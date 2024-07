Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: è l'ora delle sagre e della musica dal vivo

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso volge al termine Suoni di Marca 2024, un festival pensato per un pubblico di tutte le età, con una grande proposta che varia dall’intrattenimento alle zone relax accessibili a tutti, dalla musica live (sabato sul palco i Modena City Ramblers) e i dj set sui palchi agli stand della Mostra-Mercato e del Percorso del Gusto, fino all’Area Bimbi. A Monigo, invece, termina la Antica Sagra di Sant'Anna con stand gastronomico, musica live e balli.

- A Casella d'Asolo termina la 30^ Festa di Sant'Apollinare con tanto di stand gastronomico, musica e area giovani.

- A Quinto, per rimanere in tema sagre, c'è la Festa di S. Cristina con stand gastronomico, chiosco dall'ambientazione caraibica, giochi, spettacoli e animazioni per i più piccoli.

- A Montebelluna segnatevi in calendario il Buffalo Beer Festival a suon di birra, street food, cocktails e concerti (Rumatera, Lady Bryan e Igor S, Il Pagante e Ruggero de I Timidi).

- A Campolino di Gaiarine volge al termine la Sagra Paesana con stand gastronomico e musica.

- A Zero Branco inizia invece la 50^ Sagra paesana di Sant'Alberto tra stand gastronomico, musica, balli, luna park e pesca di beneficenza.

- A Vallonto di Fontanelle c'è la Mostra del Vino giunta ora alla sua 54^ edizione con serate in musica, degustazioni dei vini locali e gustose specialità proposte dallo stand gastronomico.

- A Rolle di Cison ecco i Festeggiamenti di San Giacomo con tanti eventi in programma.

- A Segusino inizia il festival culturale "La Giusta Distanza" con eventi dal vivo, incontri, laboratori, letture itineranti, visite guidate e degustazioni.

- A Carbonera è tutto pronto per "Anteprima Celtival" con una serata di musica celtica con tanto di punto ristoro.

- A Castelfranco trova spazio "San Floriano In Festa" con musica, balli ed happy hour.

- A Preganziol, invece, con Slow Food Treviso c'è "Sere d'Estate al Mercato" alla presenza di bancarelle di agricoltori e produttori del territorio.

- A Volpago del Montello non mancate alla "Fierabene - Benessere e artigianato" con tantissimi stand di ogni sorta, incontri, musica e conferenze.

- Infine, a Ponzano Veneto ecco "Borgo sotto le stelle" per una cena a lume di candela affiancata al tradizionale gioco della Borea.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso appuntamento al Nomad Hostel con l'ultima data del tour italiano della diva del death gospel Louise Lemon.

- A Castelfranco Veneto, al Teatro Accademico, ecco che va in scena lo spettacolo "Betoneghe DOC".

- A Conegliano termina “Una classica serata…”, rassegna di concerti cameristici.

- A Mogliano Veneto continua la rassegna di Notti Magiche con la musica del “jazz mediterraneo”.

- A Tarzo non mancate allo "Yoga in vigna" per una mattinata di benessere e tranquillità.

- A Istrana è in programma la "Cori...che te ciapo 2.5", manifestazione ludico motoria a passo libero non competitiva aperta al Nordic Walking.

- A tema escursioni e visite guidate, invece, ecco: a Villa di Maser la "Visita guidata tra Villa e Tempietto".

MOSTRE

- A Treviso, all'Associazione Culturale Lazzari, continua l'esposizione "Inside: Out", così come a Santa Caterina la mostra "Donna in scena" e alla Collezione Salce "Arte del Vedere. Manifesti e occhiali dalle Collezioni Salce e Stramare" oltre a "12 edizioni di Posterheroes: tra comunicazione sociale e sperimentazione".

- A Vittorio Veneto continua la mostra "Efrem Casagrande - Retrospettiva sul maestro, compositore, concertista e musicologo vittoriese in occasione del centenario dalla nascita" in Galleria Civica.

- A Roncade continua la mostra personale "Il corpo dell'anima" di Alessia Francescato.

- A Sarmede c'è la mostra "Il sole ritrovato. L’illustrazione del secondo ‘900 a Sarmede". Le ottanta opere selezionate, provenienti dalla collezione della Fondazione Štěpán Zavřel, raccontano un’esperienza importante della storia dell’illustrazione che ha avuto luogo a Sarmede tra i primi anni Settanta e gli ultimi anni del ’900.

- Infine, a Maser c'è la rassegna "Paolo Veronese e la moda del rinascimento" con le riproduzioni di abiti rinascimentali curata dallo storico del costume Michele Vello.