Covid, Zaia: «Contagi di nuovo in aumento, siamo preoccupati»

«Se non utilizziamo le mascherine al chiuso o in situazioni di assembramento i contagi torneranno ad aumentare. Per ora la situazione a livello ospedaliero in Veneto è sotto controllo ma ricoveri e positivi sono di nuovo in lieve aumento. Stiamo entrando in una fase critica a livello stagionale (umida e fredda). Il mio appello a tutti i cittadini è avere la massima prudenza».

Martedì 2 novembre il Governatore del Veneto, Luca Zaia, inizia con queste parole il punto stampa sull'emergenza Covid, nel giorno dell'inizio della campagna antinfluenzale: Ad oggi la media delle nuove vaccinazioni è di 2.500 al giorno. Sarà impossibile raggiungere il 100% dei vaccinati un po' per chi non vuole vaccinarsi ma anche per le persone che non possono vaccinarsi - continua Zaia -. La pandemia non è finita, in questi giorni abbiamo potenziato fino a 120mila test al giorno la nostra macchina dei tamponi - continua il Governatore - Questa mattina c'è stata una nuova riunione con tutti i direttori delle Ulss del Veneto. L'aumento dei contagi è generalizzato a tutta la regione ed è dovuto nella quasi totalità a situazioni di assembramento. La vaccinazione serve per attenuare gli effetti del virus ma non esclude la possibilità di contagiarsi.

Da oggi - prosegue il presidente della Regione - iniziano le vaccinazioni antinfluenzali che si potranno fare insieme alla terza dose per il Covid. Siamo preoccupati per questo aumento dei contagi, nonostante la gestione ospedaliera sia ancora sostenibile nelle Ulss del Veneto. Nel frattempo il 70% degli ospiti delle Rsa in Veneto ha ricevuto la dose "booster". Entro l'8 novembre puntiamo a vaccinare tutti gli ospiti delle Rsa con la terza dose. Stiamo valutando, infine, se mettere a disposizione dei cittadini un test sierologico di massa per capire la carica anticorpale di ogni cittadino che ha ricevuto la vaccinazione».

Il bollettino di Azienda Zero

Nelle ultime 24 ore sono 336 i nuovi positivi al Covid trovati in Veneto su 15.736 tamponi fatti per un'incidenza del 2,13% (dovuta al cluster in una casa di riposo di Conselve). I positivi ad oggi in isolamento sono 11.003. 257 i ricoverati negli ospedali (9 in più rispetto a ieri) di cui 218 in area non critica e 39 in terapia intensiva. Un nuovo decesso per Covid nelle ultime 24 ore.

Il video della diretta