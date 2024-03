Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ci sono l'Antica Fiera di San Gregorio e PrimaVera in Festa

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Valdobbiadene è tutto pronto per la Antica Fiera di San Gregorio che offre concerti, giochi di legno, spettacoli teatrali e di magia, balli, fuochi d'artificio, luna park, degustazioni ed artigianato.

- A Ponzano Veneto è l'ora di Carnevalissimo Merlengo, 21^ sfilata in notturna dei carri allegorici.

- A Roncade l'appuntamento è con "PrimaVera in Festa" con la tradizionale Mostra Mercato dedicata al Radicchio Verdon di Roncade e ai vini rossi del Piave, oltre alla presenza della Mostra mercato dell'antiquariato nella giornata di sabato.

- A Susegana arriva la 27^ Marcia dei Castelli, non competitiva e organizzata in tre diversi percorsi.

- Domenica ad Asolo torna il consueto Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI ED ESCURSIONI

- A Treviso, per i bambini e le famiglie, c'è la rassegna di spettacoli "Una fetta di teatro", mentre al Teatro Del Monaco ecco il Galà lirico in ricordo di Gastone Limarilli. Spazio poi a "Dialoghi sacri e profani per la pace" contro la spirale distruttiva della guerra, dell’odio e della violenza. Ecco poi lo spettacolo "NaziEuropa" di e con Beppe Casales al Kaliscopio Teatro Off. A Santa Maria Maggiore attenzione poi alla rassegna “Pagine d’Organo” con l'eremita "ritrovato" e la musica seicentesca all'epoca di Jusepe de Ribera.

- A San Pietro di Feletto, per la rassegna “Parole in un bicchiere” ecco l'incontro con lo scrittore Francesco Paolo Oreste.

- A Gaiarine trova spazio il monologo "La ventiduesima donna" di e con Angela Iantosca.

- A Villorba, per i single, c'è Aperitivo primaverile trevigiano.

- A Montebelluna è tutto pronto per l'incontro "Sepolcreti sul Colle di Santa Maria" con Augusta Adami e Francesco Bortignon, autori dell'omonimo scritto.

- A Conegliano, al Cinergia, l'Oscar Week 2024 chiude il film “Povere Creature” diretto da Yorgos Lanthimos, mentre al Teatro Accademico va in scena “Raffaella! Omaggio alla Carrà” quale nuovo spettacolo musicale.

- Ad Asolo, per “Duse 2024”, segnate in calendario la visita guidata ai luoghi dusiani.

- A tema escursioni, invece, ecco "Secret Tour®: Castelbrando, tra le colline del Prosecco" a Cison di Valmarino.

MOSTRE

- A Treviso continuano la mostra "Our Wonderful Country! Vacanze italiane" e “Futurismo di carta - Immaginare l’universo con l’arte della pubblicità” alla Collezione Salce. Presente poi la mostra "Happy Ending" di Treviso Ricerca Arte alla Galleria l'Elefante, mentre termina la mostra di Walter Marin "Tracce d’artista" al Liceo Artistico.

- A Villorba continua la mostra “Allegory of Caritas (An Act of Love)” di Jan Fabre alla 21Gallery.

- A Montebelluna, al MEVE - Memoriale Veneto Grande Guerra, finisce la mostra "Memorie d'emigrazione".

- A Motta di Livenza c'è "Venezia tra opere d'arte e donne all'opera", mostra fotografica di Luca Strassera.

- A Conegliano, a Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Giorgio De Chirico. Metafisica continua" e la mostra di scultura "Diario di viaggio" di Roberto Merotto. Presso la sala espositiva L'Officina dell'Arte c'è invece la mostra "Paesaggio e Surreale 2024" con le opere di Buso e De Marchi.

- A Vittorio Veneto, in Galleria Civica, c'è la mostra personale "Il segno" di Luigi Marcon.

- A Sernaglia della Battaglia continua la mostra “di Terra, di Acqua, di Cielo - I Palù del Quartier del Piave ed altre zone umide in Veneto”.

- A Pieve di Soligo continua la mostra fotografica "Cats in Venice". Una galleria di foto, tutte rigorosamente in bianco e nero, che ritraggono tutta la poesia dei gatti veneziani, immortalati nella loro vita quotidiana nella città più bella del mondo.

- A Moriago della Battaglia, per il Festival della Cultura, apre la mostra “Lo specchio rotto” della pittrice Massimiliana Sonego.

- A San Pietro di Feletto c'è "Da un’altezza nuova…", mostra fotografica di Arcangelo Piai.

- Infine, a Roncade termina "America Dejavu", mostra di Lorenzo Speranzin.