getsingers - Dove le parole non arrivano la musica parla...". Per gli amanti delle feste e della disco, ecco poi le serate "Febbre a 90" al Radika e "It's Cumbia! Cacao Mental + Muchos Gramos live" al Cso Django.

- A Roncade, al New Age, c'è "Random®, una festa a caso".

- A Conegliano, da Lzo Brewery, spazio al party "Rockstar - Punk Rock Edition".

- A Susegana occhio a "80 Special con Dj Harry Morry" al New Garden.

- Al Corner Live di Mareno di Piave c'è il concerto di Giulio Casale in “Canzoni di spari”.

- A Revine Lago segnatevi il concerto "Note di Buon Anno".

- A Cappella Maggiore prestate attenzione all'incontro "Dalle uve selvatiche ai vini proibiti" con tanto di degustazione.

- A Valdobbiadene e Vidor appuntamento con "Scuola Aperta". I genitori e gli alunni delle classi quinte avranno l'opportunità di visitare i locali delle scuole e le palestre, di conoscere personalmente i docenti, affiancati da alcuni studenti, e di vedere con i propri occhi le attività e le proposte della ricca offerta formativa.

- Ad Asolo torna la classica la visita guidata al Museo Civico.

- Infine, per gli amanti delle escursioni vi proponiamo l'uscita "Da Segusino a Stramare tra boschi, acque cristalline e leggende", "Le pittoresche colline di Tarzo tra natura e panorami suggestivi" e "Secret tour®: villa Lattes e il museo dei carillon" a Istrana.

MOSTRE

- A Treviso termina l'esposizione "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili. Museo di Santa Caterina che ospita anche la mostra "Radiofiera 30 – Trent’anni di rock nel nord-est". C'è poi comunque spazio anche per la mostra "Antonio Carlini (1859-1945) - Il Maestro di Arturo Martini" al Museo Bailo e, all'Osteria Arman, la mostra "Do Toki" dove la sostenibilità diventa arte con Nicola Mihailovic (anche questa al termine). Non manca poi l'esposizione “Volti e Anime” di Gaetano Mansi a Cà dei Carraresi e, al Museo Salce, la visita speciale col curatore Dario Cimorelli alla mostra "Moda e pubblicità in Italia 1890-1950".

- A Sarmede non perdetevi la tradizionale Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia con la sua 40^ edizione dal titolo "Le Immagini della Fantasia". L'esposizione presenta 350 opere di oltre trenta artisti, provenienti da 15 differenti Paesi.

- A Villorba, alla 21Gallery, la mostra "Roma pittura emergente oggi | A New Generation" in cui gli autori mostrano, ancora una volta, la rivoluzione silenziosa della pittura, in particolare di quella figurativa, la sua capacità di rinnovarsi nel tempo in forme sempre più attuali, muovendosi sui sentieri accidentati quanto effimeri del presente in divenire.

- A Palazzo Todesco di Vittorio Veneto spazio all'esposizione fotografica su Albino Luciani.

- A Moriago della Battaglia, alla Casa del Musichiere, c'è la mostra “Volti e ritratti del Rajasthan (India)” del fotografo Pietro Casonato.

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018" con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso.

- A Castelfranco Veneto la mostra "La beffa. Canova e Giorgione, storia di un autoritratto" al Museo Casa Giorgione e anche l'esposizione di street art "Metamorfosi - When the walls become canvas" a Palazzo Spinelli-Guidozzi.

- A Roncade l'esposizione "Etereo divenire" degli artisti Serena Casali e Paolo Zanin.

- Infine, a Montebelluna fino a giugno c'è la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia che guarda al futuro attraverso una riflessione sul contemporaneo della scienza e sull’archeologia degli antichi saperi, grazie alle collezioni naturalistiche e archeologiche del Museo arricchite dai prestiti e dalle competenze delle prestigiose collaborazioni istituzionali.