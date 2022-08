Cosa fare a Treviso e provincia nel weekend di Ferragosto

CIBO, VINO E MANIFESTAZIONI

- A Cison di Valmarino torna poi l'appuntamento con Artigianato Vivo in cui il paese diventa una bottega a cielo aperto, dove le mani sapienti degli artigiani plasmano le materie prime in opere d’arte. Presenti, per i più piccoli, anche i laboratori didattici del Parco del Livelet che, a Revine, presenta anche un lungo weekend con tante attività per tutti i gusti tra toria, musica, divertimento e artigianalità.

- A San Zenone degli Ezzelini è all in per il Vintage Music Festival - Park Edition. Tutte le sere dalle 19.15 apertura dello stand gastronomico (ogni sera una specialità diversa tra cocktails & drink) e dalle 20 la pesca di beneficenza.

- A Ponte di Piave torna la Sagra di Calderba 2022 presso il Tempio del ciclista, seppur quest'anno senza la classica corsa ciclistica Memorial Armando Vidotto.

- A Breda di Piave è poi tempo di Festeggiamenti di Ferragosto, sagra paesana con specialità carne di musso e struzzo, ma ci saranno anche un chiosco con spritz e birra e musica tutte le sere.

- Ad Altivole la tradizionale Sagra paesana con un menù gastronomico ricco e vario in abbinamento a vini, birre e bibite fresche.

- A Giavera del Montello l'appuntamento è con la Sagra di Cusignana con stand gastronomico, mostre, balli, musica live, dj set, luna park, lotteria e fuochi d'artificio.

- A Roncade va invece in scena la Sagra dell'Assunta a San Cipriano, con musica, stand gastronomico, bar-chiosco, cibo tradizionale, vino e tanta birra.

- A Possagno c'è poi la Sagra di San Rocco con visite guidate, musica live e un fornitissimo stand gastronomico.

- A Maserada è poi immancabile la "Grigliata di Ferragosto" all'Antica Osteria Zanatta.

- A Castelfranco Veneto non mancate a "Aspettando Ferragosto in Cantina" con musica e stelle tra le vigne, per un aperitivo diverso.

- Infine, in centro storico ad Asolo torna il tradizionale Mercatino dell'antiquariato e del collezionismo dove saranno esposti mobili, monili, argenteria, stampe e libri, modernariato e oggettistica varia.

MUSICA, TEATRO E CINEMA

- All'Arena Aurora di Treviso torna il cinema drive-in che propone la pellicola “Proietti detto Gigi”.

- A Monastier non manca mai la musica al Krach che questa volta presenta la serata Mithos Rock Club Party.

MOSTRE ED ESCURSIONI

- A Treviso, presso il Museo Bailo, non si può assolutamente perdere la mostra “Canova, Gloria Trevigiana”, dalla bellezza classica all’annuncio romantico. A cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pavanello e Nico Stringa, è un’esposizione che sembra completare una sorta di trilogia come quelle recenti di Napoli (che indagava il rapporto con l’antico) e Roma (la bellezza): Canova e la bellezza dell’antico quindi, ma anche Canova come straordinario contemporaneo annunciatore romantico. In centro c'è poi anche "Ruota a ruota. Storie di biciclette, manifesti e campioni" al Museo Salce.

- A Villorba la mostra "Da De Chirico a Chagall e oltre - Il senso della bellezza nell’arte" nelle sale di 21Gallery, per raccontare attraverso capolavori e opere inedite il senso della bellezza nella ricerca artistica contemporanea.

- A Roncade, da 47Anno Domini, attenzione a "Tiziano Marchioni. La poetica degli oggetti", prima retrospettiva dell’artista trevigiano (1957-2021)

- A Villa Romivo di Montebelluna la mostra "Motus Animi Continuus – Architectura" di Daniele Macca con gli scatti del patrimonio edilizio delle aree industriali dismesse. Nel racconto visivo intessuto dal fotografo l’architettura diventa una silenziosa testimone della complessità e della ricchezza dell’ambiente in cui viviamo e fa da cornice ad un passato semplice ma rigoglioso, di storie di persone, di famiglie e di vita vissuta intensamente. Città che offre anche la mostra “Ecorete Sostenibile” by Ricrearti per una un'esposizione di tanti progetti di economia circolare.

- A Castelfranco Veneto, invece, non perdete l'apertura straordinaria di Ferragosto con il Museo Casa Giorgione.

- Lato escursioni, il weekend offre "Asolo medievale: passeggiata dal castello alla rocca" e "Asolo al tramonto tra boschi e sorgenti" oltre a "I colori di Villa di Maser" e "Il pittoresco borgo di Milies tra natura e antiche tradizioni".