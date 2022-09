Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra sagre, spettacoli teatrali ed escursioni

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Uno dei momenti più attesi del fine settimana è quello della 43^ Sagra di Dosson. Ad accogliervi ci saranno come ogni anno un fantastico stand gastronomico, la ricchissima pesca di beneficenza, un festante chiosco giovani, il luna park e tanta musica.

- A Zero Branco torna la Sagra del Peperone con la sua 55^ edizione. Ogni sera vi aspettano spettacoli musicali con le migliori cover e orchestre. Nei giorni feriali della sagra gli stand apriranno dalle 17.30 nella green area giovani all’aperto con l’aperitivo e la degustazione di ottimo gelato artigianale. Il menù è vasto e fornito da alternare ad una eccellente paninoteca ed una ricercata pizzeria.

- A Villorba non perdete la Sagra di Fontane che propone le giostre per i bambini, la pesca di beneficenza, il chiosco con i panini e birre speciali e lo stand gastronomico.

- A Povegliano c'è la Sagra dello Spiedone - Pojan in festa con stand gastronomico, chiosco all'aperto, musica live, parco divertimenti, dj set e spettacolo pirotecnico.

- A Maserada di Piave appuntamento con il 50° anniversario di "Estate varaghese" con stand gastronomico, musica live, cabaret, Mostra degli uccelli con esibizione, Mostra animali da stalla e cortile, mercato di fiori e piante e rassegna cinofila.

- A Castello di Godego torna l'amata Sagra parrocchiale con ricco stand gastronomico, orchestre, pista da ballo, musica live e teatro.

- Alla Rotonda di Badoere è poi il momento del classico "Mercatino dell'antiquariato e collezionismo - Fiera dei trovarobe" dove saranno presenti ben 150 espositori.

- A Nervesa della Battaglia appuntamento con "L'Abbazia si veste di bianco", cena sotto le stelle all'Abbazia di Sant'Eustachio.

- A Valdobbiadene c'è poi "Wine Brunch al Parco della Filandetta - Wine&Art Farm", un’esperienza immersi nel verde di un vigneto biologico.

- A Villa Wassermann di Giavera del Montello c'è invece "Emozioni d'Estate 2022" con parco gonfiabili per i bambini, musica e spettacoli.

- E ancora, a Casier va in scena la II edizione della "Giornata dello Sport".

- Molto interessante, sia per grandi che piccini, è poi la V edizione di "Ludica" a Cappella Maggiore per un’intera giornata dedicata al gioco in scatola il cui scopo è quello di far incontrare gli appassionati e curiosi di boardgames in una bella area verde dotata di circa 100 tavoli grandi, al coperto, e altri giochi ed attrazioni sul prato, oltre ad una area ristoro.

- Per tutti gli appassionati di tradizioni non si può mancare al XXXII Palio del Vecchio Mercato di Montebelluna che tutte le sere propone un fornitissimo stand gastronomico.

- Infine, allo stadio di Monigo di Treviso non mancate a "Rugbeer Touch Festival Treviso" ritorna il torneo di touch-rugby tra i 10 locali più famosi della città con tanto di presentazione della prima squadra del Benetton Rugby. Dopo il torneo la giornata prosegue con il terzo tempo più scatenato di sempre: fiumi di birra, ottimo cibo e tanta buona musica.

MUSICA, TEATRO, CINEMA ED ESCURSIONI

- Il momento musicale più atteso del weekend è a Morgano con Roby Facchinetti torna nella Marca con il concerto "Symphony".

- All'Arena Aurora di Treviso torna il cinema drive-in che propone l'acclamata pellicola "Una famiglia vincente-King Richard".

- E ancora, per la "Rassegna teatrale Collalto" c'è lo spettacolo "Enciclopedia della donna perfetta".

- Per i più piccoli, invece, a Villa Marini Rubelli di San Zenone degli Ezzelini c'è lo spettacolo “Giacomino e altri desideri”.

- A Treviso non manca il folk con "Sulla strada del vino bianco" alle Case Piavone per un evento pensato per ricreare il momento di festa e condivisione tipico della vendemmia. Il tutto nell'ambito della 33° Rassegna del Folcore...Riscoprendo le Tradizioni.

- Ad Asolo non perdete la classica uscita "Asolo medievale: passeggiata dal castello alla rocca".

- Tantissime, poi, le escursioni: a Maserada c'è la V edizione della passeggiata naturalistica "Girin Varago!"; a Cison di Valmarino "Il Passo San Boldo e il Monte Cimone tra boschi, casere e panorami suggestivi" e a Castelcucco la "Camminata dell'ecobenessere".

- Per gli amanti della musica, invece, la serata giusta è al Radiogolden di Conegliano con il concerto dei Permanent, la tribute band ufficiale dei Joy Division.

MOSTRE

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico. In centro ci sono poi anche "Ruota a ruota. Storie di biciclette, manifesti e campioni" al Museo Salce, la mostra "Vista Veneto" a Spazio Solido e "Luci e colori filtrati" come personale di Nicola Furlan a Cà dei Carraresi.

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Roncade, da 47Anno Domini, attenzione a "Tiziano Marchioni. La poetica degli oggetti", prima retrospettiva dell’artista trevigiano (1957-2021)

- A Villa Romivo di Montebelluna la mostra "Motus Animi Continuus – Architectura" di Daniele Macca con gli scatti del patrimonio edilizio delle aree industriali dismesse. Nel racconto visivo intessuto dal fotografo l’architettura diventa una silenziosa testimone della complessità e della ricchezza dell’ambiente in cui viviamo e fa da cornice ad un passato semplice ma rigoglioso, di storie di persone, di famiglie e di vita vissuta intensamente. Città che offre anche la mostra “Ecorete Sostenibile” by Ricrearti per un'esposizione di tanti progetti di economia circolare e "1872. La città nuova", mostra diffusa sulla nascita della Montebelluna contemporanea.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, la mostra "anniduemila" di Mario Raciti.

- A Spresiano, infine, la mostra "Muta protesta" di Mariapia Fanna Roncoroni.