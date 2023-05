Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sapori irlandesi, formaggi e tanta musica

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso termina nel fine settimana il "Fish 'n' Fest 2023", una manifestazione a base di ottima musica, intrattenimento e animazione per bambini e anche deliziosi piatti di pesce scelti, preparati e serviti da Albertini Gastronomia. E ancora, non mancate alla 46^ Sagra delle Rose con ricco stand gastronomico con specialità carne e pesce, musica e luna park.

- Anche a Sant'Elena di Silea l'appuntamento è con la Sagra delle Rose con tanto di stand gastronomico e musica.

- A Parè di Conegliano finiscono i "Festeggiamenti di Maggio" con la tradizionale sagra.

- A Crocetta del Montello è l'ora della "Mostra del disco" a Villa Pontello.

- A Spresiano non mancate alla 2^ Festa delle associazioni e degli alpini.

- A Mogliano Veneto non mancate a "Sapori d'Irlanda - Music & Food Festival", festival Irlandese tra cibo, folklore e musica.

- A Guizza di San Polo di Piave c'è la 17^ Festa del pesce con stand gastronomico per ogni palato.

- A Santandrà di Povegliano tutto pronto per la 39^ Mostra dei formaggi tipici - 18° Mostra del prosciutto crudo con tanto di stand gastronomico per tutti i gusti.

- A Conegliano termina la Festa della famiglia del Murialdo con tanto di stand gastronomico, concerto gospel e giochi.

- A Vittorio Veneto nel weekend c'è il 38° Moda Motor Show, expo di auto, moto, bike e mezzi d'epoca.

- A Nervesa della Battaglia domenica è l'ora della 10^ Festa di Primavera.

- A Godega di Sant'Urbano domenica torna il tradizionale "Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo".

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso c'è la "Festa dell'orto e del baco da seta", uno speciale "Incontro dal Produttore", ricco di approfondimenti all'aria aperta. Al Teatro Del Monaco, invece, appuntamento con l'enfant prodige del pianoforte Alexandra Dovgan, mentre dal Cà Foncello parte la "Giornata ecologica".

- A Pieve di Soligo appuntamento con il convegno del Lions Club "Dopo di noi, disabilità e amministratore di sostegno".

- Ad Asolo torna la musica con "Asolo matinée - Giovani compositori".

- A San Pietro di Feletto c'è l'incontro con “Parole in un bicchiere" con François Morlupi.

- A Monastier occhio a "Yoga del suono", un incontro esperienziale di crescita personale.

- A Breda di Piave nel fine settimana vanno in scena il torneo di padel "Prequalificazioni Italy Major Premier Padel".

- Ad Oderzo non mancate al "Aperitivo con autore" con Orfeo Lorenzon che presenta "Il libro casa granda".

- A Mogliano Veneto verrà proiettato il resoconto filmico "Summer Camp: cronache dal 30° campo estivo di Sogno Numero2".

- A Mareno di Piave attenzione a Francesco Piu in concerto al Corner dell'Inverness Pub.

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo: "Il Passo San Boldo e l'Anello dei tre bivacchi tra natura e panorami mozzafiato" a Cison di Valmarino, "Il giardino segreto di Freya Stark" e "Asolo medievale: passeggiata dal castello alla rocca" ad Asolo, "Wine trekking tra le colline del Prosecco" a Valdobbiadene.

MOSTRE

- A Treviso, al Museo Simon Benetton, occhio a "La Via Crucis vista da Simon Benetton - Abbraccio all'Umanità". E ancora, alle Gallerie delle Prigioni c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata", a Palazzo dei Trecento l'esposizione "L'arte a difesa dell'ambiente" e alla Residenza Rosa Zalivani la personale "Colori" di Paola Bettello. Infine, al Museo Luigi Bailo segnatevi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti, mentre a Cà dei Carraresi approda la fotografia con gli americani Dituri e Morris e l'italiano Manetti.

- Al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto termina la mostra "La vita di Tina" su Tina Anselmi.

- A Mogliano Veneto, al Brolo, c'è la mostra "Annunciazione. Ovunque nasca e cresca la vita”.

- A Zero Branco spazio alla Biennale d’Arte del Bambino - 13^ edizione, l’appuntamento che nella cornice della settecentesca Villa Guidini espone le opere frutto dei percorsi di educazione creativo-artistica realizzate dai bambini di Asili nido, Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio regionale e non solo

- Al Museo Civico di Asolo prestate attenzione alla mostra "Un Mondo di Supereroi - Dal Mito all’uomo oggi". L’esposizione presenta 22 artisti contemporanei nazionali e internazionali, italiani, cinesi, belgi, statunitensi.

- A Follina c'è la rassegna di mostre di "Ars in tempore" giunta alla sua 4^ edizione.

- A Moriago della Battaglia spazio alla mostra "Carlo Conte pittore" alla Casa del Musichiere.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli ci sono la mostra "Vivian Maier. Shadows and Mirrors" che, composta da 93 autoritratti, racconta la grande fotografa e la sua ricerca incessante di trovare un senso e una definizione del proprio essere e la mostra "Una pittura dolce e feroce". A Palazzo Todesco, invece, ecco “From there to here”, l'esposizione fotografica di Giulio Piscitelli.

- A Sernaglia della Battaglia la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Oderzo, Palazzo Foscolo, appuntamento con la mostra “Faccin - Il giro a colori” e poi in città con "Viaggio verso l'arte" di Mr Art di Agrippino Martello.

- A Villorba ecco la personale "Teuta" di Matteo Valerio, una mostra che delinea un paesaggio tessile di grandi vele e ampie tele patchwork che entrano metaforicamente in dialogo con il passato produttivo della ex filanda serica.

- A Roncade non perdete la mostra "Trasparenze rapprese" di Luisa Mialich da 47Anno Domini.

- A Volpago del Montello spazio alla mostra "Dal bianco e nero al colore - Disegni dal 2018 al 2023" in Casa dal Zotto.

- Infine, a Montebelluna ecco la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia.