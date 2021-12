Covid, 270 bimbi vaccinati al Ca' Foncello: a tutti un attestato di coraggio

Sono iniziate giovedì 16 dicembre le vaccinazioni pediatriche anti-Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni residenti in provincia di Treviso. 270 i bambini che hanno ricevuto la prima dose nella giornata odierna all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Grazie alla collaborazione dei pediatri, i bambini sono stati accolti dal personale sanitario e dai volontari di "Giocare in corsia" vestiti in tema natalizio per mettere a loro agio i piccoli. Al termine della vaccinazione a ogni bimbo è stato consegnato un "attestato di coraggio" come riconoscimento per essere stati i primi a ricevere il vaccino anti-Covid nella Marca. Le inoculazioni sono andate avanti fino a sera all'interno della Sala Convegni del Ca' Foncello che ospiterà le vaccinazioni pediatriche ogni giovedì. 9.959 i vaccini anti-Covid somministrati a livello provinciale nelle ultime 24 ore. 7.025 di questi erano terze dosi.