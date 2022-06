Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: musica, teatro e street-food per tutti i gusti

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Se vi piacciono le sagre, a Treviso c'è la prima edizione di "Festeggiamenti San Paolo" nell'omonimo quartiere cittadino. Ci saranno un chiosco aperto tutte le sere con birra, patatine e gelati, una area food truck con La Pizza di Elia, Borgo Divino e La Tagliata di Luca, dj-set e musica live.

- A Spresiano da non perdere è la "22^ Festa della birra" (Sagra dei calessani) con annessa 27^ Fiera degli uccelli e animali da cortile e la 17^ esposizione dell'artigianato locale. Ci sarà un fornito stand gastronomico, tanta birra e musica dal vivo.

- A San Zenone degli Ezzelini torna "Nella terra di Ezzelino" per due giornate medievali con rievocazioni storiche, laboratori, attrazioni per i più piccoli e cibo "d'epoca".

- A Roncade c'è "Roncadestate" all'insegna dell'arte e dello spettacolo con il Circo Patuf Sognambula.

- A Possagno è il momento di dello "Street Food Festival" per un evento ricco fatto di gusto, musica ed intrattenimento

- A Colle Umberto c’è “Inseguendo Bottecchia”, una intera giornata per rendere omaggio alla figura del grande ciclistica e concittadino Ottavio Bottecchia (1894-1927), primo italiano a vincere il Tour de France (nel 1924 e poi nel 1925). In programma ci saranno quindi eventi di diversa tipologia.

- A Riese Pio X non si può mancare alla "Tziganata 2022" per una evento di divertimento assicurato per tutti, per una grande serata con birra, cibo, bevande gitane, musica sfrenata e con dress code orientato agli abiti "tzigani".

- A Giavera del Montello il festival solidale "Quando il rosa ti colora la vita" dedicato alla Lilt. Insomma, Tre giorni di festa, gioia e consapevolezza che la prevenzione può salvare la vita. Ci sarà un momento comicità, uno musicale con i Los Massadores e la cena finale con lo spiedo.

- A Segusino, invece, imperdibile e il Summer Fest con uno stand gastronomico caratterizzato da panini "onti" gourmet e arrosticini, oltre alla presenza di tanta buona musica.

- A Maserada di Piave, poi, ecco la 45^ Mostra dei vini del Piave. Anche qui ci saranno uno strand gastronomico, musica, balli e persino un motoraduno.

- A Conegliano, precisamente a Scomigo, c'è la "Festa di San Pietro" con un fornitissimo stand gastronomico con specialità paella, spiedo, pesce fritto e churrasco, oltre a tanta musica.

MOSTRE

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico.

- Agli Spazi Bonben di via Cornarotta spazio a "Natur park Schöneberger Südgelände e la natura urbana berlinese" organizzata dalla Fondazione Benetton. E ancora, da Spazio Zolido da non perdere è "Urbanamente: particolari della città" di Piero Casarin che indaga il paesaggio urbano e naturale nelle strade che percorriamo tutti i giorni, soffermandosi a vedere – non solo a guardare – i particolari del quotidiano. In tutto il centro storico, sulle vetrine dei negozi, c'è poi la mostra fotografica diffusa "La Città Oltre e la dimensione dell’umano".

- A Casier la mostra fotografica collettiva "Cromatismi espressivi".

- A Villa Brandolini a Pieve di Soligo l'undicesima edizione del Festival F4 / Un’idea di fotografia con la direzione artistica di Carlo Sala. La mostra che apre la manifestazione è Fosfeni, una riflessione del rapporto tra fotografia e paesaggio, declinato attraverso una pluralità di visione contemporanee che spaziano dalla narrazione documentaria alle ricerche sperimentali.

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Tezze di Vazzola, presso gli spazi di Bonotto delle Tezze, l'esposizione "Officina Malanotte" che raccoglie i frutti della ricerca condotta da Thomas Braida, Beatrice Meoni, Nazzarena Poli Maramotti, Chris Rocchegiani e Alessandro Roma.

- A Roncade, da 47Anno Domini, attenzione a "Tiziano Marchioni. La poetica degli oggetti", prima retrospettiva dell’artista trevigiano (1957-2021)

- A Villa Romivo di Montebelluna la mostra "Motus Animi Continuus – Architectura" di Daniele Macca con gli scatti del patrimonio edilizio delle aree industriali dismesse. Nel racconto visivo intessuto dal fotografo l’architettura diventa una silenziosa testimone della complessità e della ricchezza dell’ambiente in cui viviamo e fa da cornice ad un passato semplice ma rigoglioso, di storie di persone, di famiglie e di vita vissuta intensamente.

- A Conegliano la mostra collettiva “Attraverso lo specchio – Autoritratti interiori d’autore” in cui gli oltre 30 artisti partecipanti hanno espresso tramite la loro arte il loro io più profondo, quello che va oltre l’immagine riflessa allo specchio.

MUSICA E TEATRO

- A Treviso, al Museo di Santa Caterina, va in scena lo spettacolo "Ta Erotikà. Le cose dell'amore, la carezza del divin pittore: Paris Bordon suggestioni evocative" che racconta l'amore come sintesi e mezzo di ogni trasformazione, che parte dal mito della creazione dell'uomo, dal Simposio di Platone ai giorni nostri. In piazza Rinaldi, invece, spazio alla 7^ rassegna teatrale "Palco in città" con "Le mirabolanti fortune di Arlecchino (e peripezie dei comici dell’Arte)".

- La rassegna "Paesi, storie e bambini" de Gli Alcuni per i più piccoli, questo fine settimana con lo spettacolo "La regina dell'acqua" a Loria, al Parco naturale del Muson.

- Al Radiogolden di Conegliano inizia l'attesa rassegna "Una classica serata al bar" dedicata alla musica da camera con concerti all'esterno.

- Al Teatro Accademico va invece in scena "AVA LIVE 2022 - Io che amo solo te”. Sul palco si alterneranno gli allievi del Centro di Alta formazione dello spettacolo, solisti, vocalist, Children, Teen and Young Choirs, il gruppo Golden Bliss, con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e diretti dal Maestro Diego Basso.

- A Mogliano c'è Lorenzo de Finti 4et in concerto per il Sile Jazz.

- A Pieve del Grappa arriva "Incontro musicale con la natura" al Centro Don Paolo Chiavacci.

- Infine, a Valdobbiadene occhio alla serata alpina, alla vigilia del Centenario delle penne nere sezionali, caratterizzata da canti popolari e canzoni alpine.

MERCATINI, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Villorba la concessionaria Autotorino presenta test-drive gratuiti in occasione della tappa trevigiana di "Bmw Motorrad Riding Together", per un evento perfetto per salire in sella alla vostra moto Bmw preferita e scoprire magnifici itinerari nelle strade della Marca.

- A Badoere torna il tradizionale Mercatino dell'antiquariato e collezionismo - Fiera dei Trovarobe. Presenti circa 150 espositori di oggetti di antiquariato, libri, francobolli, monete e medaglie.

- Ad Asolo torna la tradizionale passeggiata "Asolo medievale" dal castello alla Rocca.

- A Sernaglia della Battaglia la "Camminata dell'ecobenessere tra le acque dell'Oasi Fontane Bianche".

SPORT

- A Treviso, dopo due anni di stop, torna la corsa non competitiva più pazza di tutte, ovvero la "Moohrun", una manifestazione da sempre molto apprezzata per la splendida atmosfera di festa, sport e amicizia che è capace di creare prima, durante e dopo la gara, aperta a famiglie, bambini, runner, camminatori, turisti e gruppi. Al Bastione San Marco ci saranno anche tanto cibo, birra, musica e stand di settore per gli amanti dello sport.