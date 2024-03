Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra fiori, artigianato e moto d'epoca

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Roncade l'appuntamento è con "PrimaVera in Festa" con la tradizionale Fiera dell'artigianato con tanto di esposizione di moto e biciclette d'epoca ed esibizione di musici e sbandieratori.

- A Susegana nel weekend torna Susegana in Fiore, mostra mercato di fiori, piante, artigianato e hobbistica, con anche "La Biblioteca delle api" per tutti i bimbi.

- Domenica a Godega di Sant'Urbano torna poi il consueto Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, per i bambini e le famiglie, c'è la rassegna di spettacoli "Una fetta di teatro", mentre per gli adulti ecco lo spettacolo “Filomela e Prokne_la violenza è un balsamo” di Irene Curto. Al Radika in Fonderia c'è poi la serata "Miss Città Murata - 2^ selezione 2024 The Look of The Year Italy"

- Al Teatro Accademia l'attesa è invece tutta per lo show comico "Delirio a due" con l'acclamata coppia Nuzzo & Di Biase.

- A Gaiarine c'è la rassegna "Torniamo a teatro" con la lettura teatrale in musica "Nastri rosa".

- Ad Asolo spazio a sette straordinarie attrici portano in scena il pluripremiato “Supplici”, lo spettacolo di Serena Sinigaglia da Euripide per la rassegna "Che ne sarà del Teatro dopo di me?" al Teatro Duse.

- A Silea arriva "Rispondere alla crisi nella Chiesa", due incontri per altrettanti libri che hanno già fatto parecchio discutere.

- A Valdobbiadene, per i single, ecco il "Pranzo di primavera" alla Trattoria alla Cima.

- A San Vendemiano tutti pronti per il Galà di chiusura di Carnevali di Marca con l’estrazione dei biglietti della tradizionale Lotteria di beneficenza.

- A Trevignano appuntamento con "Disobbedienza civile tra arte e ambiente - Spritz e filò con Ester Goffi", parola a chi protesta contro la crisi climatica.

- A tema escursioni, invece, ecco "Escursione dal Molinetto della Croda al Bivacco Marsini" a Refrontolo e "Alla scoperta di Possagno tra arte e natura".

MOSTRE

- A Treviso continuano la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" e “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce. Presenti poi anche la mostra "Happy Ending" di Treviso Ricerca Arte alla Galleria l'Elefante, la mostra "Alchimia della materia" alla Associazione Culturale Lazzari e l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni.

- A Villorba continua la mostra “Allegory of Caritas (An Act of Love)” di Jan Fabre alla 21Gallery.

- A Motta di Livenza termina "Venezia tra opere d'arte e donne all'opera", mostra fotografica di Luca Strassera.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, finisce la mostra "Giorgio De Chirico. Metafisica continua" e la mostra di scultura "Diario di viaggio" di Roberto Merotto. Presso la sala espositiva L'Officina dell'Arte c'è invece la mostra "Paesaggio e Surreale 2024" con le opere di Buso e De Marchi.

- A Vittorio Veneto, in Galleria Civica, c'è la mostra personale "Il segno" di Luigi Marcon.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Pieve di Soligo continua la mostra fotografica "Cats in Venice". Una galleria di foto, tutte rigorosamente in bianco e nero, che ritraggono tutta la poesia dei gatti veneziani, immortalati nella loro vita quotidiana nella città più bella del mondo.

- A Moriago della Battaglia, per il Festival della Cultura, volge al termine la mostra “Lo specchio rotto” della pittrice Massimiliana Sonego.

- A Montebelluna, al Liceo Levi, spazio alla mostra “Memorie d’emigrazione”.

- Infine, a San Pietro di Feletto c'è "Da un’altezza nuova…", mostra fotografica di Arcangelo Piai.