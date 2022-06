Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: occhi puntati su Fish 'n Fest, Sile Jazz e Corritreviso

CIBO E VINO

- Anche quest'anno la Gastronomia Albertini organizza il Fish'n'Fest, tra gli appuntamenti più attesi dell'estate trevigiana e ormai giunto alla sua ottava edizione. Per l'occasione saranno proposti una serie di ottimi piatti a base di pesce, tra cui le celebri fritture, i crudi di pesce, sarde, bogoli ed altre specialità. La manifestazione si svolgerà nuovamente negli spazi antistanti al Mercato Ortofrutticolo di Treviso (zona Stiore) che dispone di ampia possibilità di parcheggio ed è facilmente raggiungibile sia dal centro città che dai comuni e dalle province limitrofe.

- Al Centro Parrocchiale di Valdobbiadene, fino a domenica (feriali dalle 18 alle 24, festivi dalle 10 alle 24), va in scena la 18ª Mostra del Cartizze e Valdobbiadene Docg con degustazioni di vini, pranzi con lo spiedo e persino una serata dedicata alla tagliata, oltre a camminate in collina.

- A Vittorio Veneto, dal 3 al 12 giugno, c'è la 22ª Mostra dei vini DOCG durante la quale verranno promosse iniziative culturali e turistiche, con una particolare attenzione alla gastronomia locale e alle passeggiate culturali e naturalistiche attraverso le colline. La manifestazione, ospitata all’interno dello stand della “Festa del Pesce” organizzata dall’UPD Costa, si chiuderà con l’edizione 2022 di Rive Divine, la passeggiata con degustazioni tra le splendide colline vittoriesi.

- Dal 2 al 6 giugno a Follina si svolge la 5ª edizione dell’evento “Sulle note del Prosecco Superiore DOCG”. Nuova location e nuova formula per questa Mostra del Vino che intende esaltare ancora di più il prodotto e la sinergia con il territorio e le altre associazioni.

- Ad Albaredo, fino a domenica, c'è il Pig Party tra sport, cultura, musica ed enogastronomia. Per l'occasione è allestito uno stand gastronomico con specialità churrasco, porchetta, panini "onti" e birra. Non mancheranno poi i laboratori per i bambini, il tiro alla fune e gli aquiloni.

- A Paese è il momento della "Festa della birra". Da venerdì a domenica ci sarà il tradizionale stand gastronomico (con baccalà alla vicentina, stinco, lumache e seppie in umido, bistecca di puledro, gnocchi ecc.), con ottime birre, oltre al torneo di rugby touch, balli, musica, una gara di "scopa" e persino un'esposizione di auto d'epoca.

- A Moriago della Battaglia (all'Isola dei Morti), invece, nel weekend c'é la 38^ Festa dei Mamai con un ricco stand gastronomico, giochi per i bambini e musica per tutti.

- E ancora, non può mancare la sagra di Ponzano. Sughi fatti in casa da abili mani esperte, carne di prima scelta nonché birra artigianale sono i punti di forza di questa manifestazione. Oltre a tanto cibo e bibite, ci sarà anche un luna park e tanta musica.

MERCATINI, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Badoere, alla Rotonda, occhi puntati invece sulla "Fiera dei trovarobe", il classico mercatino dell'antiquariato e del collezionismo con 150 espositori. Appuntamento domenica dalle 8 alle 19.

- A San Pietro di Feletto c'è “Parole in un bicchiere“ con l'incontro con Giampaolo Simi per parlare del suo nuovo libro edito da Sellerio “Senza dirci addio”.

- A Segusino l'escursione "Beeday | da Segusino a Stramare tra boschi e acque cristalline"

- Ad Asolo l'escursione "Il giardino segreto di Freya Stark ad Asolo"

- Nel capoluogo la visita guidata "Treviso sotto le stelle"

- A Tarzo il Trekking al bosco di Tarzo con pranzo in locanda

MOSTRE

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico.

- A Casier la mostra fotografica collettiva "Cromatismi espressivi".

- Il 4 giugno, a Villa Brandolini a Pieve di Soligo, inaugura l'undicesima edizione del Festival F4 / Un’idea di fotografia con la direzione artistica di Carlo Sala. La mostra che apre la manifestazione è Fosfeni, una riflessione del rapporto tra fotografia e paesaggio, declinato attraverso una pluralità di visione contemporanee che spaziano dalla narrazione documentaria alle ricerche sperimentali.

- In ISRAA Treviso l'appuntamento è con "Ogni vita è un capolavoro", la mostra nata dall'idea di diffondere una nuova cultura dell'invecchiamento contrastando, per quanto possibile, gli effetti dell'Alzheimer.

- Terza edizione di "Ars in tempore" a Follina. Durante il periodo della mostra, gli antichi spazi dell'abbazia come il chiostro e il refettorio cambiano aspetto attraverso gli allestimenti di arte contemporanea che coinvolgono il fruitore in itinerari diffusi. Inoltre le presentazioni e le visite guidate gratuite concorrono a valorizzare le opere d’arte e le specifiche caratteristiche di ogni luogo.

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Roncade la mostra "Absence: presence" di Hannah Gauntlett.

MUSICA E TEATRO

- Grande musica live lungo le sponde del Sile: manca sempre meno all'inizio di Sile Jazz: l’undicesima edizione si svolgerà tutti i weekend dal 3 giugno al 31 luglio. Il primo dei 21 concerti in 15 comuni tra le province di Treviso, Padova e Venezia sarà venerdì 3 giugno, alle ore 21, a Casale sul Sile, nello storico ed iconico porticciolo. Ad aprire le danze Stefano Bedetti Quartet, gruppo composto da Stefano Bedetti ai sassofoni, Alfonso Santimone al pianoforte, Gabriele Evangelista al contrabbasso e Marco Frattini alla batteria.

- Concerto con Aleksandar Sasha Karlic & Yefira alla Chiesa di San Teonisto.

- Rassegna "Un posto all'ombra" 2022 de Gli Alcuni. Al Parco degli Alberi Parlanti, per i più piccoli, va in scena lo spettacolo "Belle bolle".

SPORT

- Corritreviso fa 32. Trentadue anni di corsa tra strade e piazze del capoluogo della Marca. L’edizione 2022 è in programma venerdì 3 giugno. Si correrà di sera, com’è sempre stato a partire dall’edizione 2013. Partenza e arrivo saranno in Piazza Duomo e i tracciati di gara toccheranno i luoghi più suggestivi della città, con ripetuti passaggi anche in Piazza dei Signori. Il fascino notturno del centro storico renderà ancora più spettacolare un evento che ha già superato le 500 adesioni.

- Venerdì 3 giugno e per tutto il weekend il Montello si popola di attività legate al mondo della bicicletta, che sempre di più si afferma come trend in forte crescita capace di attirare un turismo di qualità, costituendosi volano per le altre realtà economiche del territorio.