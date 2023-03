Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra la Fiera d'Irlanda e la Fiera della Birra Artigianale

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso tutti pronti per la "Fiera d'Irlanda - II Edizione" in occasione del weekend di San Patrizio, una 4 giorni di musica dal vivo, dj set, cucina tradizionale irlandese e intrattenimento. Appena fuori mura c'è poi anche l'atteso momento del ritorno della Sagra di San Giuseppe con il suo fornito stand gastronomico ed il luna park!

- A Santa Lucia di Piave ecco la "10^ Fiera della Birra Artigianale", l’esclusivo appuntamento con tutto ciò che concerne la produzione di birra artigianale, seguendone la filiera, dalle materie prime alla mescita, dalla promozione alla vendita.

- A Valdobbiadene è all in per il ritorno della Antica Fiera di San Gregorio grazie alla presenza di 150 espositori, di cui 70 del settore agricoltura, viticoltura ed enologia e 30 agroalimentare. Non mancate però anche alla "Mostra Cartizze e Valdobbiadene DOCG" per la sua 53^ edizione.

- A Ponzano Veneto c'è il "Carnevale 2023 - 20° Sfilata dei Carri Allegorici" con la sua undicesima edizione in notturna.

- A Villa Emo occhio invece alla "Festa del papà", una magica iniziativa nella quale poter giocare con il proprio papà a caccia degli aneddoti più inaspettati e sorprendenti degli affreschi delle sale del corpo nobile della villa.

- A Roncade torna domenica la "Fiera dell'artigianato" con tanto di punto ristoro.

- Ad Godega di Sant'Urbano domenica torna infine il tradizionale Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso occhio a "Musica dal nuovo mondo", concerto con i Giovani Musicisti Veneti al Teatro Comunale e a "L'ora del te" da Robe Turche per chiacchierare sui simboli di buon augurio, l'artigianato turco, la bellezza e il valore dei rituali, tra cui quello del tè.

- A Maserada continua la rassegna teatrale "Maserada sul palco" alla sua VI edizione che porta sul palco lo spettacolo "Profumo del mosto".

- A Gaiarine c'è la "Sala d'attesa", spettacolo teatrale in atto unico.

- A Mogliano Veneto appuntamento invece con la rassegna "Un palco per…riprovarci 2023" che termina con uno spettacolo a sorpresa.

- A Salgareda spazio alla rassegna musicale "Pagine d'Organo" con Francesca Ajossa.

- Al Mattorosso di Montebelluna c'è la "St. Patrick's Night – Lennon Kelly Live" in occasione di San Patrizio. In città però c'è anche "Eroina", incontro con la staorica e autrice Vanessa Roghi.

- San Patrizio che sale sul palco anche del Corner Live di Mareno di Piave con "Acrobat & The Fly - Notte irlandese".

- A Castelfranco Veneto, presso Villa Bolasco, non mancate all'incontro con "La malattia di Parkinson: una sfida sociale".

- A Villa Pontello di Crocetta del Montello attenzione al "Corso teorico-pratico sulla fermentazione e il microbioma".

- A Castello di Godego ecco poi la due giorni "I rimedi della tradizione e le straordinarie proprietà dell’acqua".

- A Villorba c'è "L'essere libellula" in Cantina Pizzolato per interessanti degustazioni gratuite.

- Infine, per gli amanti delle escursioni vi proponiamo: ad Asolo "Asolo medievale: passeggiata dal castello alla rocca"; a Vittorio Veneto "Escursione guidata sulle colline"; a Carbonera "Visita guidata a Villa Tiepolo Passi"; a Refrontolo "I pittoreschi colli di tra natura e panorami suggestivi" e nel capoluogo il tour “Treviso gioiosa e colorata”.

MOSTRE

- A Treviso termina l'esposizione "Sei personali in cerca d’autore", una selezione d’arte contemporanea che si preannuncia come nuovo format della XVI edizione di “Face’ Arts”, manifestazione itinerante che presenta opere provenienti da tutto il mondo per promuovere l’arte contemporanea e i talenti nascosti.

- A Villorba, alla 21Gallery c'è l'esposizione "Incontri ravvicinati" di Cristiano Pintaldi, uno dei più interessanti ed affermati pittori italiani della generazione emersa negli anni ’90.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, continua l'esposizione "La realtà reinventata 4.0" con le opere di Renato Cestaro e Carlo Scomparin.

- A Castelfranco Veneto la mostra "La beffa. Canova e Giorgione, storia di un autoritratto" al Museo Casa Giorgione.

- A Moriago della Battaglia, alla Casa del Musichiere, termina la mostra-omaggio a Dino Buzzati “I Miracoli della Gratitudine”.

- A Sernaglia della Battaglia la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Roncade c'è la personale "Ri-bolle" di Enzo Varbon.

- Infine, a Montebelluna ecco la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia.