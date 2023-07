Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è l'ora di Suoni di Marca

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso inizia l'ormai tradizionale kermesse di Suoni di Marca sulle Mura di Treviso, festival che da oltre trent’anni impreziosisce l’estate trevigiana con grandi concerti, un ricco percorso del gusto e la mostra-mercato. Ad aprire la manifestazione la musica di: Calibro 35, Orme e Marlene Kuntz.

- A Casale sul Sile è all-in sulla 45^ Sagra dei Peri di Conscio con tanto di stand enogastronomico (con carne alla griglia e gnocchi caserecci), pesca di beneficenza, enoteca e animazione per bambini. E, per i più giovani, c'è anche l'offerta del SubConscio Festival con musica sotto le stelle.

- Ad Arcade non mancate alla Sagra di San Lorenzo 2023 - 28^ Festa dei "gnochi de casada" con piatti gustosi (tra cui gli gnocchi fatti in casa) vini, birre locali e pesca di beneficenza.

- A Susegana è tutto pronto per il Collalto Wine Festival che presenta un fitto calendario di eventi per un intrattenimento all’insegna dello svago e della musica. La piazza della cantina Conte Collalto si animerà per 4 giorni di musica e divertimento tra vino, DJ sets, Live Performer, Food Truck e area giochi riservata ai più piccini attrezzata con gonfiabili per attività ricreative organizzate e seguite da professionisti.

- A San Polo di Piave spazio a Oltreverde Festival, un evento di due giorni che celebra arte e musica immerse nella bellezza naturale di Parco Gambrinus.

- A Gaiarine continua la Sagra paesana con stand gastronomico con specialità sia di pesce che di carne, oltre musica live ed il torneo di calcio saponato.

- Infine, ad Asolo domenica torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso segnatevi la rassegna "Estate incantata 2023" con l'appuntamento del "Cinema all'aperto" che in Piazza Rinaldi vedrà proiettato il film "Triangle of Sadness" di Ruben Ostlund. Nel weekend inizia poi anche “Gea - Gioiosaetamorosa” quale rassegna di teatro contemporaneo

- A Possagno arriva la rassegna di Centorizzonti estate 2023 - “Accadono sortilegi & sogni ragazzini” con lo spettacolo "Nel nome di Antonio Canova - Gli eroi nascosti dell'arte".

- A Castelfranco Veneto, a Vila Bolasco, c'è lo spettacolo "Cocoon" in anteprima nazionale ad Operaestate Festival. Per gli amanti della musica, invece, occhio ai concerti del "Castelfranco Veneto Jazz Festival - IX edizione".

- A Mogliano Veneto sul palco c'è "1984", spettacolo teatrale liberamente tratto dal romanzo di George Orwell.

- Ad Asolo, per il Festival Gioie Musical, l'appuntamento è con il cineconcerto finale.

- A Maserada sul Piave c'è la seconda edizione del torneo "Torneo Parabae" di calcio a 5.

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo: "Villa Tiepolo Passi sotto le stelle" a Carbonera e la "Visita guidata a Villa Emo" a Vedelago.

MOSTRE

- A Treviso, alle Gallerie delle Prigioni, c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata". Al Museo Luigi Bailo continua poi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti. E ancora, alla Pizzeria Sant'Agostino ecco la mostra collettiva di pittura “Rinascere”. Infine, prestate attenzione anche all'esposizione "Metamorfosi" con le opere di Alessandro Murer e Francesco Stefan.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Vittorio Veneto spazio alla mostra "Poppi Ranchetti. Il pieno e il vuoto".

- A Villorba termina la mostra "Teuta" di Matteo Valerio che delinea un paesaggio tessile di grandi vele e ampie tele patchwork che entrano metaforicamente in dialogo con il passato produttivo della ex filanda serica. Spazio poi anche a "United Intermural Artists", la più grande mostra in Italia dedicata da una galleria privata (21Gallery) all’intermural art statunitense.

- Infine, a Roncade ecco la mostra "Segni plastici" di Valerio Pazzaia.