Covid, oltre 4mila nuovi contagi nella Marca: «Cento classi con provvedimenti»

Ricoveri ancora in aumento e nuova impennata di contagi nella Marca a causa della ripresa delle scuole e della diffusione della Variante Omicron. Il bollettino di martedì 11 gennaio, pubblicato da Azienda Zero, registra oggi 21.504 nuovi tamponi positivi a livello regionale e 29 decessi, 4 dei quali avvenuti in provincia di Treviso. Nella Marca sono 4.018 i nuovi contagi su 9.526 tamponi.

Critica la situazione sul versante scuole: dopo solo due giorni di lezioni in presenza sono 100 le segnalazioni arrivate all'Ulss 2 di classi con provvedimenti. Sei le classi attualmente in quarantena a livello provinciale, tutte in asili nido e scuole materne. Negli ospedali della Marca sono 324 i ricoveri in area medica, 37 quelli in terapia intensiva. In crescita anche l'indice Rt provinciale salito a 1,04. I positivi di oggi nella Marca sono cinque volte tanti rispetto a quelli di un anno fa. Tra i cittadini non vaccinati la fascia d'età più colpita è quella che va dai 40 ai 49 anni. Ogni giorno l'Ulss 2 registra una media di 2.567 nuovi positivi al giorno mentre l'incidenza provinciale è salita a 2.046 casi su 100mila abitanti.

In chiusura un aggiornamento sulle vaccinazioni: nelle ultime 24 ore l'Ulss 2 ha somministrato 8.505 vaccini di cui 482 prime dosi e oltre 6mila terze dosi. La copertura provinciale con due dosi nei cittadini dai 5 anni in su ha raggiunto il 79,3% della popolazione. Potranno fare la vaccinazione senza prenotarsi: i bimbi da 5 a 11 anni, gli Over 50 non ancora vaccinati, tutti i cittadini che non hanno ancora fatto la prima dose e i pazienti fragili.

A livello regionale i casi Covid emersi in regione dall'inizio della pandemia sono 792750, 205699 (+15500) dei quali attualmente positivi e 574439 (+5975) negativizzati o "guariti". Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1680 (+88) persone in area non critica, 1504 delle quali ancora positive, e 215 in terapia intensiva (dato invariato) con 13 negativizzati.