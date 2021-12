Covid, Treviso entra in "fase 4" per i ricoveri in area medica

Martedì 14 dicembre l'Ulss 2 è entrata in "Fase 4" per quanto riguarda i ricoveri in area medica: sono 293 i pazienti negli ospedali della provincia di Treviso di cui 24 in terapia intensiva.

«I ricoveri Covid sono un terzo del totale - spiega il direttore generale, Francesco Benazzi - Rispetto all'anno scorso ci sono molti più pazienti che entrano in ospedale per altre patologie: influenze, broncopolminiti e simili. 36 i ricoverati nell'ospedale di comunità. Tra i ricoverati Covid Basandoci sull'andamento dell'anno scorso - prosegue Benazzi - la curva dei ricoveri dovrebbe continuare a crescere fino a giorno di Natale, sabato 25 dicembre. Dal 26 in avanti ci aspettiamo un aumento delle dimissioni e una sensibile diminuzione dei ricoveri. L'indice Rt è già sceso a 1,15».

Non solo ricoveri però: secondo il bollettino di Azienda Zero nelle ultime 24 ore in provincia di Treviso sono stati trovati altri 805 nuovi positivi su 8.223 tamponi fatti (di cui 3mila molecolari). Sale così a 9.937 il numero di persone attualmente positive nella Marca. Nelle scuole 96 classi in quarantena e 467 in monitoraggio. Tre i nuovi decessi per Covid registrati nelle ultime ore: si tratta di tre uomini, tutti con gravi patologie pregresse oltre al Covid: si tratta di un 87enne non vaccinato e di un 73enne vaccinato che erano ricoverati a Treviso. A Vittorio Veneto, invece, ha perso la vita un 63enne non vaccinato con gravi patologie.