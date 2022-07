Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: sulle mura torna la musica di Suoni di Marca

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Il momento più atteso di queste settimane è con il festival musicale di Suoni di Marca, ben 15 giorni di concerti con artisti nazionali e internazionali, oltre al Percorso del Gusto ed una Mostra-Mercato. Si parte sabato con la musica di Savana Funk+Batista Coco e domenica con Sud Sound System. Capoluogo che ospita anche la "Festa della Madonna del Carmine 2022" alla Chiesa di San Giovanni della Croce.

- A Susegana va in scena il "4° Collalto Wine Festival". La piazza della cantina Conte Collalto si animerà per 4 giorni con musica e divertimento tra dj set, area giochi per bambini e diversi food truck.

- A Conscio torna la 4^ Sagra dei Peri di Conscio (con fornito stand gastronomico) in occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine.

- A Vallonto di Fontanelle c'è la "54^ Mostra del Vino" con un fornitissimo stand gastronomico, molti vini oltre a tanta musica e balli.

- A Crocetta del Montello arriva invece "Apericena con delitto sotto le stelle a Villa Castagna", una serata indimenticabile, in cui durante la cena prenderai parte alla scena del crimine e sarai portato a risolvere il misterioso giallo.

- A Oderzo l'appuntamento è con le Fiere della Maddalena, dieci giorni intensi di manifestazioni e spettacoli che spazieranno dal cabaret alla musica, dalla moda all’eno-gastronomia.

- A Giavera del Montello, a Villa Wassermann, c'è poi la 27^ edizione del GiaveraFestival dal titolo “Dove portano i venti…” che vuole interrogarsi sull’oggi e sul domani tra incontri, buon cibo e mostre fotografiche.

- A Riese Pio X è poi il momento di "Wonderwallà Festival". Due talk, uno spettacolo e una proiezione cinematografica a Villa Cecconi, ma anche spettacoli di burattini, tour guidati dei murales e momenti di street-art partecipata animeranno e coloreranno - letteralmente - la frazione di Vallà coinvolgendo l’intera cittadinanza e offrendo occasioni di aggregazione all’insegna dell’arte e della bellezza. Per l'occasione, l’intero testo de “Le Avventure di Pinocchio” di Carlo Collodi verrà trascritto da 930 volontari ciascuno con la propria calligrafia e il proprio stile sul muro di 50 metri che costeggia la Scuola Primaria di Vallà.

MUSICA, TEATRO E CINEMA

- All'Arena Aurora di Treviso torna il cinema drive-in che domenica propone la pellicola “Lightyear – La vera storia di Buzz”.

- Al Bar Radiogolden di Conegliano, per la rassegna "Una classica serata al bar", c'è il concerto del BBQ (Benvenuti Brass Quartet) con la prima tromba di Mauro Feltrin. Il quartetto proporrà brani carichi di energia come l’ouverture del Guglielmo Tell di Rossini o l’Habanera dalla Carmen di Bizet per passare attraverso l’immancabile “Amortango” fio al repertorio più moderno del Beale street blues e altro buono swing in chiave brass.

- A Villorba non mancate al concerto dei Rossi Bar alla Trattoria Pizzeria Cesa Vecia che offre per l'occasione anche una bella grigliata.

- A Farra di Soligo fate attenzione a "Farra che estate | Concerto all'alba" con Lalila Trio.

- Ad Asolo c'è la "XVIII edizione di Gioie Musicali, la RéUnion". La giornata clou sarà domenica quando alle 10,15 i percussionisti di ieri e di oggi di LaRé, senza limiti di età e di strumentario, daranno vita ad una marching band che partirà dalla piazza principale di Asolo per arrivare al Teatro E.Duse, dove alle 11 si terrà il convegno Una comunità musicale per indagare, con i musicisti di ieri e di oggi ma anche con le loro famiglie, cosa significa questa esperienza e che cosa potrà significare per chi ne fa parte ora e per chi la vivrà in futuro

- A Miane sabato è l'ora di Paesi, storie e bambini - Rassegna teatrale per famiglie de Gli Alcuni che presentano lo spettacolo "Il Brutto anatroccolo". A Treviso invece, al Parco degli Alberi Parlanti, la rassegna Un posto all'ombra porta sul palco "Fiabe al telefonino".

-A Vedelago,a Villa Cappelletto, lo spettacolo “CIAK! Costruisci in sicurezza!” con i Papu in cui i due comici affronteranno con ironia e sagacia le molteplici sfaccettature della sicurezza sul lavoro.

MOSTRE

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico. Questa domenica ci sarà anche il concerto "I Napoleoni della musica".

- Agli Spazi Bonben di via Cornarotta spazio a "Natur park Schöneberger Südgelände e la natura urbana berlinese" organizzata dalla Fondazione Benetton. In tutto il centro storico, sulle vetrine dei negozi, c'è poi la mostra fotografica diffusa "La Città Oltre e la dimensione dell’umano".

- A Casier la mostra fotografica collettiva "Cromatismi espressivi".

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Roncade, da 47Anno Domini, attenzione a "Tiziano Marchioni. La poetica degli oggetti", prima retrospettiva dell’artista trevigiano (1957-2021)

- A Villa Romivo di Montebelluna la mostra "Motus Animi Continuus – Architectura" di Daniele Macca con gli scatti del patrimonio edilizio delle aree industriali dismesse. Nel racconto visivo intessuto dal fotografo l’architettura diventa una silenziosa testimone della complessità e della ricchezza dell’ambiente in cui viviamo e fa da cornice ad un passato semplice ma rigoglioso, di storie di persone, di famiglie e di vita vissuta intensamente.

MERCATINI, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Quinto domenica c'è il "Sile Jazz Eco Day - The Clean River", una giornata interamente dedicata all’ambiente, alla sostenibilità e, ovviamente, alla grande musica con il concerto del Redshift Trio. Sempre in città ci sarà poi una interessante escursione lungo un itinerario storico-artistico immerso nella natura.

- Ad Asolo ecco "Asolo invisibile: visita speleologica agli acquedotti romano e medievale".

- A Vedelago l'appuntamento è con la "Visita guidata con il fantasma a Villa Emo" per una fantastica avventura ispirata al capolavoro de “Il Fantasma di Canterville” di Oscar Wilde.

- A Segusino l'escursione "Il Monte Doc tra verdi pascoli e panorami mozzafiato".

- A Conegliano occhio a "Risveglio al profumo di lavanda: visita guidata con laboratorio creativo", un’escursione tra i dolci colli di Conegliano, tra incantevoli campi di lavanda e laghi.

- A Crocetta del Montello ecco l'interessante "Baratto a Villa Pontello" dove ognuno puà portare con sé tutto ciò che può servire da scambio con gli altri espositori.

- A Treviso c'è Incontriamoci al Museo "Case Piavone" - 33° Rassegna del Folcore...Riscoprendo le Tradizioni con "Il Veneto incontra l'Oriente" con il Gruppo Folkloristico Trevigiano e Bellymoon che mostreranno sul palco il loro modo di interpretare la danza, la musica e tradizioni molto diverse tra loro.

- A Cison di Valmarino l'attore Cesare Bocci sarà a Castelbrando per Sorsi d'autore, mentre nei dintorni andrà in scena anche la passeggiata "La Via dei Mulini a Cison di Valmarino tra boschi incantati e antichi mestieri".

- A Valdobbiadene appuntamento con "Saccol e il suo valore ambientale” - 3^ edizione - per valorizzare l’ambiente di Valdobbiadene, tenere viva la memoria della tradizione contadina e promuovere un turismo di qualità.