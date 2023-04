Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra spiedi, asparagi, birra e tanto vino

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Morgano non perdetevi la 56^ Mostra dell'asparago di Badoere Igp con a disposizione uno stand gastronomico, degustazioni, una mostra mercato d'antiquariato, oltre ad una mostra di moto bici e trattori d'epoca.

- A Paese è l'ora della 44^ Sagra di San Gottardo con tanta musica e buon cibo.

- A Maserada di Piave non perdete la Sagra di Candelù e la 46^ Mostra del vini del Piave. Non mancheranno un fornito stand gastronomico, la musica, i balli, il luna park e la pesca di beneficenza.

- A Miane continua la 43^ Mostra del Conegliano Valdobbiadene Docg per la rassegna "Primavera del Prosecco" con il tradizionale spiedo d'Altamarca.

- A Camalò inizia la 47^ Mostra dei vini triveneti con tanti vini, uno stand gastronomico e persino visite guidate alle cantine.

- A Cimadolmo inizia la Festa dell'asparago bianco di Cimadolmo IGP con una mostra mercato con circa 100 espositori, tanta musica e l'immancabile stand gastronomico.

- A Valdobbiadene c'è la 19^ Mostra del Cartizze e Valdobbiadene Docg per la rassegna "Primavera del Prosecco" con tanto di spiedo e galletto alla brace, oltre ovviamente a tantissimo vino.

- A Fontane di Villorba c'è la 46^ Festa del Capitel con il tradizionale stand gastronomico.

- A Resana è tutto pronto per la 11^ Festa del buscandolo con tanto di stand gastronomico, spettacoli teatrali, musica, una mostra mercato dell'artigianato e persino una rassegna cinofila.

- A Conegliano continua l'ora della Festa Paesana a Costa, con stand gastronomico e mostra mercato di prodotti artigianali.

- A Farra di Soligo è tutto pronto per "Borghi e bollicine", evento enogastronomico per le vie del centro, con tanto di musica e passeggiate.

- A Cison di Valmarino non mancate al "Bosco Incantato - Rewind!" con tanto di stand con birra, bibite, panini e vino.

- A Cornuda torna l'appuntamento con "Birra nel Bosco | Birra LA RÜ" con truck food, musica e soprattutto un fiumi di birra.

- A Santa Lucia di Piave non mancate poi alla Fiera dell'elettronica e del disco vinile.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- In centro a Treviso occhio a Ikiya’s Book Club che presenta il libro "Red Girls" e alla tavola rotonda "Impavide - Donne che ispirano le donne a Treviso" a Palazzo dei Trecento. Per il teatro, invece, segnatevi lo spettacolo "1984" liberamente tratto dal romanzo di George Orwell. E ancora, per gli appassionati c'è anche il "Pranic Healing Day".

- A Montebelluna, per la rassegna "Echi di fiabe", ecco lo spettacolo "I tre Porcellini in versione rock". Per gli amanti della musica, invece, l'appuntamento è con il contest musicale "Sound on Monte" alla sua prima edizione.

- A Silea in programma c'è "Il Giorno di Tersicore - 2° edizione" con attività di danza di comunità aperte a tutti, sia normodotati che diversamente abili.

- A Vittorio Veneto appuntamento con la rassegna “Voci infinite” che presenta la lezione-concerto con Gerardo Pozzi "La musica e le parole".

- A Susegana spazio all'evento "Buon compleanno Biblioteca!" e al seminario "Tazze di Cultura Hausbrandt - Astrology and the Scientific Revolution - A Reappraisal” per illustrare le idee e le scoperte che hanno dato origine alla Fondazione stessa.

- A Villorba non potete mancare all'Aperitivo silenzioso - Imparare la LIS divertendosi, un intrattenimento di musica e karaoke in italiano e LIS (Lingua Italiana dei Segni).

- A Mareno di Piave l'appuntamento è con la Aldo Tagliapietra Band per il 50th Anniversary "Felona e Sorona" al Corner Live.

- Infine, per gli amanti delle escursioni e delle visite guidate vi proponiamo: "Il giardino segreto di Freya Stark" ad Asolo, la "Visita guidata a Villa Emo" a Vedelago, "Susegana e il Col della Tombola tra storia e natura"

MOSTRE

- A Treviso, al Museo Simon Benetton, occhio a "La Via Crucis vista da Simon Benetton - Abbraccio all'Umanità". E ancora, alle Gallerie delle Prigioni c'è la mostra "La guerra è finita! La pace non è ancora iniziata", a Palazzo dei Trecento l'esposizione "L'arte a difesa dell'ambiente" e in Via San Vito l'esposizione "Bricole veneziane" di Vanni Cenedese. Senza contare che alla Barchessa di Villa Quaglia c'è la mostra di arte contemporanea “Impressioni, io e l’arte, emozioni”. Infine, al Museo Luigi Bailo segnatevi la mostra "I Capolavori" di Arturo Martini, la più ampia, completa e ricca esposizione che è stata mai dedicata allo scultore trevigiano dai tempi della storica mostra del 1967, curata da Giuseppe Mazzotti.

- Al Teatro Accademico di Castelfranco Veneto è in scena la mostra "La vita di Tina" su Tina Anselmi.

- A Mogliano Veneto, al Brolo, c'è la mostra "Annunciazione. Ovunque nasca e cresca la vita”.

- A Valdobbiadene, a Villa dei Cedri, non mancate alla mostra di foto e video "Children of the Islands" che illustra splendidamente Fanjove e Songo Songo ed i loro abitanti, un popolo di pescatori e i loro figli.

- Al Museo Civico di Asolo prestate attenzione alla mostra "Un Mondo di Supereroi - Dal Mito all’uomo oggi". L’esposizione presenta 22 artisti contemporanei nazionali e internazionali, italiani, cinesi, belgi, statunitensi.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli ci sono la mostra "Vivian Maier. Shadows and Mirrors" che, composta da 93 autoritratti, racconta la grande fotografa e la sua ricerca incessante di trovare un senso e una definizione del proprio essere. A Palazzo Todesco, invece, ecco “From there to here”, l'esposizione fotografica di Giulio Piscitelli.

- A Sernaglia della Battaglia la mostra "Storia degli zattieri del fiume Piave" che ripercorre la storica attività che permetteva il trasporto, tramite zattere, del legname ed altri merci dal bellunese a Venezia sfruttando la via dell’acqua.

- A Oderzo è in programma "Mondi di Confini e Orrizzonti", mostra personale di Riccardo Alessandro, così come a Palazzo Foscolo la mostra “Faccin - Il giro a colori”.

- A Roncade termina la personale "Ri-bolle" di Enzo Varbon.

- Infine, a Montebelluna ecco la mostra “Futuro Agenda 2030” al Museo di Storia Naturale e Archeologia.