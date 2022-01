Covid, oltre tremila nuovi contagi e tre decessi nella Marca

Variante Omicron e ripresa delle scuole continuano a far salire i contagi in provincia di Treviso: mercoledì 12 gennaio il bollettino di Azienda Zero indica 3.028 nuovi positivi nella Marca dove sono in totale oltre 38mila le persone attualmente positive (38.285).

Tre nuovi decessi nelle ultime 24 ore in pazienti di età compresa tra 83 e 89 anni: due non erano vaccinati mentre il terzo aveva fatto la seconda dose ad aprile. Su tre decessi due erano pluripatologici. A livello regionale, dall'inizio della pandemia, sono stati registrati complessivamente 812.561 casi Covid, 215195 (+9496) dei quali attualmente positivi e 584745 (+10306) negativizzati o "guariti". Negli ospedali del Veneto sono ricoverati 1566 pazienti (-114 rispetto a ieri) in area medica, di cui 1387 ancora positivi e 210 (-5) nelle terapie intensive, 13 di questi negativizzati.