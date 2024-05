Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, ciliegie, prodotti pugliesi e artigianato

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso, in quel di Monigo termina la 47^ Sagra delle Rose con stand gastronomico, musica, spettacoli teatrali e luna park. Tanto divertimento e gusto ci saranno poi anche al Nomadness #8 con un enorme parco di food truck dedicato alle famiglie.

- A Susegana si chiude il "Maggio Suseganese" con chiosco gastronomico con specialità alla griglia e capriolo, ma trova anche spazio il "FLORA - L'aperitivo green".

- A Santa Lucia di Piave finisce la 40^ Festa delle Rane per un weekend di divertimento con una ricca proposta enogastronomica e tanta musica.

- A Pieve di Soligo è il fine settimana di "Viva la Puglia", tre giorni di festa alimentare con ristorazione e commercio.

- A Silea, a Sant'Elena, finisce la "Sagre delle rose" con raccolta fondi solidale, stand gastronomico e musica.

- A Povegliano termina la 40^ Mostra dei formaggi tipici con la 19^ Mostra del prosciutto crudo.

- A Vedelago, di preciso ad Albaredo, si parte con il Pig Party con musica live, danze, laboratori per bimbi e stand gastronomico.

- A Maser torna la Festa della ciliegia con la sua 32^ edizione con stand con tipicità agroalimentari e rivendite di ciliegie.

- A Spresiano, al Polifunzionale, è tutto pronto per la 9^ Mostra del modellismo statico e dinamico.

- A Segusino va in scena la Festa del Narciso 2024 in cui potrete visitare il centro di Milies con il mercatino, fare una bella passeggiata guidata attorno allo splendido borgo, pranzare presso l'ostello in compagnia e poi divertirvi con l'attrazione pomeridiano per grandi e piccini.

- A Gaiarine potete invece trovare Naturalmente Artigianato per una giornata all'insegna della valorizzazione dell'arte nelle sue più varie sfumature.

- A Cavaso del Tomba continua il Festival “Le vie della bellezza” con la sua 3^ edizione a tema “La bellezza della Natura e del paesaggio”.

- A Cison di Valmarino segnate in calendario "Mestieri in cortile"per una giornata ricca di animazione, attività e laboratori per bambini e per scoprire e conoscere meglio il Museo Ruraliă.

- Infine, a Godega di Sant'Urbano torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso occhio alla XVII Rassegna Corale “Città di Treviso” organizzata dal coro “Stella Alpina” e anche al Treviso Suona Jazz Festival che presenta Fred Hersch Trio con Drew Gress e Joey Baron. Al Museo di Santa Caterina è poi presente l'appuntamento "Legami affettivi e famiglia 'percepita': lettura cinematografica, mediatica e sociogiuridica", mentre al Museo Bailo c'è "Incontri con il libro e dintorni- Selaluna incontra Ilaria Vaingerl". Infine, non mancate a "Introduzione al pranic healing di Master Choa Kok Sui".

- A Silea, al Parco dei Moreri, ecco "Il respiro consapevole: il superpotere per riconoscere e gestire le nostre emozioni" con il metodo dello yoga educativo. In città c'è poi anche "Libri in giardino" quest'anno alla sua sesta edizione.

- A Mogliano Veneto spazio alla cena di beneficenza per la Palestina.

- A Trevignano attenzione a "Un calcio ai pregiudizi - Spritz e filò con Natali Shaheen".

- A Maserada è in programma "Cantine Aperte - Sessantacampi" con visita guidata o masterclass dedicata agli amanti dei cocktails.

- Ad Asolo non perdetevi la rassegna "Che ne sarà del Teatro dopo di me?" al teatro comunale Eleonora Duse con la prima nazionale dello spettacolo di teatro e danza “Eleonora Duse & Isadora Duncan nel Teatro dell’Amore”.

- A tema escursioni, invece, a Carbonera c'è "In bici con Mazzotti - Percorso cicloturistico", a Refrontolo la "Visita al Molino Crevada", a Valdobbiadene "Picnic tra le colline del Prosecco" e "Un pomeriggio tra i fiori", mentre nel capoluogo ecco "Treviso città d'acque: tour guidato fra mulini, canali e fontane".

MOSTRE

- A Treviso continua “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce che presenta anche "Arte del Vedere. Manifesti e occhiali dalle Collezioni Salce e Stramare". Presenti poi anche la mostra "Alchimia della materia" alla Associazione Culturale Lazzari, l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni, la mostra di urban art "In my name. Above the show" all'ex Pagnossin e "La scrittura su ceramica di Zanzotto" in mostra a Palazzo Giacomelli. Al Museo Bailo, invece, continua la mostra di racconti fotografici "Mater fortis - La potenza della condivisione" con tanto di visite guidate organizzate, mentre al Sant'Artemio ecco la mostra fotografica “Calamita/à: indagini e ricerche sui territori del Vajont”.

- A Vittorio Veneto termina la mostra "The world we live in" con le fotografie di Fabio Bucciarelli mentre continua l'esposizione "Efrem Casagrande - Retrospettiva sul maestro, compositore, concertista e musicologo vittoriese in occasione del centenario dalla nascita" in Galleria Civica.

- A Sernaglia della Battaglia chiude la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Roncade ecco la mostra "Tabula" di Paolo Loschi.

- A Villorba, presso lo spazio culturale Antonio Pezzella, continua la mostra "Arte senza confini".

- A Refrontolo volge al termine la mostra "Refrontolo. Traiettorie di sostenibilità".

- Ad Asolo c'è la la mostra "Wunderkammer | Ursula Müller-Teeuwisse e Holm Heinke".

- A Follina torna "Ars in tempore" con la sua 5^ edizione per un percorso d’arte contemporanea nelle antiche abbazie.

- Infine, a Maser continua la rassegna "Paolo Veronese e la moda del rinascimento" con le riproduzioni di abiti rinascimentali curata dallo storico del costume Michele Vello.