Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, vino, asparagi e mostre mercato d'artigianato

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Postioma andate alla Festa di San Giorgio 2024 che presenta un fornito stand gastronomico, la pesca di beneficenza, un luna park ed un mercatino dell'artigianato.

- A Camalò torna la Mostra dei vini triveneti con la sua 48^ edizione.

- A Maserada va in scena la 47^ Mostra dei vini del Piave - Sagra di Candelù con stand gastronomico, luna park e pesca di beneficenza.

- A Cimadolmo termina la 49^ Festa dell'asparago bianco con la tradizionale Mostra-mercato, lo stand gastronomico e tanta musica.

- A Valdobbiadene finisce la 20^ Mostra del Cartizze e Valdobbiadene DOCG con tanto di cucina tipica dell'alta Marca trevigiana.

- A Resana, invece, continua la 12^ Festa del bruscandolo con stand gastronomico, musica, teatro e mercato dell'artigianato.

- A Conegliano, in quel di Costa, non perdete la Festa paesana con stand gastronomico e mostre naturalistiche.

- A Badoere c'è la 57^ Mostra dell'Asparago di Badoere IGP con stand gastronomico, degustazioni e mostra mercato d'antiquariato.

- A Miane occhio alla 44^ Mostra del Conegliano Valdobbiadene DOCG con tanto di buona musica e cibo.

- A Refrontolo c'è poi la 53^ Mostra dei vini con stand gastronomico e degustazioni.

- A Cison di Valmarino in programma c'è "Cison di vino - 3^ Mostra del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg" con anche passeggiate naturalistiche guidate, degustazioni, cooking show e attività per grandi e piccini.

- A Villorba, per le famiglie, termina il Circo Cesare Togni con acrobati, ballerine, giocolieri, trapezisti. Per tutti c'è poi "LOL - Love is Love", un'epica serata di apericena, cena e musica, aperta a tutti gli amanti della vita e dell'amore.

- A San Zenone degli Ezzelini ecco il concorso "Sempre piaciuti - Barbuti e Baffuti in passerella" dedicata ai baffi più belli.

- Infine, a Castelfranco Veneto domenica torna Artigianato in centro - Mostra mercato.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Susegana i Los Massadores in concerto aprono NOVA Eroica Prosecco Hills 2024.

- Ad Asolo spazio agli Asolo matinée con Rhapsody.

- A San Zenone degli Ezzelini occhio a "Petrina in trio - Aperitivo a Villa Albrizzi Marini".

- Al Teatro Binotto di Montebelluna ecco lo spettacolo-commedia "In 3 sotto il letto".

- A Villorba spazio al corso "Floral design workshop" con Rebekka Clarke.

- A Breda di Piave appuntamento con la "Cena di gala a base di asparagi".

- A San Biagio di Callalta l'incontro "Come in alto, così in basso: vivere una spiritualità radicata".

- A Vittorio Veneto appuntamento con il convegno nazionale "Il diritto alla salute nell'era del neoliberismo".

- A tema escursioni, invece, ecco ad Asolo "Asolo medievale - Passeggiata dal castello alla rocca", a San Fior "I colli di Castello Roganzuolo e visita alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo"

MOSTRE

- A Treviso continuano la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" e “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce. Presenti poi anche la mostra "Alchimia della materia" alla Associazione Culturale Lazzar, l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni e al Museo Bailo "Alla ricerca del paradiso", mostra personale di Ararat Sarkissian.

- A Vittorio Veneto, in Galleria Civica, c'è la mostra personale "Il segno" di Luigi Marcon, mentre a Palazzo Todesco non perdetevi la mostra "The world we live in" con le fotografie di Fabio Bucciarelli.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Roncade ecco la mostra "Tabula" di Paolo Loschi.

- A Refrontolo spazio alla mostra d’arte “Impronte lineari” di Rosbek.

- A Maser continua la rassegna "Paolo Veronese e la moda del rinascimento" con le riproduzioni di abiti rinascimentali curata dallo storico del costume Michele Vello.

- A Zero Branco termina "Zero in Rosa" con due mostre fotografiche dedicate a Fausto Coppi e al Giro d’Italia.

- Infine, ad Asolo continua "Scene di natura…divina", mostra in due atti di Gigliola Bessega.