Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend tra mercati medievali, vini rari e spettacoli teatrali

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Il momento più atteso di tutto il weekend è con il ritorno dell'Antica Fiera di Santa Lucia di Piave alla sua 25^ edizione. Con una mostra-mercato di merci tipiche del tempo: tessuti pregiati, canapa e lane di Fiandra, cavalli e asini. Con i soldi veneti antichi, cambiati dai cambiavalute, si possono assaggiare i prodotti tipici locali di “casari”, “luganegheri“, “vinari”, rallegrati da giullari, musici e saltimbanchi. Oltre a mostre e spettacoli.

- A Mogliano Veneto torna Vini da Terre Estreme con la sua 10° edizione per rendere omaggio a quei vini coltivati in aree cosiddette estreme: montagna, forti pendenze, terreni rocciosi, terrazzamenti, gradoni, sabbie, piccole isole. In città attenzione poi alla grande festa di San Martin a Mojan dedicata alla tradizione rurale e al folklore locale, con numerose iniziative rivolte ai più piccoli ma anche tante curiosità e appuntamenti per gli adulti.

- A Treviso, in Fondazione Benetton, segnatevi il seminario "Gioco e crisi. Ludicità, sfide ambientali e contrasti sociali fra medioevo ed età moderna". A Cà dei Carraresi, invece, non mancate sia al Trentennale dell'Istresco che a "Incontri con l'Autore" con Massimo Cacciari che dialogherà con Giorgio Manacorda sul libro: “Pier Paolo Poeta. Le poesie di Pasolini”.

- A Motta di Livenza occhio a "The new social aperitif", il nuovo aperitivo in lingua.

- A Susegana, per i single, è stato organizzato lo "Speed date elegante trevigiano".

- A Conegliano arriva la prima edizione locale di "Vintage Kilo Sale Italy" dedicato ad abbigliamento vintage, remake e secondhand.

- Alla Rotonda di Badoere domenica torna il tradizionale Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo - Fiera dei trovarobe alla presenza di centinaia di espositori.

- A Roncade prestate attenzione alla degustazione "Dalla botte al calice" da 47 Anno Domini.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI, CORSI ED ESCURSIONI

- A Treviso torna la rassegna "Un palco a Santa Bona" con la sua 7^ edizione che esordirà con una divertente commedia dal titolo “Non so dirti perché, ma ho pensato subito a te". In centro città è invece il momento del "Rigoletto" al Teatro Del Monaco. Per la musica, invece, c'è il live "Popjazz" delle "Les Brünettes" per il XVIII Vivavoce International A Cappella Festival.

- A Maserada inizia la rassegna teatrale "Maserada sul palco" alla V edizione che porta subito sul palco lo spettacolo "Sartor par femene" con la Compagnia Stabile del Leonardo.

- A Vittorio Veneto va invece in scena "Piena di grazia" al Teatro Da Ponte con uno spettacolo sul rapporto tra genitori e figli.

- A Montebelluna l'appuntamento è con “L’Elisir d’Amore”, opera di Donizetti.

- A Roncade non mancate alla premiazione del "Roncola d'Oro 2022" che verrà conferito al "Teatroroncade" in una cerimonia pubblica.

- A Cison di Valmarino tenete conto di "Core-shamanism / Seminario base" per vivere l'esperienza del viaggio sciamanico ed entrare in contatto con i propri spiriti alleati animali e maestri spirituali.

- Ad Asolo c'è come sempre "Asolo medievale: passeggiata dal castello alla rocca" organizzata dal Museo civico.

- In ambito escursioni, invece, le proposte sono veramente molteplici: si parte con la visita guidata alla chiesetta della Mattarella di Cappella Maggiore, la visita alla Pieve di San Pietro di Feletto a cui potete associare anche "I meravigliosi colli di Farra ra boschi, torrenti e vigneti" per poi arrivare a Conegliano con la visita guidata a Villa Gera, il capolavoro di Jappelli.

MOSTRE

- A Treviso l'appuntamento è con l'esposizione "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili. Non manca poi, in quattro diverse sedi espositive, "L'Europa non cade dal cielo-Riflessioni attraverso l’arte contemporanea" così come anche "Notte a Nordest" da Spazio Solido con gli scatti notturni tra città e pianura di Francesco Finotto. Il tutto senza dimenticarsi dell'esposizione "Terry Atkinson - Opere dal 1962 al 2018" alla Galleria l'Elefante e, alla Loggia dei Cavalieri, la mostra di scultura degli allievi di Elena Ortica.

- A Villorba, alla 21Gallery, la mostra "Roma pittura emergente oggi | A New Generation" in cui gli autori mostrano, ancora una volta, la rivoluzione silenziosa della pittura, in particolare di quella figurativa, la sua capacità di rinnovarsi nel tempo in forme sempre più attuali, muovendosi sui sentieri accidentati quanto effimeri del presente in divenire.

- A Sarmede torna la tradizionale Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia con la sua 40^ edizione dal titolo "Le Immagini della Fantasia". L'esposizione presenta 350 opere di oltre trenta artisti, provenienti da 15 differenti Paesi.

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018" con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Paparazzo Superstar" del noto fotografo Ron Galella.Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande fotografo/paparazzo statunitense di origini italiane.

- A Mogliano Veneto c'è la mostra "Francisco Goya - I disastri della guerra". In esposizione una sequenza di 80 incisioni realizzate dall’artista spagnolo tra il 1810 e il 1820 con la tecnica di stampa acquaforte, acquatinta, punta secca e bulino, che raccontano la guerra di indipendenza del popolo spagnolo, i suoi effetti e le sue drammatiche conseguenze.

- A Orsago c'è la mostra fotografica “Le luci della Serenissima”. Scenari notturni, silenziosi, con la nebbia e le acque immobili ci accompagnano in un viaggio senza tempo, dove l’immaginazione spicca il volo, proprio utilizzando la fotografia come trampolino.

- A Monastier la 4^ edizione di Ars in Tempore, percorso d’arte contemporanea nelle antiche abbazie.

- A Roncade la mostra personale di Chiara Coltro "Tra cielo e terra".

- Infine, alla Galleria dell'Eremo di San Pietro di Feletto potete ammirare l'esposizione "Identità" di Maria Pilotto.