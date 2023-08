Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, musica, street food e mercatini

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Colle Umberto finisce la Secolare Sagra di San Sebastiano 2023 con un ricco stand enogastronomico e spettacoli musicali.

- A Zero Branco termina la 56^ Sagra del Peperone con ogni sera specialità a base di peperoni, da non perdere il pasticcio, oltre alla musica, ad una mostra ortofrutticola, al luna park e al Mercatino delle tradizioni popolari.

- A Casier è tutto pronto per l'immancabile 44^ Sagra di Dosson con tanto di stand gastronomico, la ricchissima pesca di beneficenza, un festante chiosco giovani e il luna park. Presente poi in città anche la Giornata dello Sport 2023 con tantissime attività per tutte le famiglie.

- A Montebelluna c'è "Scozia in tour - Regioni d'Europa" per l'attesa maxi mostra-mercato itinerante dedicata al cibo di strada e all’artigianato.

- A Loria prestate attenzione a IndoVino, gioco degustazione con vini locali, ottima birra, taglieri di salumi, arrosticini, musica live e street food.

- A Roncade c'è la Sagra paesana - Festa Mariana con stand gastronomico, bar e pesca di beneficenza.

- A Varago di Maserada, per l'Estate Varaghese, domenica c'è la Mostra attrezzature agricole e aratura con tanto di stand gastronomico, musica ed esibizione delle majorettes e di azioni di trebbiatura.

- A Cordignano arriva il festival “Un bosco da [L]amar” dedicato al bosco e ai carbonai, un evento dedicato a tutte le fasce di età e che prevede attività musicali che rientrano nella programmazione della Città Veneta della Cultura 2023.

- A Treviso va in scena il "Treviblues", festival della musica e della cultura blues e anche "The Dandy Ride - VII Edizione" per tutti i rider con i baffi e non solo.

- A Silea continua il The Rock Music Circus che per questo secondo weekend porta sul palco Wit Matrix - Pink Floyd Tribute Show e The Watch - Genesis Tribute Band.

- A Cimadolmo riflettori accesi su Full Pipe Rock Festival - II Edizione, un evento indirizzato a tutti gli appassionati di musica live di ogni età per due giornate all'insegna del divertimento e della voglia di stare insieme.

- A Conegliano ecco “CentriAmo” quale Festa delle Associazioni e del Volontariato giunta alla sua 23^ edizione, un’occasione dove circa 150 associazioni si riuniranno e avranno la possibilità di far conoscere alla cittadinanza e ai visitatori la propria attività.

- A Riese Pio X non mancate a "Wonderwalla | Festival 2023" con laboratori serigrafici e workshop con gli artisti, tour guidati con ospiti speciali, concerti e live music, street food/bar e sharing area.

- A Castelfranco Veneto torna il Sottosopra Festival 2023 dove i giardini pubblici del castello medioevale diventano uno specchio consapevole per avviare la concezione di uno spazio da vivere che si capovolge rispetto alle attività che si alternano durante l’anno.

- A San Biagio di Callalta occhi su Oblique Festival per festeggiare i 10 anni dell'associazione Polo Culturale Skholé tra mostre, cinema, workshop e cibo.

- Infine, alla rotonda di Badoere domenica torna il Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso centro città spazio alla rassegna "Cinema all'aperto" in Piazza Rinaldi con la pellicola "Elvis".

- A Cappella Maggiore ecco "Sapori della Serenissima" con tanto di musica, degustazione di olio, vino e bruschette.

- Per gli amanti di escursioni e passeggiate proponiamo: nel capoluogo “Treviso Meta d’Artisti”, “Da porta a porta, sopra e sotto le mura” per scoprire le “radici” della città e "Treviso sotto le stelle: visita guidata", mentre a Vedelago ecco "Escursione al bellissimo Parco del Sile".

MOSTRE

- A Treviso, alle Gallerie delle Prigioni, c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata", mentre al Museo Luigi Bailo continua poi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti.

- A Palazzo Sarcinelli di Conegliano non perdete la mostra "Fermar l'aria" di Valdi Spagnulo.

- A Valdobbiadene c'è la mostra "Scuola delle Erbe" che prende spunto dall’erbario di 116 piante raccolte nel territorio del Cartizze.

- A Villorba occhio a "United Intermural Artists", la più grande mostra in Italia dedicata da una galleria privata (21Gallery) all’intermural art statunitense.

- A Vittorio Veneto, infine, spazio alla mostra "Poppi Ranchetti. Il pieno e il vuoto".