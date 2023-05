Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, vini, ciliegie e videogames vintage

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Treviso ultimi giorni per la 46^ Sagra delle Rose di Monigo con ricco stand gastronomico, musica live, spettacoli di magia e luna park. Appuntamento poi anche con la "Festa dell'orto e del baco da seta", per uno speciale "Incontro dal Produttore", e con ColFondo Agricolo Festival per tutti gli amanti del vino. E ancora, attenzione all'evento "Nomadness #2 - Mar dei Caraibi" con musica e sapori dall’America Latina e al "Sun Fest 2023" a San Giuseppe. Per gli amanti della musica, invece, nel fine settimana non mancate ai tanti concerti sparsi per la città di Treviso Suona Jazz Festival 2023. Infine, interessante è anche la prova gratuita del corso “Movimento Consapevole con Musica dal Vivo”.

- A Ponzano ecco la 15^ Sagra paesana con sughi fatti in casa da abili mani esperte, carne di prima scelta nonché birra artigianale.

- A Sant'Elena di Silea termina l'appuntamento con la Sagra delle Rose con tanto di stand gastronomico e musica.

- Ad Albaredo di Vedelago c'è il Pig Party con un fornito stand gastronomico con specialità churrasco, porchetta e "panini onti".

- A Santandrà di Povegliano termina la 39^ Mostra dei formaggi tipici - 18° Mostra del prosciutto crudo con tanto di stand gastronomico per tutti i gusti.

- A Maser non perdete la tradizionale Mostra della ciliegia quest'anno giunta alla sua 31^ edizione.

- A Milies di Segusino domenica c'è la Festa del Narciso con tanto di pranzo in colonia e festa nei cortili del paese.

- A Riese Pio X sabato appuntamento con la 48^ Marcia de Bepi Sarto-42^ Passeggiata notturna con annesso stand gastronomico con spezzatino di musso e tanta birra.

- A Spresiano non mancate alla 8^ Mostra del modellino statico e dinamico.

- A Possagno torna con la sua 3^ edizione "6InSuperAbile", la rassegna dedicata all’inclusione e alle diverse abilità.

- A Castelfranco Veneto è il momento di "Castelfranco in Rosa - 2^ Edizione", una manifestazione podistica a carattere ludico/motorio per sensibilizzare la prevenzione del tumore al seno.

- A Silea, infine, al Centro Commerciale Sileamare non perdetevi "Vintage Games Party" con i mitici videogiochi degli anni '80 tornano alla ribalta con tanto di videogames arcade, postazioni uniche come il Gameboy gigante e tornei gratuiti.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, al Teatro Del Monaco, appuntamento con "Kind of Bill", per un concerto-celebrazione dell’eredità di Bill Evans. Sempre in centro, poi, ecco il corso di cucina "Prodotti gourmet nella cucina giapponese" da Ikiya che presenta anche il suo Book Club con "La ragazza che cadde in fondo al mare".

- A Maserada di Piave non perdete "Cantine aperte Sessantacampi" per una giornata immersi nella campagna trevigiana tra degustazioni guidate, vigneti aperti e street food.

- A Castello di Godego occhio alla "Apertura Beer Garden" con tanto di churrasco e birra artigianale.

- A Mareno di Piave ecco il live dei Lovesick Duo per una serata a ritmo di western swing e rock'n'roll al Corner Live.

- A Villorba ecco "Rockets Live", concerto benefico per l’Associazione il “Il Filo di Simo”.

- A San Biagio di Callalta, al Sacrario di Fagarè, torna il tradizionale Giuramento sul Piave, mentre a Cavriè c'è "Pilates in vigna: 3 lezioni tra le viti all'ombra del ciliegio".

- A Montebelluna è in programma l'incontro "Cambiamenti climatici su territori fragili" con Antonello Pasini, fisico climatologo e autore del libro "L'equazione dei disastri".

- A Motta di Livenza spazio al 2° "The new social aperitif", il nuovo aperitivo in lingua all’insegna di musica, buon cibo, lingue straniere e tanto divertimento.

- A Tarzo spazio al recital dei migliori talenti del Concorso musicale nazionale "Città di Belluno 2023".

- A Spresiano per i single è organizzata la "Cena e serata disco" alla discoteca Odissea.

- A Quinto in programma c'è "L'intuizione: il diamante interiore. Conoscerla e praticarla" per un incontro esperienziale, in cui potrai sperimentare il canale intuitivo e rispondere ai dubbi e domande che affollano la mente.

- A San Polo di Piave c'è "Open Day in Cantina" da Cà di Rajo tra arte, degustazioni, scatole in legno e bottiglie trasformate in opere da ammirare. Ad attendere i più piccoli vi sarà anche un laboratorio artistico dove potranno esprimere tutta la loro creatività.

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo: "Itinerario cicloturistico “Alla scoperta delle Ville Venete e del territorio nel Medio Piave” a San Polo di Piave; "Visita al parco di Villa Rechsteiner e aperitivo in Bellussera" a Oderzo; "Secret Tour®: Villa Lattes e il Museo dei Carillon" a Istrana; "Visita guidata al Museo Civico" ad Asolo; "Luoghi di poesia: le Crode del Pedrè" a Pieve di Soligo; "Visita guidata a Serravalle fra Medioevo e Rinascimento" a Vittorio Veneto; "Passeggiata alla scoperta del centro di Treviso e cena in giardino" e, infine, la "Visita guidata a Villa Emo" a Vedelago.

MOSTRE

- A Treviso, al Museo Simon Benetton, occhio a "La Via Crucis vista da Simon Benetton - Abbraccio all'Umanità". E ancora, alle Gallerie delle Prigioni c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata", a Palazzo dei Trecento termina l'esposizione "L'arte a difesa dell'ambiente" e alla Residenza Rosa Zalivani la personale "Colori" di Paola Bettello. Al Museo Luigi Bailo segnatevi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti, mentre a Cà dei Carraresi termina l'epsosizione di fotografia con gli americani Dituri e Morris e l'italiano Manetti mentre inizia la mostra fotografica delle opere del Liceo scientifico Da Vinci.

- A Mogliano Veneto, al Brolo, c'è la mostra "Annunciazione. Ovunque nasca e cresca la vita”.

- A Zero Branco spazio alla Biennale d’Arte del Bambino - 13^ edizione, l’appuntamento che nella cornice della settecentesca Villa Guidini espone le opere frutto dei percorsi di educazione creativo-artistica realizzate dai bambini di Asili nido, Scuole dell’Infanzia e Primarie del territorio regionale e non solo

- Al Museo Civico di Asolo prestate attenzione alla mostra "Un Mondo di Supereroi - Dal Mito all’uomo oggi". L’esposizione presenta 22 artisti contemporanei nazionali e internazionali, italiani, cinesi, belgi, statunitensi.

- A Follina c'è la rassegna di mostre di "Ars in tempore" giunta alla sua 4^ edizione.

- A Moriago della Battaglia spazio alla mostra "Carlo Conte pittore" alla Casa del Musichiere.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli ci sono la mostra "Vivian Maier. Shadows and Mirrors" che, composta da 93 autoritratti, racconta la grande fotografa e la sua ricerca incessante di trovare un senso e una definizione del proprio essere e la mostra "Una pittura dolce e feroce" che termina proprio in questo fine settimana.

- A Sernaglia della Battaglia finisce la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Oderzo, Palazzo Foscolo, termina la mostra “Faccin - Il giro a colori” e poi in città con "Viaggio verso l'arte" di Mr Art di Agrippino Martello.

- A Roncade non perdete la mostra "Trasparenze rapprese" di Luisa Mialich da 47Anno Domini.

- Infine, a Montebelluna ecco la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia.