Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: tutti alla Festa d'Estate e al Fonderia Motor Festival!

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Vascon di Carbonera torna la Festa d'Estate con la sua 33^ edizione post sospensione Covid. In programma tre serate di musica live e festa ad ingresso libero.

- A Treviso, invece, arrivano gli innumerevoli incontri ad Opendream legati al "Treviso Ostiglia Fest". Ci saranno musica, animazioni, esposizioni di artigiani e momenti dedicati al benessere. E c'è anche, a grande richiesta, il ritorno dell'Holi - Il festival del colori all'Ippodromo. Il format consiste nel lanciare in aria polverine colorate e profumate alla fine dei countdown che i vocalist o i dj ritmano dal palco, di solito sono cadenzati uno ogni ora. E si balla e ci si “colora” tutti insieme. Da non perdere, poi, anche la 1^ edizione del "Fonderia Motor Festival", una tre giorni dedicata al buon cibo, alla birra e alla musica. Si parte venerdì con la serata dedicata al rugby, sabato con un motoraduno e domenica con un autoraduno.

- A Trevignano non si può perdere il Palio di Trevignano - 29° Palio batar panoce con stand gastronomico, spettacoli, musica live, lotteria e spettacolo pirotecnico finale.

- A Maserada appuntamento con la 45^ Mostra dei vini del Piave - Sagra di Candelù con un fornito stand gastronomico, un luna park, tanta musica e persino danze.

- A Motta di Livenza, al Parco Spinade, la 9^ edizione degli "Happy Days" con un mercatino vintage, la tradizionale esposizione di auto e moto americane, oltre a tanto cibo e birra.

- A Conegliano, precisamente a Scomigo, c'è la "Festa di San Pietro" con un fornitissimo stand gastronomico con specialità paella, spiedo, pesce fritto e churrasco, oltre a tanta musica, un torneo di bocce ed uno di calcio a 5. Presente poi al castello anche l'evento "Apericena in terrazza panoramica sui colli".

- A Roncade c'é "Roncadestate" all'insegna dell'arte, dello spettacolo e del gioco con eventi per tutti e per ogni età. Venerdìnotte in Biblioteca, sabato la notte bianca in piazza e domenica concerto al Centro Giovani.

MOSTRE

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico.

- Agli Spazi Bonben di via Cornarotta spazio a "Natur park Schöneberger Südgelände e la natura urbana berlinese" organizzata dalla Fondazione Benetton, mentre a Ca' dei Carraresi è il momento di "Face’ Arts", una collettiva di opere di 38 artisti provenienti da tutto il mondo, oltre alle personali della friulana Giulia Cernetig e della perugina Chiara Serena. La rassegna intende promuovere l’arte contemporanea e i talenti nascosti. E ancora, da Spazio Zolido da non perdere è "Urbanamente: particolari della città" di Piero Casarin che indaga il paesaggio urbano e naturale nelle strade che percorriamo tutti i giorni, soffermandosi a vedere – non solo a guardare – i particolari del quotidiano.

- A Casier la mostra fotografica collettiva "Cromatismi espressivi".

- A Villa Brandolini a Pieve di Soligo l'undicesima edizione del Festival F4 / Un’idea di fotografia con la direzione artistica di Carlo Sala. La mostra che apre la manifestazione è Fosfeni, una riflessione del rapporto tra fotografia e paesaggio, declinato attraverso una pluralità di visione contemporanee che spaziano dalla narrazione documentaria alle ricerche sperimentali.

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Tezze di Vazzola, presso gli spazi di Bonotto delle Tezze, l'esposizione "Officina Malanotte" che raccoglie i frutti della ricerca condotta da Thomas Braida, Beatrice Meoni, Nazzarena Poli Maramotti, Chris Rocchegiani e Alessandro Roma.

- A Roncade, da 47Anno Domini, attenzione a "Tiziano Marchioni. La poetica degli oggetti", prima retrospettiva dell’artista trevigiano (1957-2021)

- A Villa Romivo di Montebelluna la mostra "Motus Animi Continuus – Architectura" di Daniele Macca con gli scatti del patrimonio edilizio delle aree industriali dismesse. Nel racconto visivo intessuto dal fotografo l’architettura diventa una silenziosa testimone della complessità e della ricchezza dell’ambiente in cui viviamo e fa da cornice ad un passato semplice ma rigoglioso, di storie di persone, di famiglie e di vita vissuta intensamente.

MUSICA, TEATRO E CINEMA

- A Treviso la rassegna "Un posto all'ombra" 2022 de Gli Alcuni. Al Parco degli Alberi Parlanti, per i più piccoli, va in scena lo spettacolo "Il cannocchiale di Galileo" con il Capi e l'Assistente. Alcuni che propongono anche la rassegna "Paesi, storie e bambini" con "La figlia di Robin Hood" a Breda di Piave e a San Vendemiano "Il pirata Edward Benda Nera". Alla Cavana del Sile ci sarà invece un concerto benefico dedicato ai Pink Floyd per aiutare il Cral nella realizzazione del nuovo parco giochi per bambini.

- A Portobuffolé "Gaiajazz Musica & Impresa - X Edizione" con la Raffaele Fiengo Band, giovane e interessante quartetto guidato da una promessa del jazz nazionale.

- Al Cinema Turroni di Oderzo verrà proiettato all'aperto il film "Qui rido io" di Mario Martone.

INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Vittorio Veneto interessante l'appuntamento per i più piccoli con la "Caccia al tesoro" al Museo della Battaglia.

- A Resana domenica ci sarà l'inaugurazione "Una panchina bianca per non dimenticare e per riflettere" in memoria delle vittime sul lavoro.

- A Treviso, per tutti gli amanti delle psseggiate, c'è invece l'escursione "Treviso ed i suoi scorci veneziani".

- A Vedelago torna poi la tradizionale visita guidata a Villa Emo.

SPORT

- A Vittorio Veneto va invece in scena "Fight Room" all'Area Fenderl, evento dedicato agli sport da combattimento e alle discipline "estreme".

- A Farra di Soligo è il momento della 21^ Corsa del Prosecco, 2 percorsi da 6 e 11 km circa prevalentemente su sterrato misto collinare e immersi nelle colline. La corsa, non competitiva e ludico motoria a passo libero, è aperta anche al nordic walking.