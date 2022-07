Covid, al via la quarta dose di vaccino per tutti gli Over 60

Con una circolare firmata dal direttore generale della sanità veneta, Luciano Flor, inviata oggi ai direttori generali delle Ullss venete, la Regione ha dato avvio alle procedure per l’erogazione della quarta dose di vaccino anti Covid a tutte le persone dai 60 anni in su.

Alla circolare è allegata la comunicazione del Ministero della Salute contenente anche la determina dell’Agenzia Italiana del Farmaco. L’erogazione e le prenotazioni saranno aperte dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Determina dall’Aifa. Alle Ulss è stato raccomandato di attivarsi e di rafforzare le azioni già poste in essere durante la campagna vaccinale tuttora in corso.

Il bollettino di oggi

Sono quasi 14mila i nuovi positivi trovati in Veneto nelle ultime 24 ore (13.975 per la precisione). A dirlo è il bollettino di Azienda Zero che registra anche 2.286 nuovi casi in provincia di Treviso dove sono 16.196 le persone attualmente contagiate.

Martedì 12 luglio le persone attualmente positive in Veneto sono 101.060 con 716 ricoverati attualmente positivi a livello regionale di cui 35 in terapia intensiva (contando anche i negativizzati i ricoveri sono 951 di cui 46 in terapia intensiva). Sono invece 35.577 le persone dimesse dal 21 febbraio 2020 e 10.528 i deceduti in ospedale risultati positivi al virus (che diventano 14.885 considerati quelli "extra-ospedale"). Quella di Padova (17.513 casi su 381.949 totali) è la provincia al momento più colpita dai contagi, seguita da Vicenza (17.487 casi su 343.010 totali), Venezia (16.289 casi su 328.061 totali), Treviso (16.196 casi su 356.436 totali), Verona (14.592 casi su 353.763 totali), Rovigo (4.357 casi su 82.201 totali) e Belluno (3.749 casi su 73.197 totali) mentre 9.631 casi sono ancora in attesa di assegnazione e altri 30.489 hanno il domicilio fuori dal Veneto.