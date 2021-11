Covid nelle aziende: tre positivi all'Electrolux, dieci lavoratori in quarantena

Primi contagi Covid nelle aziende della provincia di Treviso: tre positivi e una decina di lavoratori in isolamento all'Electrolux di Susegana mentre anche Friuli Intagli (con uno stabilimento a Portobuffolè e Gaiarine) registra i primi casi nella sede di Prata di Pordenone e invita tutti i dipendenti a limitare il più possibile riunioni ed incontri in presenza.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il mini-focolaio all'Electrolux di Susegana è stato scoperto nel pomeriggio di giovedì 18 novembre. Tra i lavoratori positivi ci sono anche dei vaccinati. Friuli Intagli ha ribadito l'obbligo di mascherina a tutti i dipendenti, invitandoli ad organizzare riunioni e meeting in videoconferenza. Contagi che interessano non solo il mondo del lavoro ma anche quello dello sport: il Mogliano Rugby ha rinviato il match di domenica 21 novembre contro Reggio Emilia dal momento che quindici tesserati sono entrati in contatto con un positivo e dovranno stare in isolamento in attesa dell'esito dell'esito del tampone molecolare.