Covid nelle scuole della Marca: 8 classi in isolamento

Non inizia certo nel migliore dei modi la seconda settimana di lezioni nelle scuole della provincia di Treviso. Le positività emerse lunedì 21 settembre negli istituti della Marca hanno determinato la messa in quarantena di otto classi in totale.

La zona più colpita è stata quella del distretto di Pieve di Soligo dove sono finite in isolamento: una classe delle superiori, due delle medie, due alle elementari e due in una scuola dell’infanzia, sempre in conseguenza di singoli alunni risultati positivi. Per i casi delle scuole dell’infanzia e delle elementari sono state collocate in quarantena anche le maestre delle classi “sospese”, alle medie e superiori, invece, il provvedimento è rimasto limitato ai soli studenti che per i prossimi giorni dovranno seguire le lezioni da casa. Nel distretto Treviso è stata posta in quarantena una classe di una scuola dell’Infanzia, a seguito della positività emersa in un bimbo. Aggiornamento importante anche per la casa di riposo “Opere Pie Riunite” di Vidor: nell'ambito del consueto screening periodico sono emerse le positività di 8 ospiti e due operatori, tutti asintomatici. Il resto dei positivi segnalati nel report di Azienda Zero è rappresentano dal consueto mix tra contatti di casi risultati positivi, rientri dall'estero e persone sintomatiche.