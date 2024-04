Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra cucina greca, vini ed asparagi

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Nel capoluogo è tutto pronto per "Treviso in Rosa 2024", la kermesse femminile per eccellenza che quest’anno festeggia anche l’edizione del decennale. Un’occasione di solidarietà al fianco della sezione trevigiana della LILT. Attenzione poi anche al Treviso Ostiglia Fest 2024 tra musica e sapori, teatro e natura, spettacoli ed esperienze per famiglie.

- A Mogliano Veneto spazio ad "Agorà - La Grecia in piazza" per un viaggio culinario e culturale nel cuore del Peloponneso senza lasciare l’Italia.

- A Fontanelle ecco invece la marcia non competitiva "4 passi oltre l'indifferenza - 3^ edizione".

- A Camalò continua la Mostra dei vini triveneti con la sua 48^ edizione.

- A Combai occhio a "è Verdiso - 33^ edizione", la rassegna dedicata al vino verdiso.

- A Morgano termina la 57^ Mostra dell'Asparago di Badoere IGP con stand gastronomico, degustazioni e mostra mercato d'antiquariato.

- A Refrontolo finisce poi la 53^ Mostra dei vini con stand gastronomico e degustazioni.

- A Maserada volge al termine la 47^ Mostra dei vini del Piave - Sagra di Candelù con stand gastronomico, luna park e pesca di beneficenza.

- A Ponzano Veneto torna il Picnic al Parco Urbano con la sua 3^ edizione.

- A Conegliano, infine, spazio alla Festa della famiglia del Murialdo con stand gastronomico e concerti.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- Ad Asolo, al Teatro Duse, arriva lo spettacolo “The Doozies. Eleonora Duse, Isadora Duncan e Noi”.

- A Gaiarine arriva lo spettacolo "La Cintura de Castitade ovvero La Legge de lo Compenso".

- A Treviso non perdete il concerto "Armellino in fiore" con il pianista Artur Zakiyan per ricordare il genocidio armeno.

- A Montebelluna ecco il concerto dei The Last Drop of Blood feat. Shawn Lee + Tides live al Mattorosso.

- A Conegliano c'è il "Concerto di maggio - Festival giovani in musica" e anche “Incolpevoli per aver commesso il fatto” in ricordo di Cristina Pavesi.

- A Villorba spazio allo "Spiedo Al Catenaccio".

- A Treviso non mancate al "Workshop di lettura espressiva" e, soprattutto, al Teatro Del Monaco non perdete lo spettacolo "Magnifica presenza" di Ozpetek.

- A Roncade tutti per l'inaugurazione della sede del locale Gruppo Alpini.

- A Quinto ecco il "Workshop pratico e immersivo" dedicato ai futuri sposi.

- A Silea arriva "Il respiro consapevole", progetto per bambini dai 5 agli 11 anni, con il metodo dello Yoga Educativo, arricchito da uno stimolante laboratorio creativo.

- A tema escursioni, invece, ecco a San Pietro di Feletto "Tra torrenti, boschi e felci".

MOSTRE

- A Treviso termina la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" mentre continua “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce. Presenti poi anche la mostra "Alchimia della materia" alla Associazione Culturale Lazzari, l'esposizione "Out of Place. Arte e storie dai campi rifugiati nel mondo" alle Gallerie delle Prigioni, al Museo Bailo "Alla ricerca del paradiso", mostra personale di Ararat Sarkissian, la mostra fotografica "Ali in libertà" e anche la mostra d’arte “…breve deviazione“.

- A Vittorio Veneto, in Galleria Civica, finisce la mostra personale "Il segno" di Luigi Marcon, mentre a Palazzo Todesco non perdetevi la mostra "The world we live in" con le fotografie di Fabio Bucciarelli.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Roncade ecco la mostra "Tabula" di Paolo Loschi.

- A Oderzo c'è l'esposizione pittorica contemporanea di Giada Sarri "Riflessi emotivi".

- A Silea termina la mostra d’arte “Impronte lineari” di Rosbek.

- A Maser continua la rassegna "Paolo Veronese e la moda del rinascimento" con le riproduzioni di abiti rinascimentali curata dallo storico del costume Michele Vello.

- Infine, ad Asolo volge al termine "Scene di natura…divina", mostra in due atti di Gigliola Bessega.