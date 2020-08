Covid in azienda, 18 positivi: «Ci lavoravano dieci migranti della Serena»

Aumentano ancora i positivi al Coronavirus nell'azienda lungo il Terraglio dove martedì 11 agosto era emerso un focolaio di 12 positivi. Dal bollettino odierno di Azienda Zero sono salite a 18 le persone legate all'azienda dell'hinterland trevigiano che hanno contratto il virus.

Le indagini epidemiologiche avviate dal Sisp hanno confermato che, fino allo scorso 29 luglio, avevano lavorato in azienda anche dieci migranti ospitati nella caserma Serena di Casier. Sarebbe partito da loro il contagio che ha coinvolto i dipendenti della ditta in queste ore. Finora sono stati eseguiti 40 tamponi al personale di cui 18 hanno dato esito positivo, quasi la metà. Domani, giovedì 13 agosto, verranno eseguiti altri 70 tamponi su magazzinieri e autisti della ditta che si trova tra Mogliano e Preganziol.

Il bollettino di Azienda Zero

In provincia di Treviso, mercoledì mattina, il numero di casi positivi è salito a 453 persone, dodici in più rispetto a martedì. Si tratta di tre conviventi della donna rientrata da Barcellona, attualmente ricoverata in Rianimazione a Treviso. Quattro casi sono collegati al cluster dell'azienda trevigiana legata all'ex caserma Serena, a questi quattro casi sono collegati anche due familiari di un lavoratora della ditta risultato positivo al tampone. Ci sono poi: un caso singolo sintomatico ricoverato in Malattie infettive, un asintomatico contatto di un paziente residente fuori dall'Ulss 2 e un caso singolo sintomatico che non ha avuto nessun contatto con casi già noti nella Marca. Quattro i ricoverati in area non critica al Ca' Foncello, due persone in terapia intensiva. 1193 le persone in isolamento nella sola provincia di Treviso di cui solo 18 i casi positivi al Covid-19.