Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ci sono la Sagra di Candelù, la Festa del Sile e tante mostre

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Montebelluna non mancate alla "Festa del Mirtillo Sociale - V Edizione". Durante la manifestazione sarà allestito uno stand enogastronomico con panini, birre, bibite e gelati.

- A Roncade c'é "Roncadestate" all'insegna dell'arte, dello spettacolo e del gioco con eventi per tutti e per ogni età. Venerdì cabaret, sabato giornata motori in piazza e domenica spazio alla danza.

- A Maserada appuntamento con la 45^ Mostra dei vini del Piave - Sagra di Candelù con un fornito stand gastronomico, un luna park, tanta musica e persino danze.

- A Resana occhio la "Festa della Culla delle Fate" al Bosco del pettirosso. In programma tanti spettacoli per i bambini, street-food, bancarelle, musica dal vivo e balli.

- A Trevignano nn si può perdere il Palio di Trevignano - 29° Palio batar panoce con stand gastronomico, spettacoli, musica live, lotteria e spettacolo pirotecnico finale.

- E ancora, non può mancare la "40^ Festa del Sile" a Casier con dj set e ampio stand gastronomico con specialità "bisata in umido".

- Per chi ama invece la natura e il wellness, ecco il "Pic-nic tra le vigne" a Valdobbiadene e "Benessere in vigna" a San Pietro di Feletto. A Volpago del Montello, invece, segnaliamo "Aperitivo in Villa Spineda Gasparini Loredan", mentre a Villorba è l'ora di "Vigneti aperti alla Cantina Pizzolato: wine & wellness".

- Infine, sabato 18 in centro a Treviso ci sarà il "Presidio per Cloe Bianco" organizzato da Coordinamento LGBTE di Treviso, Rete degli Studenti Medi Treviso, Agedo e Famiglie Arcobaleno.

MERCATINI, INCONTRI ED ESCURSIONI

- Appuntamento con il Mercatino dell'antiquriato e del collezionismo a Godega di Sant'Urbano, in Area Fiera, con 234 tra commercianti e hobbisti.

- Per chi vuole fare un po' di movimento c'è l'escursione "Secret Tour: Castelbrando, tra le colline del Prosecco" a Cison di Valmarino, così come "Asolo invisibile: visita guidata alla mostra" e la passeggiata storico-artistica di Quinto.

MOSTRE

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico.

- Torna, poi, l'appuntamento di grande successo e critica di "#noisiamotreviso", iniziativa che racconta la città attraverso i volti dei trevigiani grazie agli scatti gratuiti del fotografo Giovanni Vecchiato.

- Sempre a Treviso, ma questa volta a Santa Caterina, è inoltre presente l'esposizione soldiale "Arte per bene" che si pone il duplice obiettivo di abbellire e fare del bene grazie alla generosità di più di 90 artisti accompagnati da ben 100 opere d’arte.

- In ISRAA Treviso l'appuntamento è invece con "Ogni vita è un capolavoro", la mostra nata dall'idea di diffondere una nuova cultura dell'invecchiamento contrastando, per quanto possibile, gli effetti dell'Alzheimer.

- Agli Spazi Bonben di via Cornarotta spazio a "Natur park Schöneberger Südgelände e la natura urbana berlinese" organizzata dalla Fondazione Benetton.

- A Casier la mostra fotografica collettiva "Cromatismi espressivi".

- A Villa Brandolini a Pieve di Soligo l'undicesima edizione del Festival F4 / Un’idea di fotografia con la direzione artistica di Carlo Sala. La mostra che apre la manifestazione è Fosfeni, una riflessione del rapporto tra fotografia e paesaggio, declinato attraverso una pluralità di visione contemporanee che spaziano dalla narrazione documentaria alle ricerche sperimentali.

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Tezze di Vazzola, presso gli spazi di Bonotto delle Tezze, l'esposizione "Officina Malanotte" che raccoglie i frutti della ricerca condotta da Thomas Braida, Beatrice Meoni, Nazzarena Poli Maramotti, Chris Rocchegiani e Alessandro Roma.

- A Roncade, da 47Anno Domini, attenzione a "Tiziano Marchioni. La poetica degli oggetti", prima retrospettiva dell’artista trevigiano (1957-2021)

MUSICA E TEATRO

- Rassegna "Un posto all'ombra" 2022 de Gli Alcuni. Al Parco degli Alberi Parlanti, per i più piccoli, va in scena lo spettacolo "La Bella e la Bestia".

- A Portobuffolé il primo appuntamento con "Gaiajazz Musica & Impresa - X Edizione" con Joyce Elaine Yuille & The Hammond Groovers, scintillante quartetto diretto dalla raffinata cantante statunitense Joyce Elaine Yuille e completato da tre sideman tra i più talentuosi e richiesti in Italia.

- Al Teatro Mario del Monaco va in scena "Gocce musicali per la natura" con il ritorno in concerto della Orchestra Filarmonia Veneta.

- Nei pressi della Tomba Brion di Altivole c'è “Veneto Manga – o del Giappone in Veneto e del Veneto in Giappone”, racconto scritto e raccontato per l’occasione da Luca Scarlini.

- Al Cinema Turroni di Oderzo è invece il momento dello spettacolo "Kantiere in palko".

SPORT

- Immancabile l'appuntament con la Cansiglio Run e la 20^ Corsa e camminata tra ulivi e ciligi a Maser.

- A Villa Margherita di Treviso c'è infine una lezione del corso di nordic walking.