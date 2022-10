Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra giostre, frittelle, castagne, street food e artigianato

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Il momento forse più atteso di tutto il weekend è quello della chiusura delle Antiche Fiere di San Luca che quest'anno presentano settanta attrazioni (con la novità del "Padiglione degli specchi umoristici"), una ventina di stand enogastronomici (tra cui lo stand della Gastronomia Albertini con oca arrosta, folpi con il sedano, bigoli in salsa e pasta al sugo d’oca, pasta e fagioli, trippe in brodo e pasticcio al radicchio) e tanti eventi pensati per grandi e piccini. Per chi invece passerà per il centro città, ecco la Mostra dell’Artigianato Artistico Trevigiano d’Eccellenza, una mostra-mercato che vedrà protagonisti alcuni espositori artigiani del territorio; mentre al Teatro Comunale Del Monaco va in scena il TEDxTreviso 2022 - Fiducia in cui dieci straordinari speaker, eccellenze nel campo della scienza, dell'economia, del diritto e delle arti, vi aiuteranno a leggere il nostro tempo attraverso la necessità di dare valore alla parola "fiducia". Sempre in centro storico, poi, per i più religiosi c'è il Centenario della morte di Santa Bertilla Boscardin con diversi momenti a lei dedicati. Appena fuori mura, a San Giuseppe, per i più giovani c'è invece "Nomadness", il primo evento di Nomad Hostel tra musica e food truck.

- A Istrana spazio allo Street Food - Road 53 con i sapori e le prelibatezze dei migliori food truck in circolazione. Il cibo di strada sarà assoluto protagonista grazie anche alla musica dal vivo e all'intrattenimento per tutti.

- A Villorba c'è un fine settimana legato allo Street Food con Tipiko Marchigiano che presenta vincisgrassi, carne di scottona alla brace, olive ascolane, crescia sfogliata di Urbino, hamburger di scottona, vini DOC e tanta buona birra artigianale.

- A Miane l'appuntamento da non perdere è invece con la 78^ Festa dei marroni di Combai tra artigianato, sport, cultura, arte e gastronomia. L'evento propone un ampio ventaglio di occasioni culinarie, con degustazioni e attività ludico-motorie declinato sulle esigenze delle famiglie e degli sportivi.

- A Pederobba è in programma la 48^ Mostra dei marroni del Monfenera con animazioni, spettacoli, concerti, stand gastronomico e tanto vino.

- A Farra di Soligo è il momento della Festa di fine vendemmia con tanto di concerto al tramonto e attività per i bambini.

- A Scomigo di Vittorio Veneto c'è il "Bier Fest" con tanta musica dal vivo ed uno stand gastronomico che presenta birre, stinco e galletto; mentre a Tovena c'è la Festa Secolare con tanto di museo e chiesa aperti per tutti.

- A Sernaglia della Battaglia non mancate alla Festa della Zucca con tanto di concorso di zucche intagliate, visite guidate e fornito stand gastronomico ovviamente a tema zucca, oltre ad una mostra mercato di prodotti agricoli.

- A Portobuffolè c'è la 22^ Rassegna dei vini del Piave e Livenza con esposizione e degustazione dei vini premiati (presenti oltre 200 etichette dei vini prodotti da oltre 100 aziende vitivinicole del territorio), oltre a visite guidate e concerti medievali.

- A Cappella Maggiore occhio alla Festa del ringraziamento con una mostra mercato e attività per bimbi, oltre ad una degustazione gratuita di prodotti Km 0.

- A Roncade prestate attenzione alla degustazione "Dalla botte al calice" da 47 Anno Domini.

- A Castelfranco Veneto attenzione al Festival “Metricamente Corto” - International Short Film Festival (uno dei più importanti festival dedicati al cortometraggio del Veneto).

-Infine, a Crocetta del Montello c'è Baratto e mercatino a Villa Pontello dedicato allo scambio di oggettistica ed abbigliamento.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI, CORSI ED ESCURSIONI

- A Treviso è in programma la rassegna "Baroque Experience", il Festival Internazionale di Musica Antica che a Palazzo Giacomelli accoglie il concerto "A due tastiere: musiche per due clavicembali"; così come anche la presentazione del libro "Body copy al profumo di caffè" di Lucio Carraro a Cà dei Carraresi.

- A Vittorio Veneto va in scena la prima nazionale del reading teatrale itinerante Milk Wood, con Jane Alexander ed Anna Galiena, che narra la storia di Capitan Gatto che dall’alto dei tetti di una città immaginaria racconta i sogni dei suoi abitanti.

- A Zero Branco, al Teatro Comisso, c'è il "Concerto di pianoforte" per festeggiare i dieci anni di attività culturale e musicale dell'Associazione "Chromatica A.P.S.".

- A Castelfranco Veneto, a Villa Bolasco, il concerto di Enrico Malatesta con la performance sonora di Attila Faravelli.

- A Tarzo, all'Agriturismo Mondragon, c'è la presentazione del libro "Un re in cucina: il maiale" di Elena Covini e Roberto Pelosini.

- A Pieve del Grappa, al Centro Don Chiavacci, la Fucina del Gusto presenta l'incontro “La cucina: tradizioni e identità tra sapore e sapere del territorio”.

- A Quinto spazio poi ad una conferenza dedicata ai 100 anni di Maria Fux, danzatrice e fondatrice della danzaterapia.

- In ambito escursioni, invece, le proposte sono veramente molteplici: si parte sabato con "Pederobba tra dolci colli e castagni secolari" per poi continuare con "Il foliage nella faggeta del Cansiglio", "Benessere e natura" all'Oasi delle Fontane Bianche, "Follina tra torrenti, boschi e antiche tradizioni", "Treviso ed i suoi scorci veneziani"e la "Passeggiata a 6 zampe" a Roncade (evento benefico per raccogliere fondi per cani e gatti abbandonati). Inoltre, trovano spazio anche le visite guidate alla Chiesetta della Mattarella a Cappella Maggiore e al museo di Asolo con "Dalla preistoria agli amori di Eleonora Duse".

MOSTRE

- A Treviso gli appuntamenti sono con la chiusura di "Ruota a ruota. Storie di biciclette, manifesti e campioni" al Museo Salce e, al Museo di Santa Caterina, con l'esposizione "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili. Struttura, quest'ultima, che ospita anche la mostra "Vedute su Treviso urbs picta ai tempi di Paris Bordon" di Nadia Soligo. Non manca poi, in quattro diverse sedi espositive, "L'Europa non cade dal cielo-Riflessioni attraverso l’arte contemporanea" così come anche "Notte a Nordest" da Spazio Solido con gli scatti notturni tra città e pianura di Francesco Finotto. Il tutto senza dimenticarsi dell'esposizione "Terry Atkinson - Opere dal 1962 al 2018" alla Galleria l'Elefante.

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018" con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Paparazzo Superstar" del noto fotografo Ron Galella.Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande fotografo/paparazzo statunitense di origini italiane.

- A Villorba "Miti di celluloide" di Giò Stefan in cui l'artista esprime attraverso i suoi dipinti la passione per il cinema d'autore americano, da quello classico al più moderno.

- A Montebelluna la mostra “Ecorete Sostenibile” by Ricrearti per un'esposizione di tanti progetti di economia circolare, "1872. La città nuova" quale mostra diffusa sulla nascita della Montebelluna contemporanea e l'esposizione "La bellezza salverà il paesaggio? Esplorazioni fotografiche sul nord est italiano".

- A Mogliano Veneto c'è invece la mostra "Francisco Goya - I disastri della guerra". In esposizione una sequenza di 80 incisioni realizzate dall’artista spagnolo tra il 1810 e il 1820 con la tecnica di stampa acquaforte, acquatinta, punta secca e bulino, che raccontano la guerra di indipendenza del popolo spagnolo, i suoi effetti e le sue drammatiche conseguenze.

- A Monastier la 4^ edizione di Ars in Tempore, percorso d’arte contemporanea nelle antiche abbazie.

- A Moriago della Battaglia, alla Casa del Musichiere la mostra “Una vita a colori” di Silvio Gagno.

- Infine, alla Galleria dell'Eremo di San Pietro di Feletto potete ammirare l'esposizione "Identità" di Maria Pilotto.