Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è l'ora del TCBF, della Sagra di San Girolamo e del Busker's & Food Festival

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso non mancate alla 42^ Sagra dell'Addolorata - San Paè in Festa nel quartiere di San Pelajo. Ci sarà uno stand gastronomico, una mostra di auto e moto d'epoca, teatro e pesca di beneficenza con ricchissimi premi. Inoltre, ci sono anche l'immancabile "Festival Chitarristico Internazionale delle Due Città", unanimemente considerato uno dei più importanti al mondo e giunto alla 20° edizione, ed il "Festival Organistico Internazionale Città di Treviso e della Marca trevigiana" con la sua 34^ edizione. Senza dimenticare la prima edizione del Festival della Cultura Sportiva Femminile con dieci appuntamenti che hanno l’obiettivo di indagare il rapporto donne-sport e la sua storia. L'evento però più atteso del fine settimana è sicuramente con il Treviso Comic Book Festival 2022 che propone mostre, mostra mercato, vetrine, workshop creativi, concorsi per adulti e bambini e talk con big del fumetto e talenti emergenti. E ancora, attenzione a "Afternoon Tea & Tsukimi" da Ikiya e al tradizionale Mercatino del libro usato 2022.

- Ad Istrana torna 45^ Festa dell'Agricoltura che propone anche il 12° Concorso di formaggi di fattoria, 9° Concorso yogurt di fattoria, 1° Concorso formaggi di latte di capra e 1° Concorso formaggi PPL. Ci saranno poi uno stand gastronomico, convegni, degustazioni guidate, una rassegna di cavalli, una esibizione cinofila, una fiera mercato e tanta musica.

- A Vedelago c'è la Sagra della Madonna del Rosario con luna park, stand enogastronomico, degustazione di folpi, musica, balli e persino una gara di bocce su sabbia.

- A Camalò l'attenzione è per la 46^ Mostra dei Vini Triveneti.

- A Preganziol è poi il momento di Busker's & Food Festival, il Food Truck Festival che unisce tutte le eccellenze di strada dello stivale, per scaldarvi anima e stomaco. Presenti anche artisti da strada, buskers e attrazioni per i più piccoli.

- A Nervesa della Battaglia occhio alla 43^ Festa dei funghi - 233^ Sagra di San Girolamo con parco divertimenti, stand gastronomico, musica, balli, cabaret e la mostra mercato artigianale.

- A Conegliano l'appuntamento è con Veneto Wine Stars, evento dedicato alle degustazioni dei migliori vini della regione con 66 etichette premiate al concorso "EnoConegliano", che propone anche un torneo di EnoDama (col vino al posto delle pedine).

- A Monastier si mangia e beve a suon di musica con Ail ed Exibeat per Roberto Bosa - Serata di beneficenza.

- A Farra di Soligo c'è Prosecco Fusion, l'aperitivo giapponese che rompe gli schemi. Una festa di musica e sapori che abbina i piatti speciali dello street food giapponese Ukiyo con il primo sake italiano.

- A Cessalto il BioAperitivo in vigna.

- In centro a Castelfranco Veneto domenica torna poi la Mostra mercato dell'artigianato.

- Infine, per gli amanti dello sport, proponiamo il Circuito Padel Veneto (3^ tappa di 3^ e 4^ categoria maschile e femminile) che è ospitato allo Sporting Life Center di Breda di Piave. Così come anche, a Montebelluna, la 25^ Festa di Sport con il centro città che tornerà a popolarsi di grandi/piccoli atleti ed appassionati e a Pieve di Soligo il torneo di basket "GD Dorigo" per squadre di Serie C.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI, CORSI ED ESCURSIONI

- Treviso ospiterà anche Incontriamoci al Museo "Case Piavone" - 33° Rassegna del Folclore...Riscoprendo le Tradizioni con la Festa a ballo di fine istà.

- A Castelfranco Veneto, per i più piccoli, occhio a "Pomeriggi in torre per piccole dame e giovani cavalieri".

- A Conegliano appuntamento poi con il concerto di Giulio Casale, al Radiogolden, con “Di Stanza – canzoni per ricordare chi siamo”, anche se l'artista più attesa è sicuramente Anna Oxa che sarà al Teatro Accademia per le prove del suo nuovo tour.

- A Valdobbiadene, invece, spazio al ValdobbiadeneJazz 2022 con soprattutto la musica di Rosita Kess.

- A Roncade, precisamente in H-Farm, ci sarà un interessante workshop professionale e formativo con tre noti Tiktoker italiani.

- A Cappella Maggiore, invece, c'è "Incontri con l'autore" con "Ùter!" di Claudio Gava.

- A Vedelago tornano le visite guidate di Villa Emo.

- A Mogliano Veneto va in scena Extra you, una sfilata che celebra la visione ipnotica della bellezza.

- A Pieve di Soligo l'incontro "Le parole della gratitudine" con il celebre scrittore Mauro Corona per rendere omaggio agli alpini e al loro spirito di servizio verso le comunità.

- E ancora, a Sernaglia della Battaglia è in programma l'escursione in bicicletta "Pedalando tra Piave e Palù", mentre a Fregona c'è "Il suggestivo borgo di Osigo: passeggiata fino alla panchina gigante".

MOSTRE

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico. In centro ci sono poi anche "Ruota a ruota. Storie di biciclette, manifesti e campioni" al Museo Salce e, al Museo di Santa Caterina, la rassegna "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili. Inoltre, in città torna anche il Treviso Photographic Festival alla sua 5^ edizione e con 168 opere di 60 artisti italiani e stranieri, riconosciuti e premiati anche a livello internazionale, per un’occasione unica per apprezzare il meglio della fotografia contemporanea.

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Roncade, da 47Anno Domini, attenzione a "Tiziano Marchioni. La poetica degli oggetti", prima retrospettiva dell’artista trevigiano (1957-2021)

- A Villa Romivo di Montebelluna la mostra "Motus Animi Continuus – Architectura" di Daniele Macca con gli scatti del patrimonio edilizio delle aree industriali dismesse. Nel racconto visivo intessuto dal fotografo l’architettura diventa una silenziosa testimone della complessità e della ricchezza dell’ambiente in cui viviamo e fa da cornice ad un passato semplice ma rigoglioso, di storie di persone, di famiglie e di vita vissuta intensamente. Città che offre anche la mostra “Ecorete Sostenibile” by Ricrearti per un'esposizione di tanti progetti di economia circolare, "1872. La città nuova" quale mostra diffusa sulla nascita della Montebelluna contemporanea e l'esposizione "La bellezza salverà il paesaggio? Esplorazioni fotografiche sul nord est italiano".

- A Vedelago "Storie di corpi e di colori", mostra immagini di bodyart e accessori.

- A Valdobbiadene la mostra fotografica “A disegnar le vigne. Le Colture un racconto per immagini”, una testimonianza per immagini volta a rendere omaggio al territorio attraverso una serie di iconici scatti nati dalla libera interpretazione del noto fotografo marchigiano Lorenzo Cicconi Massi.

- A San Biagio di Callalta la mostra “Emozioni in armonia”: 52 scatti in bianco nero, 5 fotografi e i musicisti di una banda.

- A Sernaglia della Battaglia la mostra “Attimi di Vita: dagli anni '70 ad oggi, impressioni colte dal mio animo vagante" di Tiziano Scarpel.

- A Cappella Maggiore appuntamento poi con le visite guidate alla Chiesa della Santissima Trinità "la Mattarella".

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, chiudiamo invece con la mostra "anniduemila" di Mario Raciti.