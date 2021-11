Covid, oltre trecento nuovi contagi nella Marca: stabili le terapie intensive

Covid: 308 nuovi positivi in provincia di Treviso nelle ultime 24 ore ma i ricoveri nelle terapie intensive e i decessi restano invariati a livello provinciale con 6 pazienti in rianimazione e 1856 morti da inizio pandemia

Lo dice il bollettino di oggi, giovedì 18 novembre, pubblicato da Azienda Zero. Salgono a 2597 le persone attualmente positive nella Marca, seconda provincia del Veneto per numero di nuovi contagi. A livello regionale, invece, il Veneto conta 4 nuovi decessi per Covid, nessuno di questi in provincia di Treviso. Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 351 persone in area non critica (+2 rispetto a ieri), 306 delle quali ancora positive, e 62 (dato stabile) in terapia intensiva, 7 di questi negativizzati. Sul fronte dei vaccini sono 17.211 le nuove dosi somministrate in Veneto nelle ultime 24 ore di cui oltre 12mila terze dosi e 1237 prime dosi.