Coronavirus, undici nuovi casi in un giorno nella Marca

Torna a crescere il numero di casi positivi al Covid-19 in provincia di Treviso. Nelle ultime 24 ore 11 persone sono risultate positive al test del tampone. Tra queste c'è sempre l'89enne ospite della casa di riposo Civitas vitae a Vedelago.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli altri nuovi casi sono: una persona rientrata in Italia dall'Ecuador, 4 persone la cui positività è al momento oggetto di un'indagine epidemiologica in corso e 5 persone tra cui una collegata a un cluster lavorativo romano individuato come nuovo focolaio nelle scorse ore. In totale il numero di positivi nel distretto dell'Ulss 2 sale così a 433 persone attualmente positive. 1184 i trevigiani in isolamento domiciliare di cui solo 18 positivi al Covid-19. Stabili i ricoverati in area non critica (5) e nel reparto di Terapia intensiva (2) dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. A livello regionale sono 26 i nuovi casi positivi oggi in Veneto rispetto a ieri. La provincia di Treviso, con i suoi 11 nuovi casi, è quella con il numero di contagi più alta. 5352 le persone in isolamento domiciliare in tutto il Veneto. Nessun nuovo decesso registrato.