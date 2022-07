Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: appuntamento con Suoni di Marca, Restival, sagre e street-food

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Il momento più atteso di queste settimane è con il festival musicale di Suoni di Marca, ben 15 giorni di concerti con artisti nazionali e internazionali, oltre al Percorso del Gusto ed una Mostra-Mercato, il tutto al Bastione San Marco. Tra gli appuntamenti musicali, si segnala la presenza sul palco di Inoki, Glazyhaze nella giornata di sabato e di Lele Croce, King Size e Zagreb (per poi chiudere con uno dei più grandi chitarristi italiani: Gianluca Mosole) domenica. Sempre nel capoluogo, poi, torna l'attesa "Antica Sagra di Sant'Anna" a Monigo con stand gastronomico, musica, balli e persino uno spettacolo pirotecnico. Per tutti i sostenitori del LGBTQ+ c'è poi il Treviso Pride 2022 con musica e tanto "trash", mentre per gli amanti del tango argentino spazio ala decima edizione di "Tango Y Cielo Festival" in centro città con un programma ricco di concerti, spettacoli, lezioni e masterclass a cura di maestri e professionisti.

- A Casale sul Sile è invece il momento dell'atteso Restival 2022: 11 giorni di musica live, artisti di strada, espositori e proposte food di ogni tipo nella “Piazza del Gusto”, ma ci sarà anche la possibilità di scoprire nella “Via Mercato e Mestieri” gli stand espositivi degli artigiani locali, decine di creativi all’opera tra specialità e curiosità.

- A Vallonto di Fontanelle c'è la "54^ Mostra del Vino" con un fornitissimo stand gastronomico, molti vini oltre a tanta musica e balli.

- A Castello di Godego torna la "Festa dei popoli" che animerà la piazza con musiche e sapori delle varie parti del mondo, coinvolgendo le comunità straniere presenti nel territorio. Ci saranno poi anche giochi per bimbi e artigianato etnico.

- A Salgareda torna la Sagra di San Giacomo con stand enogastronomico, pesca di beneficienza musica e balli.

- Anche a Roncade è l'ora della 38^ edizione della Sagra di San Giacomo. Tutte le sere, oltre al fornitissimo stand gastronomico tradizionale ed il “Kiosko San Jack” con aperitivi, cocktail, birre e varie stuzzicherie, ci saranno diversi eventi: trucca bimbi, musica, cavalco dei pony ed un grandioso spettacolo pirotecnico.

- A Oderzo l'appuntamento è con le Fiere della Maddalena, dieci giorni intensi di manifestazioni e spettacoli che spazieranno dal cabaret alla musica, dalla moda all’eno-gastronomia. Momento clou sarà il concerto con il noto cantautore Raphael Gualazzi.

- A Riese Pio X è poi il momento di "Wonderwallà Festival". Due talk, uno spettacolo e una proiezione cinematografica a Villa Cecconi, ma anche spettacoli di burattini, tour guidati dei murales e momenti di street-art partecipata animeranno e coloreranno - letteralmente - la frazione di Vallà coinvolgendo l’intera cittadinanza e offrendo occasioni di aggregazione all’insegna dell’arte e della bellezza.

- A Vittorio Veneto arriva l'International Street Food Festival, la più importante manifestazione di street food esistente in Italia. In questa trentaseiesima tappa ci saranno 20 stand con moltissime prelibatezze insieme ad uno spazio dedicato tutto alla cucina irlandese che il pubblico potrà gustare, fra le quali: la paella valenciana, la cucina argentina, gli arrosticini e le pannocchie alla brace, il pulled pork, bombette di Alberobello, arrosticini, carciofo alla giudia gli arancini, i cannoli, la pasta di mandorla siciliana, gli hamburger gourmet e i panini di mare con polpo e salmone.

- A Scandolara di Zero Branco appuntamento con il Beer Belly Festival 2022. Durante tutta la durata della kermesse saranno presenti i migliori panini onti della zona e tante altre prelibatezze oltre all'immancabile fiume di birra che riempirà i bicchieri e ad un torneo di volley.

- A Valdobbiadene c'è AperiWHITE, l’aperitivo in vigneto a Frasca Marchet con dress code "bianco".

- A Col San Martino, infine, ecco la 4^ edizione di “Vite in campo”, evento che propone in esposizione le nuove tecnologie per la viticoltura in collina.

MUSICA, TEATRO E CINEMA

- All'Arena Aurora di Treviso torna il cinema drive-in che sabato propone "Jurassic World - Il dominio". Capoluogo che propone anche Incontriamoci al Museo "Case Piavone" - 33° Rassegna del Folcore...Riscoprendo le Tradizioni con lo spettacolo "Il nobile Amoeri - Teatro in dialetto veneto" nel quale verranno messi in scena due atti teatrali ricchi di colpi di scena e aneddoti riguardanti la vita rurale dei primi anni del ‘900.

- A Castelfranco Veneto appuntamento con Veneto Jazz | Paolo Fresu e Clacson Small Orchestra in concerto all'Arena estiva del Teatro Accademico nell’ambito della rassegna “Notti magiche”.

- Al Bar Radiogolden di Conegliano, per la rassegna "Una classica serata al bar" con l'ultimo concerto che vedrà protagonista il Benvenuti Jazz Quartet, una formazione composta da solisti docenti dell’Istituto Musicale omonimo. Il menù della serata prevede standard e improvvisazioni originali oltre ad una inedita versione di “Amortango” in chiave jazz.

- A Vittorio Veneto c'è "Vittorio Veneto Città della Musica - Musica, luoghi, relazioni" che porta sul palco Simone Zanchini e Vasko Atanasovski (etno, jazz, classica, folk e musica d'avanguardia).

- Ad Asolo c'è la "XVIII edizione di Gioie Musicali, la RéUnion" con il concerto dei Minimal Klezmer al Teatro Duse.

- A Maser il concerto "Il Nascimento dell'Aurora" de I Solisti Veneti.

- A Fregona sabato è l'ora di Paesi, storie e bambini - Rassegna teatrale per famiglie de Gli Alcuni che presentano lo spettacolo "Il cannocchiale di Galileo". A Treviso invece, al Parco degli Alberi Parlanti, la rassegna Un posto all'ombra porta sul palco "Gallo cristallo".

- A Villa Pasini di Fonte attesa per lo spettacolo "Le parole non sanno quello che dicono" con Marta Dalla Via per un monologo divertente che parla di “responsabilità del linguaggio”.

MOSTRE

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico. Agli Spazi Bonben di via Cornarotta spazio invece a "Natur park Schöneberger Südgelände e la natura urbana berlinese" organizzata dalla Fondazione Benetton. In tutto il centro storico, sulle vetrine dei negozi, c'è poi la mostra fotografica diffusa "La Città Oltre e la dimensione dell’umano", così come anche la mostra "Isolario Venezia Sylva" da Spazio Solido sul rapporto tra natura e antropizzazione nelle isole di Venezia.

- A Casier la mostra fotografica collettiva "Cromatismi espressivi".

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Roncade, da 47Anno Domini, attenzione a "Tiziano Marchioni. La poetica degli oggetti", prima retrospettiva dell’artista trevigiano (1957-2021)

- A Villa Romivo di Montebelluna la mostra "Motus Animi Continuus – Architectura" di Daniele Macca con gli scatti del patrimonio edilizio delle aree industriali dismesse. Nel racconto visivo intessuto dal fotografo l’architettura diventa una silenziosa testimone della complessità e della ricchezza dell’ambiente in cui viviamo e fa da cornice ad un passato semplice ma rigoglioso, di storie di persone, di famiglie e di vita vissuta intensamente.

ESCURSIONI

- A San Polo di Piave c'è "Il castello Papadopoli Giol: tour sotto le stelle".

- A Cison di Valmarino, invece, "Il Passo San Boldo e l'anello dei tre bivacchi tra natura e panorami".