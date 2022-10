Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend: ci sono le Fiere di San Luca e la Tiramisù World Cup

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- Quello che attende la città di Treviso è un fine settimana da "leccarsi i baffi" (letteralmente). Prima di tutto il centro città è la location scelta per la Tiramisù Word Cup 2022 in cui centinaia di chef amatoriali si contendono il titolo di Campione della “sfida più golosa dell’anno” e che offre anche diversi showcooking. Spostandoci a Fiera, invece, il momento forse più atteso di tutto il weekend è quello che vede l'apertura delle Antiche Fiere di San Luca che quest'anno presentano settanta attrazioni (con la novità del "Padiglione degli specchi umoristici"), una ventina di stand enogastronomici (tra cui lo stand della Gastronomia Albertini con oca arrosta, folpi con il sedano, bigoli in salsa e pasta al sugo d’oca, pasta e fagioli, trippe in brodo e pasticcio al radicchio) e tanti eventi pensati per grandi e piccini. E ancora, da OpenDream (ex Pagnossin) attenzione alla Mostrascambio Città di Treviso 2022 che, oltre al mercatino di ricambi sportivi e d’epoca per auto, cicli e moto, e spazio club, offrirà la novità di una mostra celebrativa del mondo del motorsport storico a due e quattro ruote, con un momento dinamico che vedrà la presentazione in sfilata di auto e moto storiche da competizione, alla presenza degli stessi piloti ed ex piloti che le guidarono. Infine, al Teatro Del Monaco va in scena la finale del Premio Comisso 2022.

- A Castelfranco Veneto va in scena 100% Puglia, il primo villaggio pugliese itinerante, per tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti pugliesi e di tanto divertimento per tutti.

- A Vedelago prestate attenzione alla Sagra Madonna del Rosario che propone il luna park, lo stand gastronomico, l'angolo dei vini e la degustazione di folpi, questo oltre a tanta musica e balli.

- A Refrontolo c'è invece la Rassegna dei vini passiti Docg con tanto di tour guidati, spettacoli e stand gastronomici.

- A Pederobba è in programma la 48^ Mostra dei marroni del Monfenera con animazioni, spettacoli, concerti, stand gastronomico e tant vino.

- A Portobuffolè c'è la 22^ Rassegna dei vini del Piave e Livenza con esposizione e degustazione dei vini premiati (presenti oltre 200 etichette dei vini prodotti da oltre 100 aziende vitivinicole del territorio), oltre a visite guidate e concerti medievali.

- A Codognè c'è CJF - Melaspasso Edition per tre giornate di dj set e street food. La biblioteca si trasformerà in un’area di ritrovo per grandi e piccini, dove la musica sarà la protagonista, dall’aperitivo fino a tarda sera. Presente però anche la XXII Festa della mela cotogna - 5^ Festa della piccole produzioni locali, tradizionale mostra-mercato dei prodotti enogastronomici a base di mela cotogna.

- Al Parco dei Moreri di Silea appuntamento poi con Famiglie in Festa.

- A Sarmede c'è "Le Fiere del Teatro" alla 33^ edizione con eventi, spettacoli e laboratori dedicati a bambini, ragazzi e famiglie.

- Per gli amanti dello sport, invece, a Montebelluna c'è il Festival di Sport e Cultura alla sua 4^ edizione, per una manifestazione annuale che affronta temi dedicati all’incontro fra sport e contesti culturali di varia natura (scienza, società, filosofia, letteratura, arte, ecc.) con una particolare attenzione alle novità derivanti dalle ricerche nell’ambito del benessere psicofisico abbinato alla pratica motoria e sportiva. A Musano, poi, si corre la 40^ corsa podistica Avis.

- Ad Asolo, infine, l'attesa è per il consueto Mercatino dell'antiquariato e collezionismo tra mobili, monili, argenteria, stampe e libri, modernariato e oggettistica varia.

MUSICA, TEATRO, INCONTRI, CORSI ED ESCURSIONI

- A Treviso è in programma la rassegna "Baroque Experience", il Festival Internazionale di Musica Antica, che porta sul palco "I concerti per cembalo e orchestra di Vivaldi e Marcello" e anche l'International Piano Festival 2022/2023 con il recital di Milan Slijep?evi?. C'è poi, per i single, la "Passeggiata in centro tra i colori autunnali e aperitivo" e anche l'escursione "Treviso Città d'acque, Arte e Tiramisù".

- A Conegliano seguite invece il "Festival Organistico Internazionale Città di Treviso e della Marca trevigiana" con la chiusura della sua 34^ edizione.

- A Mareno di Piave, al Corner Live, c'è il concerto del “mago della tastiera” Bob Malone.

- A Roncade arriva l'atteso New Age Opening Party ad ingresso gratuito fino a mezzanotte.

- A Vittorio Veneto, o meglio al Castrum di Serravalle, non perdere Candle Castle - Movies Piano Recital con le grandi colonne sonore suonate in un'atmosfera resa unica dalle luci di centinaia di candele. Città che ospita anche "UgualMente" per le Giornate per la salute mentale.

- A Gaiarine, invece, c'è l'incontro “Una rosa per Norma. Una scelta d’amore” per ricordare la martire istriana Norma Cossetto.

- A Montebelluna l'incontro "Blu Cinema - Dal grande schermo allo streaming", una chiacchierata informale tra i tre ospiti sul cinema, la sala cinematografica e la sua trasformazione.

- As Asolo la presentazione del volume “Antonio Canova nel Veneto. Itinerari” con l'intervento dei due autori della pubblicazione Elena Catra e Vittorio Pajusco.

- Inoltre, per il teatro a Villa Guidini di Zero Branco è in programma lo spettacolo Donne in Shakespeare della Compagnia Prototeatro.

- In collina non perdete l'escursione "Combai e la Strada de la Fan, tra castagni e antichi borghi" così come "L'autunno tra i dolci Colli di Monfumo".

- E ancora, a Carbonera va in scena "Asino in famiglia" in Colonia Acricola, ovvero escursioni a passo d’asino per gruppi familiari.

MOSTRE

- A Treviso gli appuntamenti sono con "Ruota a ruota. Storie di biciclette, manifesti e campioni" al Museo Salce e, al Museo di Santa Caterina, l'esposizione "Paris Bordon. Pittore Divino" che racconta la varietà e la ricchezza della produzione dell’artista trevigiano attraverso i suoi sensuali ritratti femminili. Struttura che ospita anche la mostra "Vedute su Treviso urbs picta ai tempi di Paris Bordon" di Nadia Soligo. Non manca poi a Cà dei Carraresi la mostra collettiva "Colors" nella quale le opere dei tre artisti (Paolo Fumagalli, Benedetto Magnano San Lio e Stefano Sandonnini) si caratterizzano per un’interpretazione del tutto personale del colore nelle proprie opere, nelle quali esso assume una centralità immediatamente percepibile. E ancora, a San Francesco si racconta in una mostra Claudio Rossi, il “Principe” di Treviso tramite scatti inediti che condurranno alla scoperta di uno dei personaggi più caratteristici della città. Infine, questo è l'ultimo weekend per ammirare le opere in mostra del Treviso Comic Book Festival.

- A Oderzo la mostra "Divine - Ritratto d’attrici dalla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica 1932 – 2018" con immagini che raccontano il ruolo delle donne nella storia del cinema e rievocano la bellezza, il fascino e l’emozione del tappeto rosso.

- A Conegliano, in quel di Palazzo Sarcinelli, c'è la mostra "Paparazzo Superstar" del noto fotografo Ron Galella.Si tratta della prima retrospettiva al mondo (da oltre 180 foto) sul grande fotografo/paparazzo statunitense di origini italiane.

- A Villorba "Miti di celluloide" di Giò Stefan in cui l'artista esprime attraverso i suoi dipinti la passione per il cinema d'autore americano, da quello classico al più moderno.

- A Montebelluna la mostra “Ecorete Sostenibile” by Ricrearti per un'esposizione di tanti progetti di economia circolare, "1872. La città nuova" quale mostra diffusa sulla nascita della Montebelluna contemporanea e l'esposizione "La bellezza salverà il paesaggio? Esplorazioni fotografiche sul nord est italiano".

- A Villa Emo di Vedelago "Storie di corpi e di colori", mostra immagini di bodyart e accessori che presenta anche il bodypainting live "Dama di fiori" e le immancabili visite guidate.

- A Valdobbiadene la mostra fotografica “A disegnar le vigne. Le Colture un racconto per immagini”, una testimonianza per immagini volta a rendere omaggio al territorio attraverso una serie di iconici scatti nati dalla libera interpretazione del noto fotografo marchigiano Lorenzo Cicconi Massi.

- A San Biagio di Callalta la mostra “Emozioni in armonia”: 52 scatti in bianco nero, 5 fotografi e i musicisti di una banda.