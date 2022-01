Covid, boom di nuovi contagi a Capodanno: nella Marca quasi 5mila positivi

Altri 4.934 nuovi positivi nella Marca in questo primo giorni di gennaio, tanto che la nostra provincia è per distacco quella più "contagiosa nel veneto se si pensa che la seconda, Verona, ne ha "solamente" . A dirlo è il bollettino di Azienda Zero che registra oggi oltre 14.270mila positivi a livello regionale a fronte di 28.150 tamponi molecolari e di 134.667 tamponi antigenici effettuati nelle ultime 24 ore.

A livello regionale sono stati registrati complessivamente 659.993 casi Covid dall'inizio della pandemia, 103.891 (di cui 18.591 in provincia di Treviso) dei quali attualmente positivi e 543.707 negativizzati (o "guariti") di cui 106.284 nella Marca, mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12.395, di cui 1.960 nel trevigiano. Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1.134 persone in area non critica e 184 in terapia intensiva.