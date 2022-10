Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ci sono le Fiere di San Luca e la Festa dei Marroni di Combai

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Il momento forse più atteso di tutto il weekend è quello delle Antiche Fiere di San Luca che quest'anno presentano settanta attrazioni (con la novità del "Padiglione degli specchi umoristici"), una ventina di stand enogastronomici (tra cui lo stand della Gastronomia Albertini con oca arrosta, folpi con il sedano, bigoli in salsa e pasta al sugo d’oca, pasta e fagioli, trippe in brodo e pasticcio al radicchio) e tanti eventi pensati per grandi e piccini. In centro città, invece, occhio al "Holi Run & Holi Run Dog", la corsa più pazza, colorata e divertente del pianeta con tanto di area dedicata ai vostri amici a quattro zampe e a "Rosso bordò", manifestazione a Palazzo Giacomelli dove sono di scena i vini del Montello e dei Colli Euganei. Il tutto senza scordare, a Villa Margherita, il Festival italo marocchino giunto alla sua 10^ edizione con tanto di convegni e tavole rotonde, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche. E ancora, poco distante (alle Case Piavone) c'è anche "Primue del Folclore", corso gratuito rivolto ai bambini.

- A Miane l'appuntamento da non perdere è invece con la 78^ Festa dei marroni di Combai tra artigianato, sport, cultura, arte e gastronomia. L'evento propone un ampio ventaglio di occasioni culinarie, con degustazioni e attività ludico-motorie declinato sulle esigenze delle famiglie e degli sportivi.

- A Montebelluna potrete rifarvi il palato con "Regioni d’Europa": la la mostra-mercato sullo street food dedicata a pietanze provenienti da tutta Europa, vini e bevande incluse.

- A Paese torna dopo tre anni di pandemia la Sagreta di Sovernigo "Madonna delle grazie" con un fornito stand gastronomico.

- A Portobuffolè c'è la 22^ Rassegna dei vini del Piave e Livenza con esposizione e degustazione dei vini premiati (presenti oltre 200 etichette dei vini prodotti da oltre 100 aziende vitivinicole del territorio), oltre a visite guidate e concerti medievali.

- A Cison di Valmarino torna "Tovena in festa" con la sua secolare fiera fornita di uno stand gastronomico, di una mostra mercato dell'agroalimentare e di spettacoli per bambini.

- A Motta di Livenza segnatevi poi "Vini & Sapori" che presenta un "percorso gastronomico" tra cibo e vini con tanto di verduzzo come pezzo forte dell'evento.

- A Pederobba è in programma la 48^ Mostra dei marroni del Monfenera con animazioni, spettacoli, concerti, stand gastronomico e tanto vino.

- A Vittorio Veneto è il momento dello "Spiedo in Vigna" presso La Vigna di Sarah e della 2^ edizione del Festival Educhiamoci in occasione delle Giornate per l'educazione per una serie di incontri per famiglie, insegnanti, educatori, pedagogisti, counsellor, psicologi, assistenti sociali, ma anche per bambini e ragazzi.

- A Vazzola torna la "Vendemmia inclusiva" (e solidale) da Cecchetto.

- Alla Rotonda di Badoere c'è la Mostra dell'Artigianato e della Creatività con anche una Grande Castagnata. Artigiani con le loro bellissime creazioni fatte a mano saranno disposti per tutta la piazza e non mancherà anche uno stand gastronomico.

- A Godega di Sant'Urbano domenica va poi in scena il classico Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

- A Castelfranco Veneto domenica non mancheranno "Artigianato in centro", mostra mercato dell'artigianato, ed il Festival “Metricamente Corto” - International Short Film Festival (uno dei più importanti festival dedicati al cortometraggio del Veneto).

- A Sarmede c'è "Le Fiere del Teatro" alla 33^ edizione con eventi, spettacoli e laboratori dedicati a bambini, ragazzi e famiglie.

- A Casale sul Sile c'è la rassegna letteraria Sul Sile si legge 2022 giunta ormai alla sua X edizione.

- A Zero Branco l'appuntamento è con l'evento "Una foresta che cresce" sia per bambini che famiglie tra pedalate, incontri, mostre d’arte e occasioni di convivialità dal sapore autunnale.

- A Villorba, infine, ecco il "Weekend della scienza" che presenta eventi come “Robotic Day” e “Kaboom” per stimolare l’interesse di bambini e famiglie verso le discipline tecniche e la robotica e per renderli partecipi del processo di innovazione tecnologica in atto.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI, CORSI ED ESCURSIONI

- A Treviso è in programma l'International Piano Festival 2022/2023 con e la rassegna "Baroque Experience", il Festival Internazionale di Musica Antica che nel Tempio di San Francesco accoglie l’Ensemble vocale Odhecaton diretto dal maestro Paolo Da Col per "Monteverdi in San Marco". Al Teatro Comunale va poi in scena il Gala lirico in memoria di Mario Del Monaco, mentre al Teatro Eden c'è il ritorno di "Le Note nel Cuore", talent musicale di beneficenza. Guardando agli incontri, è poi da non perdere la presentazione del libro "Lasciatemi perdere" di Riccardo Pittis per il CartaCarbone Festival (che propone anche la commedia teatrale "Come si fanno le cose"), mentre dal negozio Ikiya verrà presentato “Spiriti e creature del Giappone”. In conclusione, torna poi “10 volte sicurezza”, la serie di approfondimenti di UNIS&F sulla sicurezza in azienda.

- Al New Age di Roncade sale invece l'attesa per il live di Mara Sattei per il suo "Universo Tour".

- A Fontanelle c'è il concerto di apertura della rassegna La Musica nei Secoli 2022.

- Per il teatro, a Francenigo c'è lo spettacolo "La Vedova Scaltra".

- A Villorba va invece in scena un evento solidale come "Aperitivo silenzioso" in cui si comunicherà e canterà seguendo la LIS (la lingua dei segni italiana), oltre al corso "Acquario di acqua dolce" da Bardin.

- A Oderzo, per gli amanti dei rotocalchi, il negozio Meggetto ospiterà la modella e soubrette televisiva Giorgia Palmas che sarà pronta per firmare autografi al pubblico. Città che ospita poi la presentazione del numero 7 di "Archivio Storico Cenedese", rivista di studi storici nel territorio tra Piave e Livenza.

- Alla Casa di Caccia di Monastier, per i single, c'è "Cena e ballo tra i colori autunnali".

- A Quinto non mancate alle prove gratuite di nordic walking.

- Numerose poi le escursione. Si parte da Asolo con "Il giardino di Freya Stark" e "Asolo medievale: passeggiata dal castello alla rocca", per poi continuare a Susegana con la "Camminata dell'ecobenessere tra storia e natura", a Fregona con "Le spettacolari Grotte del Caglieron e il Sentiero degli Scalpellini" e a Quinto con la "Camminata dell'ecobenessere lungo la Via dei Mulini tra le verdi acque del Sile", mentre nel centro storico del capoluogo c'è "Treviso e i suoi misteri". Il tutto senza dimenticare le visite guidate a Villa Chiminelli, gioiello della castellana, e alla Chiesetta della Mattarella a Cappella Maggiore che propone anche la "Degustazione gratuita di prodotti Km 0".

MOSTRE

- A Treviso gli appuntamenti sono con "Ruota a ruota. Storie di biciclette, manifesti e campioni" al Museo Salce e, al Museo di Santa Caterina, l'esposizione "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili. Struttura che ospita anche la mostra "Vedute su Treviso urbs picta ai tempi di Paris Bordon" di Nadia Soligo. Non manca poi a Cà dei Carraresi la mostra collettiva "Colors" nella quale le opere dei tre artisti (Paolo Fumagalli, Benedetto Magnano San Lio e Stefano Sandonnini) si caratterizzano per un’interpretazione del tutto personale del colore nelle proprie opere, nelle quali esso assume una centralità immediatamente percepibile. Infine, in quattro diverse sedi espositive, c'è anche "L'Europa non cade dal cielo-Riflessioni attraverso l’arte contemporanea".

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018" con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Paparazzo Superstar" del noto fotografo Ron Galella.Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande fotografo/paparazzo statunitense di origini italiane.

- A Villorba "Miti di celluloide" di Giò Stefan in cui l'artista esprime attraverso i suoi dipinti la passione per il cinema d'autore americano, da quello classico al più moderno.

- A Montebelluna la mostra “Ecorete Sostenibile” by Ricrearti per un'esposizione di tanti progetti di economia circolare, "1872. La città nuova" quale mostra diffusa sulla nascita della Montebelluna contemporanea e l'esposizione "La bellezza salverà il paesaggio? Esplorazioni fotografiche sul nord est italiano".

- Infine, alla Galleria dell'Eremo di San Pietro di Feletto potete ammirare l'esposizione "Identità" di Maria Pilotto.