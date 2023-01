Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: spazio alle feste del Radicchio Rosso

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Gli eventi più attesi di tutto il fine settimana sono due. Si parte da Dosson con la 36° Festa del Radicchio Rosso di Treviso IGP, che come sempre propone un fornitissimo stand gastronomico, per poi continuare con la 29^ Mostra del Radicchio di Treviso Igp a Zero Branco che offre anche spettacoli musicali, balli, luna park e tanto cibo.

- A Tarzo è tutto pronto per la 32^ Festa della Candelora con stand gastronomico, balli ed una mostra di macchine agricole ed un mercato di prodotti artigianali.

- A Treviso termina la mostra dei presepi popolari "L'incanto del Natale" alle Case Piavone.

- A Segusino l'appuntamento è ovviamente con il tradizionale "Presepio Artistico" (in ambientazione veneta anni '20-40-50), quest'anno dal titolo "Normalità".

- A Valdobbiadene continua invece il 13° Presepe Artistico "Tra Poesia e Paesaggio", uno dei più grandi d'Italia.

- Infine, ad Asolo c'è "Virtual Reality for Safety Training" in cui si parlerà di realtà virtuale a supporto della sicurezza.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, al Teatro Sant'Anna, per i più piccoli c'è lo spettacolo "Lo strano pranzo di Hansel e Gretel". In centro va poi in scena l'evento "Il verbale" quale masterclass di comunicazione. In Fonderia, invece, occhio al Capodanno Cinese all'Home e alla festa "90's Stories" per un format-party originale e non convenzionale, eccentrico e bizzarro, che vede gli anni di "Beverly Hills 90210" e de "Il Principe di Bel Air" protagonisti indiscussi dei loro tempi. E ancora, spazio anche al "Hip Hop Winter Fest vol.2" al Cso Django.

- A Falzè di Trevignano spazio allo spettacolo "Alfabeto delle emozioni" di e con Stefano Massini per un viaggio profondissimo e ironico al tempo stesso nel labirinto del nostro sentire e sentirci.

- Al Radiogolden di Conegliano appuntamento con “Una Classica Serata - Tempo d’Inverno” quale rassegna concertistica di musica da camera.

- A Spresiano segnatevi la serata con i fenomeni del pop italiano de "Il Pagante" live all'Anima Club.

- Al New Age di Roncade torna "2000 Mania Party" che ripercorrerà tutte le hits dal 2000 ad oggi.

- Al Krach Club di Monastier c'è "Party NoVanta" per un party pazzesco a tema anni '90.

- A Castelfranco Veneto è poi in programma "Trippy Tunes: Mad Fellaz + Joe Shamano Electric Trip" per un mix di rock, psichedelia e groove.

- Al Corner Live di Mareno di Piave arriva il soul di Dario Dal Molin Trio feat. Stevie Biondi.

- A Tarzo, invece, c'è l'atteso "Carnival Party con Igor S & Lady Bryan".

- A Preganziol attenzione poi alla VIII Fiera del Miniquadro che propone un incontro con il prof. Giorgio Grasso.

- Ad Asolo due appuntamenti come la presentazione del volume "Asolo invisibile. Gli acquedotti in cunicolo romano e medievale" e le "Visite speleologiche agli acquedotti romano e medievale".

- Infine, per gli amanti delle escursioni vi proponiamo nel capoluogo l'itinerario turistico "La Treviso di Paris Bordon" e "Palazzo dei Trecento, simbolo di Treviso", oltre alla "Passeggiata lungo il Piave tra storia e natura" a Sernaglia della Battaglia,

MOSTRE

- A Treviso il Museo di Santa Caterina ospita la mostra "Radiofiera 30 – Trent’anni di rock nel nord-est". C'è poi spazio anche per la mostra "Antonio Carlini (1859-1945) - Il Maestro di Arturo Martini" al Museo Bailo oltre a “Volti e Anime” di Gaetano Mansi a Cà dei Carraresi.

- A Sarmede non perdetevi la tradizionale Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia con la sua 40^ edizione dal titolo "Le Immagini della Fantasia". L'esposizione presenta 350 opere di oltre trenta artisti, provenienti da 15 differenti Paesi.

- A Villorba, alla 21Gallery, la mostra "Roma pittura emergente oggi | A New Generation" in cui gli autori mostrano, ancora una volta, la rivoluzione silenziosa della pittura, in particolare di quella figurativa, la sua capacità di rinnovarsi nel tempo in forme sempre più attuali, muovendosi sui sentieri accidentati quanto effimeri del presente in divenire.

- A Palazzo Todesco di Vittorio Veneto spazio all'esposizione fotografica su Albino Luciani.

- A Moriago della Battaglia, alla Casa del Musichiere, c'è la mostra “Volti e ritratti del Rajasthan (India)” del fotografo Pietro Casonato.

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018" con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso.

- A Castelfranco Veneto la mostra "La beffa. Canova e Giorgione, storia di un autoritratto" al Museo Casa Giorgione e anche l'esposizione di street art "Metamorfosi - When the walls become canvas" a Palazzo Spinelli-Guidozzi.

- A Sernaglia della Battaglia la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Roncade l'esposizione "Etereo divenire" degli artisti Serena Casali e Paolo Zanin.

- Infine, a Montebelluna fino a giugno c'è la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia che guarda al futuro attraverso una riflessione sul contemporaneo della scienza e sull’archeologia degli antichi saperi, grazie alle collezioni naturalistiche e archeologiche del Museo arricchite dai prestiti e dalle competenze delle prestigiose collaborazioni istituzionali.