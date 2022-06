Covid, l'Ulss 2: «In aumento i ricoveri di pazienti tra i 60 e 70 anni»

Tornano a salire contagi e ricoveri Covid in provincia di Treviso: certo, si tratta di numeri ancora molto contenuti ma l'arrivo della Variante Omicron 5 e l'aumento dei casi in Europa durante l'ultima settimana ha fatto scattare un primo campanello d'allarme anche nella Marca. «Negli ultimi giorni - dichiarano dall'Ulss 2 - abbiamo registrato un aumento di 15 casi su 100mila abitanti per quanto riguarda i nuovi contagi a livello provinciale. In lieve crescita, però, anche i ricoveri ospedalieri con un picco soprattutto nella fascia d'eta compresa tra i 60 e 70 anni».

Secondo l'ultima rilevazione settimanale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), la sottovariante Omicron 2, rilevata in 53 Paesi, ha raggiunto una prevalenza del 28%, che può essere in gran parte attribuita a rapido aumento dei contagi nelle Americhe. Omicron 5 ha portato invece al rialzo dei contagi in Europa, soprattutto in Portogallo e Germania. Al momento Omicron 5 è stata rilevata in 47 Paesi e Omicron 4 (BA.4) in 42 Paesi. Queste due sottovarianti rappresentano il 4% e il 2% delle varianti circolanti. Gli esperti non escludono un possibile picco a livello europeo in piena estate.