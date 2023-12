Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend di Natale tra mattoncini Lego, presepi e mostre d'arte

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Apriamo da Treviso con la Loggia Incantata (con una versione inedita della fabbrica dei doni di Babbo Natale animata da renne, folletti e personaggi fantastici) e della grande installazione luminosa in Piazza Santa Maria dei Battuti, il tutto all'interno della manifestazione diffusa di "Natale Incantato 2023". Spazio poi al Trenino Green Christmas (che da Piazza dei Signori girerà per la città in un magico percorso lungo le vie e le piazze del centro storico) e a Babbo Natale che sarà a disposizione per le foto con grandi e piccini. Non mancheranno poi i concerti, gli spettacoli di giocoleria e “Treviso On Ice”, la grande pista di pattinaggio di Piazza Borsa. Spazio poi allo spettacolo “Un Natale Molto d’Elfetto”, al tradizionale Presepe Vivente con la Pastoria del Borgo Furo e a La Leggenda del Natale, percorso cittadino a cura del Gruppo Alcuni con un bellissimo spettacolo itinerante.

- A Roncade, invece, presso l'Arsenale continuano le attività di Treviso Wonderland, il primo parco tematico dedicato al Natale, al coperto e riscaldato, su una superficie di diecimila metri quadri allestita in clima “Jingle Bells”. Le sale riservate ai negozi diventano spazi di intrattenimento, le grandi aree interne cortili con food truck e ci sono anche una zona dove ballare ed un luna park. In città inizia poi "La Grotta della Cometa", mostra di presepi dall'Italia e dal mondo.

- A Montebelluna continua il calendario di eventi del "Natale a Montebelluna 2023" che questo weekend prevede il Mercatino, il Villaggio di Natale con Babbo Natale, animazioni e laboratori natalizi.

- Lo stesso dicasi per Casier per gli eventi della rassegna "Festa di Natale 2023".

- Anche a Silea ci sono tanti eventi natalizi, in questo caso legati alla rassegna "Natale d’in-canto" come le letture ad alta voce con Pierello, la proiezione di un grande classico delle feste come “Miracolo nella 34^ strada” e l’atteso arrivo di Babbo Natale. Al Centro Emisfero, invece, spazio al Mercatino di Natale e al confezionamento pacchi.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso il cartellone di Autunno Musicale si conclude sabato alla Chiesa del Sacro Cuore di Treviso con “Splendori Barocchi”: l’Orchestra L’Arte dell’Arco, diretta da Jacopo Cacco, eseguirà il celebre Gloria per soprano ed archi. In Auditorium Appiani, invece, c'è DiVinoInCanto - Aspettando il Natale con la grande musica e i vini eroici, un percorso spettacolo attraverso la prosa, la musica e la terra.

- A Vittorio Veneto ecco Time after time, spettacolo natalizio con proposte di brani musicali insoliti intervallato da intermezzi narrati.

- A Cessalto, invece, va in scena il "Presepe vivente inclusivo" giunto alla sua 6^ edizione.

MOSTRE

- A Treviso da non perdere sono la mostra “Divine. Ritratto d'attrici dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica 1932-2018" al Museo Bailo la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" alla Collezione Salce Attenzione poi anche al presepe dell'ISRAA, così come all'esposizione "Oltre la forma" all'Associazione Culturale Lazzari.

- Ad Asolo spazio alla mostra collettiva "Intimità estetica, una ricerca condivisa".

- A Silea per tutti gli appassionati di Lego c'è "Star Wars The Last Brick" con 70 mq dedicati all'universo stellare tra costruzioni in mattoncini, esposizioni iconografiche, spade laser e video per i fan della "Galassia Lontana Lontana".

- A Villorba per tutte le famiglie c'è "Il villaggio incantato", installazione teatrale del Teatro del Pane.

- A Moriago della Battaglia "Tra terra e cielo", mostra diffusa di sculture all'aperto di Bruno Lucchi.

- A Villa Ancilotto di Crocetta del Montello ecco la mostra “Toni Piccolotto – La natura nella pittura figurativa veneta del Novecento”.

- A Cison di Valmarino prestate attenzione a "Presepi di Mura" in cui le vie, i cortili e le case di Mura si trasformeranno in una vetrina di opere artigianali, ciascuna presepe unico nel suo genere.

- A San Zenone degli Ezzelini in programma c'è la mostra "Art Inclusive" che pone l’arte come mezzo di espressione, ma anche come veicolo di inclusione sociale.

- A Vazzola ecco “Campi siepi osterie e Mazarioi”, mostra personale dell’artista Beccaro Pierangelo.

- Al Brolo di Mogliano Veneto non perdete la mostra “Libertà o Morte. Pirasesi>Vedova" che intende proporre una riflessione sul continuum creato da due illustri e affermati Maestri veneziani dell’arte incisa.

- A Vittorio Veneto continua la mostra “Feliz Navidad! I personaggi del Presepe di Arcadio Lobato e dei suoi alunni di Sarmede”.

- Infine, a Roncade continua la mostra "Estremità" di Vanilla Ragana.