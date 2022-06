Covid, boom di nuovi contagi nella Marca: 635 nelle ultime 24 ore

In pieno giugno tornano a salire i contagi Covid in tutto il Veneto: il bollettino di Azienda Zero indica oggi 635 nuovi positivi in provincia di Treviso, seconda solo a Padova e Venezia con 640 nuovi contagiati a testa. Nelle ultime 24 ore in Veneto sono stati trovati 3.286 nuovi positivi. Numeri che tornano a preoccupare le Ulss provinciali con dati che non si vedevano da mesi.

L'indice Rt (rapporto ricoverati-positivi) è tornato a salire: martedì 14 giugno era a 0.90. Nel frattempo la provincia di Treviso ha il tasso più alto di cittadini non vaccinati a livello regionale. Ancora presto però per dire se questo aumento dei contagi in pieno giugno sia un fenomeno isolato o l'inizio di una nuova ondata estiva. Le farmacie intanto hanno registrato un nuovo importante aumento degli accessi negli ultimi giorni. Tantissimi i cittadini che hanno chiesto di poter fare il tampone a pagamento. Dall'Ulss 2 nessun allarmismo per ora: la situazione ospedaliera è sotto controllo e, nonostante i molti positivi, la gran parte resta asintomatica o con sintomi molto lievi. L'appello resta quello di non abbassare la guardia, proprio nel giorno in cui in Italia terminano anche le ultime restrizioni sull'uso delle mascherine.