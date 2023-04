Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra fiori, vino e mercatini

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso non potete mancare alla Sagra di Selvana con un ricco stand gastronomico con griglia di carne e frittura di pesce, oltre ad una mostra di mattoncini.

- A Farra di Soligo è tempo per la Mostra del Valdobbiadene DOCG, la più longeva delle rassegne legate alla Primavera del Prosecco con circa un centinaio di etichette dei produttori di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG.

- A Valdobbiadene non mancate alla Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG giunta alla sua 51^ edizione tra vino, spiedo, cene a tema, passeggiate, degustazioni e visite alla sede della Confraternita di Valdobbiadene.

- A Conegliano domenica è il momento del noto e amato mercato rionale degli Ambulanti di Forte dei Marmi e anche de "La Ronda 2023 - Classica del Nord(est)", la corsa ciclistica più pazza, avventurosa e divertente che ci sia.

- A Roncade c'è il Weekend in blu per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. In programma la 6^ Camminata in Blu (con adulti e bambini) ed un concerto alla Chiesa Antica di San Cipriano.

- A Villorba non mancate al Mercatino Ecologico in cui numerosi hobbisti esporranno loro opere frutto di ingegno e fantasia.

- A Crocetta del Montello occhi puntati su "Baratto a Villa Pontello" con tanto di connesso "Book swap".

- Imperdibile è poi anche Oderzo Fiorita alla sua 5^ edizione che sarà accompagnata da un ricco programma di appuntamenti musicali e danzanti, giochi per bambini e famiglie, allestimenti a tema su tutte le vetrine degli esercizi del centro storico.

- A Godega di Sant'Urbano domenica torna infine il tradizionale Mercatino dell'Antiquariato e del Collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Montebelluna è l'ora della rassegna Echi di Fiabe che al Teatro Binotto porta lo spettacolo "C’era due volte il barone Lamberto". Spazio però anche a "Meditazione sui Cuori Gemelli".

- Sempre per il teatro, a Gaiarine il Teatro8 Francenigo porta sul palco "La casa in tel Canal".

- Per gli amanti della musica domenicale è il momento di "Asolo Matinée - Percussioni".

- A Mareno di Piave, al Corner Live, c'è il concerto di Alice & The Dandies.

- A Oderzo appuntamento con l'Aperitivo con autore in cui Francesca Iseppi presenta "Il respiro del glicine".

- In centro a Treviso, da Ikiya, c'è la "Degustazione di tè giapponesi rari: fermentati, gialli e oolong", mentre da Libero Fluire attenzione a "Intuizione: il diamante interiore" quale seminario esperienziale.

- A Roncade occhio al "Pranzo scomposto" da 47 Anno Domini.

- A Villorba ci sono il "Workshop tintura naturale, pittura e stampa di tessuti" e il workshop "La Forza della Fragilità".

- A Cison di Valmarino è in programma la "Pedalata letteraria con l'autore Paolo Pileri / Progettare la lentezza" per un itinerario in E-Bike, di facile difficoltà, da Rolle ai Laghi di Revine, rientrando per l’Abbazia di Follina e il Molinetto della Croda.

- Infine, per gli amanti delle escursioni vi proponiamo: a Conegliano la visita guidata "Villa Gera: il capolavoro di Jappelli", la "Passeggiata fra i mille colori dei tulipani e le acque del fiume Piave" a Breda di Piave, a Paderno del Grappa la "Passeggiata sul Col Muson tra storia e natura" e a Silea la "Passeggiata lungo il Sile e aperitivo".

MOSTRE

- A Treviso, al Museo Simon Benetton, occhio a "La Via Crucis vista da Simon Benetton - Abbraccio all'Umanità". Al Museo Salce in scena invece la mostra "I-dentity. Fotografie di Ruggero Ruggieri", un viaggio introspettivo attraverso tre sezioni, intitolate “Voyage”, “I’m one, I’m another” e “I-dentity”. E ancora, a Palazzo dei Trecento trova spazio "!Formae Mentis!", mostra diffusa di arte inclusiva, mentre alle Gallerie delle Prigioni c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata". Infine, al Museo Luigi Bailo segnatevi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti.

- A Mogliano Veneto, al Brolo, c'è la mostra "Annunciazione. Ovunque nasca e cresca la vita” e anche la Mostra "Rifugio 164" - Antologica sconosciuta che volge ormai al termine.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli ci sono la mostra "Vivian Maier. Shadows and Mirrors" che, composta da 93 autoritratti, racconta la grande fotografa e la sua ricerca incessante di trovare un senso e una definizione del proprio essere; ma anche la mostra di sculture e scultopitture “Miti e Meteoriti” (con spin-off anche alla Casa del Musichiere di Moriago della Battaglia).

- A Sernaglia della Battaglia la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Oderzo è in programma "Mondi di Confini e Orrizzonti", mostra personale di Riccardo Alessandro.

- A Silea inizia la rassegna d'arte “Miti senza tempo”.

- A Roncade c'è la personale "Ri-bolle" di Enzo Varbon.

- Infine, a Montebelluna ecco la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia.