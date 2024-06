Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è l'ora della Sagra di Cendon e della Festa d'Estate di Vascon

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Silea trova spazio la Sagra di Cendon 2024 con un fornitissimo stand gastronomico.

- A Gaiarine termina la Sagra Dee Teghe tra cibo, musica e tanto sport.

- A Trevignano continua il "31° Palio Batar Panoce" con stand gastronomico, musica, balli e spettacoli.

- A Segusino occhio al Segusino Summer Fest 2024 con tanto di stand gastronomico, musica live e dj set.

- A Zenson di Piave è l'ora della Festa del Grapariol 2024 volto a promuovere due vitigni autoctoni del territorio zensonese come il Grapariol e il Raboso Piave.

- A Carbonera l'evento più atteso del weekend con la 35^ Festa d'Estate di Vascon con in programma tanti concerti top, come quello dei Bandbardò, ed un fornito stand gastronomico

- A Cimadolmo ecco il Full Pipe Rock Festival 2024 in mezzo al verde che costeggia il Piave in due giornate elettrizzanti adatte a giovani e famiglie, con il famoso party a tema anni ‘90, due palchi e ben 5 rock band italiane + DJ set.

- A Conegliano spazio al Festival della Musica nel Paesaggio con tanti concerti in programma.

- A Cison di Valmarino presente Inclusivamente Cison con laboratori d'arte inclusiva aperti a tutti.

- Infine, domenica a Godega di Sant'Urbano torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Spresiano tocca alla Holi Splash Run - Le Bandie, corsa/camminata non competitiva di circa 5 km aperta a tutti e con la presenza di animazione, tanta musica e intrattenimento.

- All'aeroporto militare di Istrana arriva la Run51, corsa competitiva su strada di 10 Km e corsa non competitiva a passo libero di 10 o 6 Km.

- A Fregona non perdete Walking in the moonlight | Monte Pizzoc, una bella escursione in notturna.

- A Vidor il primo appuntamento di Abbazie in Festival 2024 per una serata sotto le stelle con un concerto per celebrare l’epoca d’oro del jazz.

- A Montebelluna inizia la rassegna Gioie Musicali 2024 con un concerto lirico sinfonico in omaggio a Gastone Limarilli.

- A Treviso ecco Biblio Jazz con il concerto di Thomas Zausa + Nicola Guidolin.

- Ad Asolo tornano gli Asolo Matinée con il concerto Salotto Belle Époque.

- Ad Oderzo continua il GaiaJazz Musica & Impresa con degustazioni, incontri e concerti.

- A Motta di Livenza c'è invece in programma l'ultimo appuntamento con "Una Motta di Salute 2024" con il corso di primo soccorso pediatrico e BLS.

- A tema escursioni e visite guidate, invece, ecco: a Treviso "Treviso Ghost Tour serale: a caccia di fantasmi, delitti e misteri", a Villa di Maser la "Visita guidata Tra Villa e Tempietto"

MOSTRE

- A Treviso continua “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce che presenta anche "Arte del Vedere. Manifesti e occhiali dalle Collezioni Salce e Stramare". Presenti poi anche l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni, la mostra di urban art "In my name. Above the show" all'ex Pagnossin, "Robe da mati Festival - I mostri che abbiamo dentro" al Museo Bailo e "La scrittura su ceramica di Zanzotto" in mostra a Palazzo Giacomelli. Al Sant'Artemio, invece, continua la mostra fotografica “Calamita/à: indagini e ricerche sui territori del Vajont”. Infine, all'Associazione Culturale Lazzari c'è l'esposizione "Inside: Out", a Cà dei Carraresi la collettiva "Art Ambassador 2024" mentre a Santa Caterina ecco la mostra "Donna in scena".

- A Vittorio Veneto continua l'esposizione "Efrem Casagrande - Retrospettiva sul maestro, compositore, concertista e musicologo vittoriese in occasione del centenario dalla nascita" in Galleria Civica.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, spazio alla mostra di incisioni "La trama del segno".

- Ad Asolo continua "Ritmi ed espressioni, omaggio a Eleonora Duse" quale rassegna d’arte contemporanea.

- Infine, a Maser continua la rassegna "Paolo Veronese e la moda del rinascimento" con le riproduzioni di abiti rinascimentali curata dallo storico del costume Michele Vello.